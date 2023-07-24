Как дешёвые детали в подвеске вызывают много серьёзных проблем

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Для начала кратко остановимся на возникновении опасных вибраций. Эти вибрации могут возникать по разным причинам, например, из-за износа креплений двигателя или корпуса коробки передач, когда "подушки" уже не способны эффективно гасить колебания от работающего силового агрегата. Также виновниками могут быть заедающие суппорты, изношенные шины или разбалансированные колеса. Важнейшим элементом подвески являются так называемые ШРУСы.

Фото: pixabay.com

Чрезмерный люфт в этих узлах также может привести к рывкам при движении. В заключение следует отметить, что решение перечисленных проблем потребует значительных финансовых вложений. Однако даже после такого комплексного вмешательства проблема может быть решена не полностью! Давайте разбираться дальше и искать первопричину.

Упомянутые выше ШРУСы нуждаются в надлежащей смазке даже новые, не говоря уже о тех, которые эксплуатируются уже несколько лет. Старение смазки или ее вытекание из пыльников может вызывать тревожный эффект тряски.

Поэтому важно не экономить на качественном масле, которое относительно доступно по цене. Кроме того, очень важно следить за состоянием недорогих резиновых пыльников. Простой порез или трещина на них может привести к преждевременному износу нескольких дорогостоящих деталей.

Далее рассмотрим стойки стабилизатора и их тяги. Многие производители, стремясь снизить массу и стоимость, изготавливают эти детали из специализированных сплавов или даже пластика. В результате срок их службы относительно невелик, особенно для кроссоверов и внедорожников.

Еще одна деталь, заслуживающая внимания, — подвесной подшипник карданного вала (левого или правого). На эти детали часто не обращают внимания, но они способны внезапно выйти из строя. В этом случае для доставки в сервисный центр может потребоваться эвакуатор, что повлечет за собой значительные расходы, особенно если поломка произошла на отдаленной загородной трассе.

Наконец, следует остановиться на некоторых нюансах, связанных с техническим обслуживанием. Иногда специалисты сервисных центров заменяют изношенные ШРУСы, но не обращают внимания на детали "подвески". В результате вибрации могут значительно уменьшиться, но полностью не исчезнут. Довольный водитель может списать это на период приработки новых деталей и нажать на педаль газа. Однако, как уже говорилось выше, последствия такого невнимания могут привести к внезапному выходу из строя подшипника, что потребует экстренной помощи.