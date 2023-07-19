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Даниил Полоников

Зачем некоторые водители возят с собой дырявый армейский котелок

3:36
Авто

Зима может быть сложным временем для водителей, поскольку ее непредсказуемый характер часто становится причиной серьезных проблем. Ледяные дожди, ледяной дождь и, конечно же, снежные бури способны создать хаос на дорогах. Мы были свидетелями случаев, когда федеральные трассы были полностью погребены под снегом, в результате чего автомобили и их владельцы оказывались в ловушке.

Зачем некоторые водители возят с собой дырявый армейский котелок
Фото: https://darudar.org/gift/3116469/

Оказавшись без еды, воды и топлива, люди часами держались, ожидая помощи от аварийных служб. К сожалению, не все пережили смертельный холод. Между тем, в регионах, подверженных подобным метелям, где температура опускается до -30 градусов по Цельсию и выше, водители уже давно нашли оригинальные способы согреться и выжить, если они оказались в снежной ловушке, даже если в их автомобилях закончилось топливо.

Например, некоторые водители в Уральских горах возят с собой армейский котелок с отверстиями, просверленными в дне и крышке. Подобные котелки можно найти на местных рынках или заправочных станциях, где продаются военные излишки. Но зачем портить отличный котелок?

Причина довольно проста. Перфорированный котелок служит значительным источником тепла. Но если это обогреватель, то что им сжигают? Дров под снегом не найдешь, а разжигать огонь внутри автомобиля рискованно. Уральские водители подумали и об этом.

Сняв крышку котелка, вы обнаружите внутри несколько парафиновых свечей и коробок спичек. Теперь легко понять, что для того, чтобы согреться, нужно зажечь свечу, поместить ее внутрь кастрюли и накрыть крышкой.

Отверстия в дне и крышке горшка служат двум целям. Во-первых, они пропускают свежий воздух, необходимый для горения свечи. Во-вторых, они превращают обычную кастрюлю в конвектор. Холодный воздух поступает снизу, проходит через кастрюлю, нагревается и выходит через верхние отверстия. При этом нет ни копоти, ни запаха, ни дыма. Кастрюля нагревается сама по себе и нагревает воздух. Спичечные коробки используются как подставки для всей этой установки.

Однако одного импровизированного конвекторного обогревателя недостаточно для обогрева всего салона автомобиля. Тепло будет быстро рассеиваться, если не изолировать окна. Для этого можно использовать одеяла, чехлы для автомобильных сидений или шкуры животных.

Зимой люди обычно расстилают их на сиденьях автомобиля, чтобы утром не сидеть на чем-то холодном. Отгородив один ряд и обогревая только эту зону, вы можете сделать ее более теплой. Конечно, не забывайте время от времени проветривать помещение, чтобы предотвратить отравление угарным газом.

Тем не менее, лучше всего избегать таких ситуаций. Но если безвыходных ситуаций не бывает, а вам приходится путешествовать, убедитесь, что ваш телефон полностью заряжен, и держите в машине кабель для зарядки. В экстренной ситуации эти предметы помогут вам вызвать помощь.

Если вы отправляетесь в длительное путешествие по безлюдным местам, возьмите с собой теплую одежду, зимнее снаряжение, спальный мешок, топор, походную печь, сухой паек, фонарик, зажигалку или спички и другие предметы, которые помогут выжить в экстремальных условиях.

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Армейский котелок - самый полный обзор. Как использовать, плюсы и минусы.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы армия транспорт автомобиль
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