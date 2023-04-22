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Даниил Полоников

Влияние номерного знака автомобиля на судьбу его владельца: на "семёрке" лучше не ездить безрассудно

3:05
Авто

Автомобиль для своего владельца — это почти живой организм, и цифры на номерном знаке могут принести как удачу, так и несчастье. Ну, например, цифра 4 в китайской нумерологии является несчастливой, поэтому она обязательно должна уравновешиваться счастливой цифрой 7. Поэтому важно проверить "личность" автомобиля по его номеру судьбы (нумерологическому коду) на совместимость с вами. Подробнее об этом пишет "Сибкрай".

Влияние номерного знака автомобиля на судьбу его владельца: на "семёрке" лучше не ездить безрассудно

Как рассчитать номер судьбы вашего автомобиля?

Для начала сложите три основные цифры номерного знака, например, 732: 7+3+2=12. Сократите его до базового числа: 12=1+2=3.
Теперь сделайте то же самое для региона (цифровой код регионов регистрации автомобилей в России). Допустим, ваш регион — 77, тогда: 7+7=14, 1+4=5. Сложите эти две цифры вместе: 3+5=8. Это и есть номер судьбы вашего автомобиля, который в нашем примере равен "8".

Характеристика номеров судьбы автомобиля

Судьба №1. Если номер судьбы вашего автомобиля — "один", приготовьтесь к тому, что со временем вы поймете, что не вы будете управлять им, а он будет управлять вами. Вы будете менять на нем чехлы, делать тюнинг, украшать его немыслимыми способами, просто потому, что хотите, чтобы он был самым красивым в мире.

Судьба № 2. Такой автомобиль обещает быть верным помощником, который никогда не подведет, будет надежно работать и заводиться даже в самый сильный мороз.

Судьба № 3. "Тройка" — капризная, будет требовать постоянного ремонта, и вы наверняка захотите поскорее пересесть на более надежный автомобиль.

Судьба №4. На этот автомобиль можно рассчитывать в экстремальных условиях, он отлично справится с любой сложной задачей. Однако в стандартной ситуации он может заглохнуть и отказаться функционировать. Ему просто скучно, когда все гладко и спокойно. Чаще давайте ему дополнительную нагрузку.

Судьба № 5. Идеально подходит для путешествий, и чем разнообразнее ваши маршруты, тем дольше он вам прослужит.

Судьба №6. Настоящая находка для автолюбителя. Она всегда пригодится в трудную минуту, будет хорошо держать дорогу и мистическим образом избегать аварий.

Судьба № 7. Лучше не ездить безрассудно, не нарушать правила и не спешить на "семерке". Она этого не терпит, поэтому может заглохнуть или вовсе сломаться.

Судьба № 8. Она подчеркнет вашу значимость и поразит окружающих своей солидностью.

Число судьбы 9. Девятка" застенчива по своей природе, в ней больше женских, чем мужских качеств. Поэтому к ней следует относиться как к прекрасной даме.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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