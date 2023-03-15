Kia Telluride 2023 года: по-прежнему самая умная трёхрядная покупка

13:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Трехрядный внедорожник Kia Telluride 2023 модельного года, и без того пользующийся заслуженной популярностью, в 2023 модельном году получил ряд продуманных и полезных обновлений, которые делают его еще более привлекательным. Обновленный дизайн, улучшенные технологические и удобные функции, а также добавление новых пакетов отделки с повышенной прочностью — все это причины еще раз взглянуть на этот превосходный семейный кроссовер.

Все это дополняет то, что уже сделало Telluride нашим лучшим рекомендованным трехрядным семейным внедорожником, и сохраняет его в этом качестве до 2023 года. Это практичный и просторный автомобиль с тремя рядами сидений, каждый из которых достаточно велик для взрослых.

Это не всегда так в данном сегменте. Также имеется большое пространство для груза. Технологии безопасности действительно работают хорошо и не выводят водителя из себя. То же самое касается информационно-развлекательных технологий. Пожалуй, единственным недостатком является отсутствие выбора силовых агрегатов. Есть V6 с естественным впрыском — и все, с двумя или полным приводом.

Никаких гибридных опций, никаких турбо-опций … только одиночный, солидный, но неэкстраординарный двигатель, который вы получите независимо от того, сколько вы готовы заплатить. Если это проблема, и вы можете пожертвовать некоторым пространством, обратите внимание на более компактный Kia Sorento, который доступен в обычной версии и с подключаемым гибридом.

Некоторые покупатели также могли быть разочарованы доступностью Telluride в 2022 году — спрос на эту модель и глобальные проблемы с поставками в автомобильной промышленности привели к тому, что ее было трудно найти.

Тем не менее Kia удалось продать больше Telluride в 2022 году — чуть менее 100 000 в США — чем в 2021 году, и компания увеличивает производственные мощности до 120 000 единиц в год. В 2023 году вам будет легче найти такой автомобиль.

Что нового в 2023 году

Модель 2023 получила обновление в середине цикла, включая подтянутую внешность, новый дизайн колес для каждого уровня отделки, три новых цвета краски и некоторые изменения в интерьере приборной панели, вентиляционных отверстий и рулевого колеса. 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей теперь является стандартным для всех отделок, а для отделок SX и SX Prestige предусмотрена стандартная двойная информационно-развлекательная и цифровая приборная панель под одним листом изогнутого стекла.

В комплектации EX и выше зеркало заднего вида превращается в дисплей цифровой камеры одним движением рычага. Набор систем помощи водителю был обновлен новыми стандартными функциями, а более продвинутая система адаптивного круиз-контроля Highway Drive Assist 2 от Kia входит в стандартную комплектацию SX и выше. Площадка для беспроводной зарядки стала немного больше, чтобы вместить новое, более крупное поколение мобильных телефонов. Каждый ряд сидений оснащен портами для зарядки USB-C.

Для некоторых комплектаций доступны новые пакеты X-Line и X-Pro, оба со стандартным полным приводом, режимом Tow и увеличением дорожного просвета на 0,4 дюйма до 8,4 дюйма. Пакет X-Line заменяет Telluride Nightfall Edition и доступен в качестве обновления для комплектаций EX, SX и SX Prestige. Он получает уникальную решетку радиатора с 3D сеткой, дверные ручки в цвет кузова, уникальные 20-дюймовые колеса, поднятые рейлинги на крыше.

X-Pro, доступный для топовых комплектаций SX и SX Prestige, получает все элементы X-Line, 18-дюймовые черные колеса с шинами Continental для вседорожников, а подвеска настраивается для "дополнительного соответствия". Он получает шильдик "X-Pro" и тиснение на сиденьях, а также дополнительный 110-вольтовый разъем в грузовом отсеке. Наконец, его тяговые характеристики превосходят другие Telluride на 500 фунтов — 5 500, благодаря модернизированному вентилятору для улучшения охлаждения.

Каковы интерьер и автомобильные технологии Telluride

Признаться, мы сталкивались только с самыми высокими моделями Telluride, которые могут похвастаться мягкой кожей, высококачественными материалами отделки и в целом роскошной атмосферой, которая превосходит почти все остальные в этом сегменте (это как брошенная монетка между ним и механически родственным Hyundai Palisade).

Кроме того, он стоит дешевле, чем конкуренты в топовой комплектации, у которых на самом деле меньше оборудования.

Будут ли LX и EX такими же шикарными? Нет, но общее качество пластика, переключателей и других материалов должно быть выше среднего. Каждый Telluride также очень хорошо оснащен.

Ознакомьтесь с ценами и характеристиками на странице Autoblog, чтобы получить полную информацию, но достаточно сказать, что вам не нужно платить сверху, чтобы получить сиденья с подогревом и вентиляцией, солнцезащитные козырьки и множество информационно-развлекательных функций.

Действительно, в стандартную комплектацию каждого Telluride входят порты USB и USB-C, Apple CarPlay, Android Auto, спутниковое радио и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с навигацией. Этот большой экран не только поразит ваших друзей своей величиной, но и является одним из самых функциональных на рынке.

Для того чтобы добавить двухэкранный дисплей, беспроводную зарядку смартфонов, головной дисплей и 100-вольтовые розетки, необходимо приобрести одну из верхних комплектаций. USB-порты, встроенные в спинки передних сидений, уникальны и сокращают расстояние между телефоном и портом для тех, кто сидит на втором ряду. Модель 2023 года также получит ряд портов USB-C по всему салону.

Насколько велик Telluride

Telluride 2022 года — это большой семейный кроссовер с тремя рядами сидений, превосходящий большинство конкурентов по общей длине и внутреннему пространству. На бумаге пространство для ног во втором и третьем ряду особенно велико, и мы убедились в этом лично, с комфортом разместив на всех трех рядах людей ростом метр восемьдесят. Это редкий подвиг для любого автомобиля, особенно в отношении третьего ряда.

Комфорт и простор в way-back увеличивается благодаря широкому пространству для головы и возможности откидывания спинки сиденья, а также раздвижному второму ряду (доступен в виде скамьи или капитанских кресел). Нам также нравятся большие окна в задней четверти, которые помогают третьему ряду Telluride избежать ощущения клаустрофобии, характерного для многих конкурентов.

Доступ на третий ряд обеспечивается нажатием кнопки на капитанских креслах второго ряда (если они оборудованы), которая автоматически сдвигает и откидывает сиденье вперед. Это может быть удобно и просто, но в результате получается не такой уж большой зазор.

Грузовое пространство также превосходит большинство конкурентов, даже с поднятым третьим рядом. Объем багажного отделения составляет 21 кубический фут при всех установленных сиденьях, против 16-18 у большинства конкурирующих кроссоверов (это даже больше, чем у механически родственного Hyundai Palisade, который сам по себе является джамбо). С опущенными сиденьями только Ford Explorer и Chevrolet Traverse превосходят Telluride по объему максимального пространства в 87 кубических футов.

Каков Telluride в управлении

Поскольку обновления силовых агрегатов не произошло, вождение Telluride 2023 года покажется вам знакомым, если вы вообще водили какой-либо Telluride. Двигатель V6 достаточно мощный, но не особенно быстрый (или медленный), а трансмиссия не мешает. Она, конечно, не поразит вас, но скорее соответствует остальным ощущениям от вождения Telluride: в значительной степени забывается, но в то же время не вызывает никаких нареканий.

У вас по-прежнему есть различные выбираемые режимы вождения, позволяющие добиться либо большего отклика дроссельной заслонки (Sport), либо большего запаса хода (Eco). Есть режим Comfort, чтобы разделить разницу, режим Smart, который думает за вас, или режим Snow для снега.

Telluride определенно не идет по стопам Stinger или других спортивных Kias, которые демонстрируют острую управляемость и даже удовольствие от вождения. Крен кузова присутствует, но он не является неконтролируемым, так как подвеска хорошо настраивает себя в поворотах, сохраняя самообладание на больших неровностях или волнах.

Рулевое управление, по крайней мере, в режимах Smart или Sport, также достаточно точное и придает уверенности водителю. В режиме Comfort рулевое управление слишком тупое и позволяет слишком много играть на скорости. Действительно, в Telluride достигнут отличный баланс между комфортом и уверенностью водителя, который должен быть идеальным для многих. Кроме того, что немаловажно, он не настолько велик, как можно было бы предположить по его внушительным размерам.

При езде по дороге на новой версии X-Pro, если и была разница от дополнительной высоты, настройки подвески или более высоких боковин, то она была слишком незначительной, чтобы сообщать о ней после нашей первой поездки. Это была все та же знакомая поездка, которая больше тяготеет к комфорту, чем к спортивности, и хорошо поглощает неровности.

Какова цена 2023 Telluride

Как всегда, Telluride предлагает выгодные цены. Базовая комплектация LX начинается с 37 255 долларов (включая 1365 долларов на доставку) с передним приводом или 39 255 долларов с полным приводом.

Он по-прежнему очень хорошо оснащен, включая такие элементы, которые обычно не входят в стандартную комплектацию, как подогрев рулевого колеса, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с навигацией, адаптивный круиз-контроль с возможностью остановки и движения, а также больше функций безопасности, чем обычно (см. раздел "Безопасность" ниже). При переходе в более высокие комплектации появляется больше удобств, более интеллектуальные технологии и более качественные материалы.

Здесь выделяются новые комплектации X-Line и X-Pro, в которых увеличена высота, добавлены элементы сурового стиля, а также полный привод и, в комплектации X-Pro, шины повышенной проходимости и более высокий рейтинг буксировки. Каждая из них предлагается с разной степенью оснащения (EX X-Line и SX Prestige X-Line, а затем SX X-Pro и SX Prestige X-Pro). Роскошная, топовая комплектация SX Prestige оснащена всеми "колокольчиками" и "свистками", что придает ей более яркий и роскошный характер.

Ниже приведена разбивка цен, включая стоимость доставки.

LX FWD: $37 255

LX AWD: $39 255

S FWD: $39 155

S AWD: $41 155

EX FWD: $42 855

EX AWD: $44 855

EX X-Line: $47 050

SX FWD: $47 055

SX AWD: $49 055

SX X-Line: $50 450

SX X-Pro: $51 450

SX Prestige: $51 955

SX Prestige X-Line: $53,350

SX Prestige X-Pro: $54,350