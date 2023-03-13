2023 Lexus RZ450e - хороший Lexus, но просто отличный EV

Lexus RZ450e

"Электрификация" может быть общим термином для гибридов, подключаемых гибридов и аккумуляторных автомобилей. Если говорить о гибридах, то Lexus является давним лидером в области электрификации, поскольку его гибрид RX появился еще в 2005 году, став первым гибридом люксового бренда. Но если рассматривать электрификацию как переход на электромобили, то картина меняется.

Lexus только сейчас представляет свой первый EV, RZ450e, в США, и его неутешительные статистические данные свидетельствуют о том, что Lexus и материнская компания Toyota не проявили энтузиазма в марше за аккумуляторные двигатели.

Как и следовало ожидать, RZ основан на архитектуре e-TNGA недавно представленной Toyota bZ4X. Колесная база Toyota составляет 112,2 дюйма, но Lexus примерно на пять дюймов длиннее, ниже и шире. В семействе Lexus, RZ на несколько дюймов короче в длину и ниже, чем RX, при этом он располагается на той же колесной базе.

Если посмотреть на конкурирующие EV, то Lexus отбрасывает большую тень, чем Audi Q4 e-tron, Genesis GV60, Mercedes-Benz EQB и Volvo XC40 Recharge, примерно соответствует размерам Tesla Model Y и занимает немного меньше места в гараже, чем Cadillac Lyriq.

Дизайн RZ450e

Без необходимости подавать воздух к большому радиатору, привлекающая внимание решетка радиатора Lexus "spindle" отсутствует, хотя ее форма имитируется в скульптуре передней части. Для охлаждения RZ достаточно небольшого воздухозаборника внизу, который включает в себя жалюзи решетки радиатора. Опциональный подсвечиваемый логотип Lexus (200 долларов) в носовой части автомобиля восполняет недостающий блеск.

Затемненная С-образная стойка входит в стандартную комплектацию, но покупатели также могут выбрать более обширную двухцветную отделку, при которой крыша, центральная часть капота и заглушенное пространство передней решетки также окрашены в черный глянец ($1200). В целом, дизайн узнаваем, как у Lexus, но детализация более тонкая, чем у его собратьев по салону. Самым большим дизайнерским изыском является задняя кромка крыши, которая расширяется назад, выступая из кузова, но эта странность заметна только сзади.

Внутри мы находим удобное, гостеприимное пространство для пятерых. Заднее сиденье может похвастаться большим пространством для коленей и ровным полом. Узкие А-образные стойки и достаточно большие окна обеспечивают хорошую обзорность. В салоне RZ минимум украшений, высококлассные материалы и типично впечатляющее качество сборки Lexus.

В соответствии с зеленой тематикой, кожаная обивка салона не предлагается: В версии Premium используется искусственная кожа NuLuxe, а в модели Luxury - богато выглядящая Ultrasuede. Как и bZ4X, Lexus предлагает лучистые нагревательные элементы в нижней части приборной панели для обогрева ног пассажиров передних сидений (эта функция является опциональной для Premium и стандартной для Luxury).

В результате перчаточного ящика нет, но есть отделение под центральной консолью, а также обычная закрытая корзина и передний лоток. Панорамный люк с двумя стеклами входит в стандартную комплектацию, а опциональная версия Dynamic Sky в комплектации Luxury оснащается электронным затемнением стекла, которое меняется от прозрачного до непрозрачного.

Перед водителем стоит трехспицевое рулевое колесо с мягкой обивкой или, в качестве опции, рулевое ярмо (об этом чуть позже). В последнем случае панель приборов располагается немного выше и дальше; все версии оснащены цифровыми приборами.

В RZ также появился циферблатный переключатель передач. 14,0-дюймовый сенсорный экран, который опционально устанавливается на RX, является стандартным, и на нем размещается большинство элементов управления климатом, включая сенсорный ползунок для скорости вентилятора (есть ручки для температуры и кнопки для переднего и заднего дефростеров). Выбор режимов движения также осуществляется на экране.

К счастью, есть регулятор громкости, а также множество кнопок на центральной приборной панели и консоли.

"Hey Lexus" вызывает распознавание голоса для управления информационно-развлекательной системой, навигацией и климат-контролем - при условии, что автомобиль имеет активную подписку Drive Connect. Функциональность "смартфон как ключ" - еще одна функция, основанная на подписке, но требующая наличия Remote Connect, которая также предоставляет возможность дистанционно запускать/останавливать/контролировать зарядку, запирать/отпирать двери, заводить автомобиль и устанавливать климат-контроль.

Разочаровывающая статистика EV

Первоначально RZ450e будет предлагаться только в двухмоторном варианте с полным приводом. (Одномоторная версия с передним приводом, вероятно, появится позже.) По сравнению со своим двухмоторным собратом Toyota, Lexus получил более мускулистый передний двигатель, который увеличивает общую мощность до 308 лошадиных сил и 320 фунт-фут крутящего момента.

Это здоровый прирост по сравнению со слабыми 214 лошадьми Toyota, и он выгодно отличается от двухмоторных версий EQB, Q4 и (базового) GV60. Но он значительно уступает более ориентированным на производительность двухмоторным EV, таким как Model Y, Jaguar I-Pace, Ford Mustang Mach-E, GV60 в более высокой комплектации и Lyriq.

Батарейный блок RZ взят непосредственно от bZ, и он имеет скромные размеры с расчетной полезной емкостью 63,4 кВтч. В результате, по оценкам EPA, запас хода RZ составляет всего 196 миль для комплектации Luxury с 20-дюймовыми колесами и 220 миль для начального уровня Premium на 18-х дисках.

Может ли Lexus представить аккумулятор большей емкости? К сожалению, платформа e-TNGA не сможет вместить более емкий аккумулятор, если не будет увеличена колесная база.

Заметим, однако, что показатели EPA RZ приведены для автомобиля в обычном режиме движения. Существуют также режимы Sport, Eco и Range, и два последних должны обеспечить большее количество миль на одной зарядке.

Дополнительное расстояние зависит от конкретной ситуации, но, например, во время нашей поездки, когда аккумулятор был заряжен на три четверти, дисплей показал 117 миль в обычном режиме, 123 мили в режиме Eco и 158 миль в режиме Range. Основное различие между режимами заключается в том, что в режиме Range отключается кондиционер; другие изменения включают усилие на рулевом колесе и настройку акселератора.

Когда приходит время подзарядки, RZ снова отстает от своих конкурентов. Его бортовое зарядное устройство, также позаимствованное у bZ4X, имеет мощность всего 6,6 кВт - сравните с 9,6 кВт у EQB, 10,9 кВт у GV60, 11,0 кВт у Q4 и XC40 и 19,2 кВт у Lyriq. Полная зарядка с помощью источника 2-го уровня должна занять 9,5 часов.

Максимальная скорость зарядки RZ составляет 150 кВт, и Lexus утверждает, что быстрое зарядное устройство постоянного тока позволит довести полностью разряженную батарею до 80 процентов за 30 минут. В качестве обходного пути для ограничения дальности пробега RZ, программа под названием Lexus Reserve предлагает владельцам 30 дней бесплатной аренды автомобилей Lexus в течение трех лет.

Едет как Lexus

RZ не может быть мощной машиной, но с заявленной снаряженной массой от 4564 до 4619 фунтов - относительно небольшой для своей группы аналогов - электрический Lexus делает живые шаги, выезжая с остановки, проезжая по двухполосным дорогам или вливаясь в автостраду. RZ не обладает скоростью мускул-кара на прямой, как некоторые электромобили, но с заводской оценкой времени прохождения 60 миль/ч в 5,0 секунд, он должен быть достаточно быстрым для целевой аудитории.

Ожидается, что среди этой аудитории будет немало приверженцев марки, и, судя по всему, управление RZ будет ориентировано именно на них. Несмотря на то, что тормозная система векторизации крутящего момента помогает RZ проходить повороты, кузов изрядно кренится, и мы не думаем, что этот автомобиль будет продаваться благодаря своей управляемости. Плавность хода, скорее, станет визитной карточкой. Подвеска (стойки спереди, многорычажка сзади) отлично справляется со всеми недостатками дорожного покрытия.

Между двумя моделями, 20-дюймовые колеса Luxury передают немного больше жесткости дороги, чем мягкие 18-е колеса Premium, но только немного. Голова немного запрокидывается, а движения кузова не отличаются агрессивным демпфированием, хотя общее ощущение мягкости кажется правильным для Lexus.

Тишина в RZ также соответствует бренду. Практически полностью отсутствует пространственный шум силового агрегата EV - только в режиме Sport он слабо слышен.

Степень рекуперации на подъеме выбирается с помощью подрулевых лепестков, и, хотя это не позволяет управлять автомобилем одной педалью, смешанные тормоза отличаются похвальной линейностью и легкостью модуляции. Стандартное рулевое управление довольно легкое в режиме Normal - хотя большинство владельцев Lexus вряд ли будут возражать; режим Sport добавляет лишь немного веса. Для получения совершенно иных ощущений от управления есть рычаг.

Это реальная вещь

Независимо от того, с какого автомобиля вы пересаживаетесь, к доступной системе Steer by Wire и ее рулевому ярму нужно привыкнуть. Эта опциональная система (которая будет доступна только в комплектации Luxury, когда она появится в продаже через некоторое время после запуска) является той новинкой, от которой без ума автожурналисты, но будет интересно посмотреть, как к ней отнесутся реальные покупатели.

Система SBW чувствует себя нормально при прямолинейном движении, но ее становится все труднее предсказать, чем дальше вы смещаетесь от центра. Руль поворачивается на 90 градусов в каждую сторону, и последний поворот дает неожиданный отклик. Очень легко переборщить с поворотом на 90 градусов, особенно при старте с места или при попытке K-поворота.

Система действительно устраняет необходимость в маневрах рулевого управления руками, например, при парковке. А отсутствующий верхний обод колеса обеспечивает немного лучший обзор приборов, которые расположены немного выше и дальше (перемещая их ближе к линии зрения водителя).

Тем не менее, Steer by Wire кажется слишком сложной настройкой, не приносящей особой пользы, если только вы не считаете, что эстетика видеоигры - это круто.

Если вы предпочитаете вообще не управлять автомобилем, функция Traffic Jam Assist позволяет работать без рук на основных автомагистралях на скорости менее 25 миль/ч. Эксклюзивная для версии Luxury, это еще одна функция на основе подписки, требующая наличия учетной записи Drive Connect.

Еще одним раздражающим фактором является предупреждение о превышении скорости, которое издает тройной сигнал, когда вы превышаете установленное ограничение. Оба этих предупреждения можно отключить, но делать это нужно при каждом перезапуске, а это многоступенчатый процесс.

Lexus предлагает цену на RZ450e в размере $59 650 за комплектацию Premium и $65 150 за версию Luxury. Этот ценовой диапазон, по крайней мере, частично перекрывает многие из вышеупомянутых EV и (на данный момент) находится чуть выше Model Y.

Если смотреть на RZ450e как на Lexus, то он может понравиться многим. Если рассматривать его как EV, то 450e будет сложнее продать. И Lexus, и Toyota придется постараться, если они хотят вернуть себе лидерство на следующем этапе электрификации.