Как купить подержанный автомобиль

Выбор поддержанного автомобиля

Если покупка нового автомобиля обходится слишком дорого или перспектива значительного износа не устраивает, лучше всего обратиться к обширному рынку подержанных автомобилей. То, что подержанный автомобиль, грузовик или внедорожник не является новым, не означает, что он не имеет своих преимуществ.

Они почти всегда более доступны по цене, на некоторые из них предоставляется гарантия, а многие позволяют покупателям получить именно то, что они хотят. Исследование — важная часть любой покупки автомобиля; покупка подержанного автомобиля, будь то у дилера или частного лица, требует дополнительного изучения, чтобы убедиться в надежности вашего потенциального приобретения. Мы составили это руководство, чтобы помочь вам сориентироваться в этом процессе, определив плюсы и минусы покупки подержанного автомобиля и ответив на вопросы, которые неизбежно возникнут на этом пути.

Подходит ли мне подержанный автомобиль?

Решение о покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым обычно сводится к стоимости. Поскольку подержанные автомобили дешевле новых, сравнительно говоря, они имеют больше смысла для покупателей с ограниченным бюджетом, а также для людей, которые просто экономно расходуют деньги. Например, "почти новые" автомобили, то есть подержанные автомобили предыдущего модельного года, как правило, позволяют сэкономить несколько тысяч долларов по сравнению с идентичной версией текущего модельного года.

Однако покупка подержанных автомобилей в настоящее время особенно сложна, поскольку всемирный дефицит чипов привел к тому, что запасы новых автомобилей у дилеров сократились, а цены на подержанные автомобили резко подскочили. Тем не менее, основы тщательной покупки остаются неизменными.

Многие люди, желающие купить подержанный автомобиль, не могут позволить себе "почти новый" или сертифицированный подержанный (CPO) автомобиль. К счастью, существует множество альтернатив для тех, кто не может выбрать ни один из этих двух путей. Покупка старого подержанного автомобиля — это не только хороший способ сэкономить деньги, но и возможность для взыскательных покупателей найти модель с лучшей комплектацией или более совершенную модель за меньшую сумму, чем стоила бы новая.

Сертифицированный предпродажный ремонт: Реальность или обман?

Покупка сертифицированного подержанного автомобиля (CPO), возраст которого обычно составляет от двух до трех лет и который имеет относительно небольшой пробег, значительно доступнее, чем покупка абсолютно новой версии той же модели. Поскольку CPO поставляются с гарантией от производителя и тщательной проверкой заводским механиком, они могут обеспечить такое же душевное спокойствие и защиту от катастрофических проблем, как и автомобили, только что сошедшие с конвейера. CPO также часто являются единственным типом подержанных автомобилей, которые можно взять в лизинг.

Большинство автопроизводителей имеют программу CPO, что означает, что у покупателей есть широкий выбор моделей, в зависимости от местных запасов. Хотя автомобиль CPO стоит дороже, чем аналогичная модель без CPO, дополнительные расходы компенсируют риски, тем более что некоторые из них включают в себя политику возврата автомобиля. Однако всегда проверяйте условия, поскольку программы CPO различаются у разных марок.

Где лучше всего покупать подержанный автомобиль?

С ростом числа сайтов по продаже подержанных автомобилей — разного качества и надежности, имейте в виду — способов купить подержанный автомобиль стало больше, чем когда-либо. Приверженцы традиций всегда могут зайти в дилерский центр и совершить покупку лицом к лицу, если они предпочитают именно это. Проще говоря, выбор лучшего места для покупки подержанного автомобиля сводится к личным предпочтениям, и это часто включает в себя преимущества и недостатки покупки онлайн или лично.

Покупатели, желающие приобрести сертифицированный подержанный автомобиль (CPO), могут посетить местный дилерский центр или веб-сайт дилера. Онлайн-магазины подержанных автомобилей позволяют совершать покупки, не выходя из дома, и при этом пользоваться преимуществами их предложений по финансированию и trade-in. Менее склонные к риску покупатели могут поискать подержанный автомобиль по своему вкусу на таких сайтах, как Craigslist, но этот путь, как правило, требует наибольшего количества исследований.

Выбор правильного подержанного автомобиля

После того как решение о покупке подержанного автомобиля принято, следует перейти к выбору подходящего автомобиля. Самое главное, что список кандидатов и окончательный выбор должны быть определены на основе вашего бюджета. После определения комфортного ценового диапазона поиск можно начать с определения типа автомобиля или сосредоточиться на конкретных марках и моделях.

Риски, связанные с покупкой подержанного автомобиля, могут отпугнуть людей. А покупатели с плохим кредитом или прошлыми финансовыми проблемами могут быть использованы в своих интересах. Однако, если избегать хищных дилеров "купи здесь, заплати здесь" (BHPH), а также понимать и готовиться к работе, связанной с покупкой подержанного автомобиля, этот опыт может быть положительным, хотя и с разным уровнем риска.

Продажа собственного автомобиля: Trade-in и самостоятельная продажа

В то время как некоторые люди ищут на рынке подержанных автомобилей свой первый автомобиль, многие также ищут замену или обновление своего нынешнего автомобиля. В зависимости от состояния и стоимости автомобиля дилеры могут позволить покупателям обменять его и использовать кредит для следующей покупки.

Этот способ часто проще, чем продавать автомобиль самостоятельно, но нередко подержанные автомобили продаются в частном порядке дороже, чем за них можно выручить в качестве трейд-ин. Все зависит от того, сколько работы готов проделать продавец, чтобы максимально повысить привлекательность и стоимость автомобиля.