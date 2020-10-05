Леонид Ольшанский: защитник автомобилистов — Верховный суд

Почему автолюбителям нужно протестовать против поправок в ПДД и введения нового КоАП и о том, какие распространенные штрафы в действительности являются незаконными, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру почётный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Дмитриевич Ольшанский.

Проект в стадии обсуждения

— Леонид Дмитриевич, в СМИ обсуждается проект поправок к правилам дорожного движения. Чем они грозит автолюбителям и какова суть поправок?

— У нас в сферу автомобильного движения постоянно вносятся изменения:

в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП),

ПДД,

правила техосмотра,

узаконенный грабёж под названием ОСАГО.

Теперь зимой нельзя ездить на летних шинах, а летом нельзя ездить на шипованных. Но у нас гигантская страна. Сейчас на Чукотке уже идёт снег, а в Сочи только вчера было 30 градусов тепла. Поэтому автомобилист должен сам решить: ставить — не ставить.

За нарушение любых правил и норм есть ответственность в КоАП. Если правительство внесёт поправки в ПДД, то в Думу поступит проект закона о дополнительных наказаниях (если нет, например, шипованной резины). Но у нас через год выборы в Госдуму. Какая фракция будет голосовать за репрессии против автомобилистов, если у нас почти в каждой семье автомобиль? Никто не будет.

То, что мы сейчас обсудили, это одна миллионная часть проблем, которые имеются. Перечислю их:

незаконные парковки,

эвакуаторы,

блокираторы,

ОСАГО,

наказания для автомобилистов без камер,

проект нового, ненужного нам КоАП.

— Говорят, это пока в стадии обсуждения. Всё зависит от мнения людей.

— Разные инстанции всегда хитрят. Они выдвигают идею для обсуждения, и если скандал большой, то переделывают. А если мы с вами как общественники проспали это дело, то глядишь, документ и подписан. Поэтому мы должны бить во все колокола, чтобы эта идея не стала реальностью.

Наказывать по закону

— Нам действительно нужны камеры, должен стоять полицейский, иначе как можно поймать человека и привлечь его к ответственности?

— У нас есть научно-исследовательский институт МВД, в нём самые разные отделы. Правильно, этот институт должен быть. А вот в здании министерства у нас нет научно-исследовательского центра уголовного розыска, ОБХС, следственного подразделения. А в ГАИ, которая только деньги берёт государственные, есть научно-исследовательский центр ГАИ. Они не знают, что ещё придумать, чтобы оправдать свои оклады.

— Например, значок с буквой Ш (шипованная резина), который был, а потом благополучно почил, как и всё остальное.

— Защитником автомобилистов является Верховный суд. Конечно, есть и депутаты здравомыслящие:

председатель комитета по государственному строительству Павел Владимирович Крашенинников,

председатель комитета по социальной политике Ярослав Евгеньевич Нилов.

Верховного суда России опубликовал обзор судебной практики по множеству дел. Официально, №4 бюллетень Верховного суда за этот год. В ч.3 ст.55 Конституция гласит: "В исключительных случаях права человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом". В переводе на русский язык: украл, убил — в тюрьму, но по российскому Уголовному кодексу, а не по распоряжению губернатора или министра. Перешёл улицу на красный сигнал светофора — наказание по КоАП, а не по распоряжению мэра.

Мы 10 лет назад в Госдуме спорили о том, что камера — это не объективный критерий. Проехал якобы не так водитель, а квиточек о штрафе пришёл бабушке, дедушке, на фабрику. То есть туда, кто по бумагам является собственником. По закону, выписывать штраф можно по показаниям камер, работающих в автоматическом режиме, то есть которые на столбе висят. А у нас ездят на машинах, фотографируют на телефон. Верховный суд сказал: "Всё это незаконно".

В области дорожного движения появились разные организации, которых нет в Кодексе (МАДИ, АМПП и т. д.), они занимаются мелкой фальсификацией.

У них форма, фуражка, жетон — не отличишь от ГАИ. Только если внимательно посмотреть, у него написано не "автоинспекция", а "автомобильно-дорожная инспекция". А по закону о полиции (раньше назывался законом о милиции), водитель обязан только по требованию сотрудника полиции остановиться и предъявить документы. Ещё могут спросить документы ФСБ, ФСО. Но не частники, которые к правоохранительным органам не имеют отношения. Итак, если сфотографировали на телефон и передали в какой-то центр — этот штраф незаконен.

Следующий вопрос связан с COVID. Президент дал мэрам и губернаторам право вводить тот или иной режим. Но наказывать-то можно только по российскому закону.

Мэр может сказать, что въехать в город могут только машины по пропускам. Это нарушение ПДД? Нет, сказал Верховный суд, это нарушение СанПиН.

Значит, ты меня отлови, покажи удостоверение, что ты полиция или санитарный врач, составь протокол, обеспечь мне право на защиту и объясни, что есть десять суток на обжалование, а потом 60 суток на оплату.

А в некоторых регионах камера фотографирует, и приходит штраф. Это незаконно.

Ещё важный вопрос разобрал Верховный суд. Ездить нельзя пьяным за рулём. Ездить нельзя без номеров и на технически неисправной машине. А если она стоит, то превращается из категории административного права в категорию гражданского права, можно там картошку хранить. И номера можно снимать, закрывать тряпками, картонками. Но как только ты на сантиметр сдвинулся, с этого момента номера должны быть передние и задние читаемые. То есть мы видим вывеску "платная парковка" или "запрещена парковка", и человек закрывает номера. Такого деяния, как "стояние машины с закрытыми номерами", нет. Есть статья "езда с нечитаемыми номерами". Поэтому можно закрывать номера.

— Какое наказание для пьяных водителей по КоАП и УК РФ?

— В последние годы Госдума усиливает административную и уголовную ответственность. Недавно ввели новую норму.

Первый раз попался пьяным за рулём в течение года — лишение прав и штраф. Второй раз попался — это преюдиция: административное дело переходит в уголовное.

Это до нескольких лет лишения свободы.

Уголовный кодекс ужесточили. Если пьяный сбил кого-то, люди не умерли, но травмы тяжёлые, 5-7 лет. Но если пьяный виноват в ДТП, и в результате один труп, вот вам дело Ефремова, по статье от 5 до 12 лет. Дали 8. А если в пьяном ДТП 2 и более погибших, тогда максимальный срок — 15 лет. Теоретики права сказали: до 15 лет дают за умышленное убийство тому, кто готовился, купил оружие и убил. А ДТП (при том, что плохо садиться пьяным за рулём) происходит по неосторожности. Не хотел никого задавить, но проявил преступную небрежность. Ответственность теперь серьёзная, усиливать её дальше нельзя. Каждое решение Конституционного суда начинается со слова "соразмерность". Наказание должно быть соразмерным. Мы уже за эти рамки вышли.

Теперь про новый КоАП. Он не нужен. Новый Уголовный и Гражданский кодексы были приняты в 1995 году. КоАП, по которому мы сегодня живём, мы писали 10 лет (я был в составе рабочей группы). В 2000 году Владимир Владимирович его подписал. Кодекс хороший. Для чего понадобился новый? Чтобы протащить репрессии: гигантские штрафы, лишение прав. Эвакуаторы и блокираторы отнесли во II том, в Процессуальный кодекс.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова