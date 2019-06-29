Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Автор Ирина Гусакова

Машины из гаража Джастина Тимберлейка и Джессики Бил

Авто print

 

В Голливуде полно супружеских пар, которые превосходно выглядят на красной ковровой дорожке, но мало кто может сравниться с Джастином Тимберлейком и Джессикой Бил. Тимберлейк, начинавший в бойз-бенде NSYNC, одном из самых популярных в начале 2000-х, сделал великолепную сольную карьеру, став одним из самых популярных исполнителей в своем жанре благодаря прекрасному голосу и эффектным выступлениям.


Джастин Тимберлейк: 33 года успеха

Помимо этого, Тимберлейк показал себя и как талантливый актер, снявшись в том числе в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Пара начала встречаться в 2007 году и тут же привлекла к себе всеобщее внимание. В 2012 году они поженились и теперь уже воспитывают сына, не забывая поддерживать друг друга как в жизни, так и в творчестве. Они активно участвуют в соцсетях, имея миллионы подписчиков, и всегда рады удивить папарацци. Конечно же, будучи успешными и знаменитыми, они не смогли избежать приобретения множества роскошных и дорогих автомобилей.

Bentley Continental GT

Есть негласный закон - человек, который достиг определенных статуса и богатства, должен купить себе Bentley. Модель Continental GT популярна среди рэперов, актеров, спортсменов и, конечно же, поп-звезд. Тимберлейк и Бил были просто обязаны заполучить себе такую машину, что они и сделали. Машина оснащается 12-цилиндровым турбированным двигателем мощностью в 626 лошадиных сил, имеет полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Интерьер машины вполне соответствует тому, какой можно ожидать от роскошного лимузина. А внешний вид машины обеспечивает ей всеобщее внимание на улице. Тимберлейк приобрел свой Bentley еще до того, как Бил стала его спутницей.

Audi A1

Тимберлейк и Audi стали партнерами в 2010 году, когда немецкий автопроизводитель решил, что именно Тимберлейк будет идеальной персоной для того, чтобы рекламировать новую линейку A1. Рекламная кампания была массированной и включала в себя рекламу с участием Тимберлейка во время Супербоула. Нет ничего удивительно, что машина хорошо продавалась и была особенно популярной у женщин. Конечно же, Тимберлейк и сам имеет А1 в своем гараже, помимо некоторых других автомобилей Audi. Возможно, это не самая впечатляющая из машин этой марки, которую затмили последователи, но она, несомненно, являет собой прекрасный образец автомобильного искусства.

Alfa Romeo Spider 1968 года

Если вы собираетесь проехаться по Италии, это нужно делать стильно. Тимберлейк знает, что такое настоящий стиль. В 2018 году, когда пара отдыхала в Италии, что подразумевало и длительную поездку на автомобиле, Бил выложила видео, где видно, как они с Джастином поют в машине и выглядят совершенно счастливыми. Возможно, одной из причин того является сама машина, которая представляет собой одну из самых стильных спортивных машин, какие только появлялись когда-либо на дорогах. И это идеальный выбор для того, чтобы насладиться поездкой по сельской местности старой Европы.

Фото: mashintop.ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Как обманывают при продаже авто

Как правильно выбрать автомобильный компрессор

Как подготовить автомобиль к летнему периоду

Акции Tesla снижаются по мере падения поставок автомобилей

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы гараж марка машина ремонт скорость спорткар водитель автомобиль тимберлейк
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Машины из гаража Джастина Тимберлейка и Джессики Бил
Новости спорта
Пищевые источники цинка
Недвижимость
Важные советы на лето - снимаем временно дачу
Новости Все >
Трамп заявил о создании группы переговорщиков США и КНДР
В МВФ назвали торговые войны главной угрозой мировой экономики
Освобожденный из плена украинец рассказал о допросе в СБУ
Власти Японии планируют возобновить китобойный промысел
Ляшко разругался с Саакашвили и посоветовал ему вернуться на родину
Трамп прибыл на межкорейскую границу и встретился с Ким Чен Ыном
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Паводок в Иркутской области унес жизни трех человек
Врач: ношение шлепанцев может привести к серьезным проблемам со спиной
Ученые: тараканы могут выработать иммунитет к любым химикатам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".

"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Культура
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы

Спикер болгарского парламента выступила с русофильской речью в Совете Федерации РФ. Разрешит ли Вашингтон Софии реализовать совместные с Россией проекты?

Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Деньги
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
Деньги
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
Азия
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Мир. Новости мира
Песков: Трамп обрадовался приглашению на День Победы от Путина
Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин
Комментарии
Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак
В США посмеялись над постом о российском фрегате
В США посмеялись над постом о российском фрегате
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Опыт Нидерландов: от чего умрет Евросоюз
Полиция изъяла подделанные подписные листы за Соболь
СБУ и вся власть Украины считают русин "сепаратистами"
Протесты в Казахстане выходят из-под контроля властей
И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом
Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Как в России вернуть власть народа
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Светлана Орлова - Итоги правления Путина в политике школ
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Гибель Грузии: уроки для современной России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ