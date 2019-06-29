Машины из гаража Джастина Тимберлейка и Джессики Бил

В Голливуде полно супружеских пар, которые превосходно выглядят на красной ковровой дорожке, но мало кто может сравниться с Джастином Тимберлейком и Джессикой Бил. Тимберлейк, начинавший в бойз-бенде NSYNC, одном из самых популярных в начале 2000-х, сделал великолепную сольную карьеру, став одним из самых популярных исполнителей в своем жанре благодаря прекрасному голосу и эффектным выступлениям.



Джастин Тимберлейк: 33 года успеха

Помимо этого, Тимберлейк показал себя и как талантливый актер, снявшись в том числе в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Пара начала встречаться в 2007 году и тут же привлекла к себе всеобщее внимание. В 2012 году они поженились и теперь уже воспитывают сына, не забывая поддерживать друг друга как в жизни, так и в творчестве. Они активно участвуют в соцсетях, имея миллионы подписчиков, и всегда рады удивить папарацци. Конечно же, будучи успешными и знаменитыми, они не смогли избежать приобретения множества роскошных и дорогих автомобилей.

Bentley Continental GT

Есть негласный закон - человек, который достиг определенных статуса и богатства, должен купить себе Bentley. Модель Continental GT популярна среди рэперов, актеров, спортсменов и, конечно же, поп-звезд. Тимберлейк и Бил были просто обязаны заполучить себе такую машину, что они и сделали. Машина оснащается 12-цилиндровым турбированным двигателем мощностью в 626 лошадиных сил, имеет полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Интерьер машины вполне соответствует тому, какой можно ожидать от роскошного лимузина. А внешний вид машины обеспечивает ей всеобщее внимание на улице. Тимберлейк приобрел свой Bentley еще до того, как Бил стала его спутницей.

Audi A1

Тимберлейк и Audi стали партнерами в 2010 году, когда немецкий автопроизводитель решил, что именно Тимберлейк будет идеальной персоной для того, чтобы рекламировать новую линейку A1. Рекламная кампания была массированной и включала в себя рекламу с участием Тимберлейка во время Супербоула. Нет ничего удивительно, что машина хорошо продавалась и была особенно популярной у женщин. Конечно же, Тимберлейк и сам имеет А1 в своем гараже, помимо некоторых других автомобилей Audi. Возможно, это не самая впечатляющая из машин этой марки, которую затмили последователи, но она, несомненно, являет собой прекрасный образец автомобильного искусства.

Alfa Romeo Spider 1968 года

Если вы собираетесь проехаться по Италии, это нужно делать стильно. Тимберлейк знает, что такое настоящий стиль. В 2018 году, когда пара отдыхала в Италии, что подразумевало и длительную поездку на автомобиле, Бил выложила видео, где видно, как они с Джастином поют в машине и выглядят совершенно счастливыми. Возможно, одной из причин того является сама машина, которая представляет собой одну из самых стильных спортивных машин, какие только появлялись когда-либо на дорогах. И это идеальный выбор для того, чтобы насладиться поездкой по сельской местности старой Европы.

Фото: mashintop.ru

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