Могут ли эвакуировать автомобиль без номеров

Машину могут эвакуировать на штрафстоянку по ряду причин. Чаще всего это происходит, когда автомобили неправильно припаркованы. То есть когда налицо нарушение правил парковки. Многие, кто уже сталкивался с тем, что их автомобиль оказывался на штрафстоянке, идут на разные ухищрения. Одним таким способом избежать ответственности является сокрытие номерного знака машины. И вот тут возникает резонный вопрос. А могут ли забрать автомобиль, если на нем отсутствуют номера? Давайте будем разбираться.
От кого же прячут знаки? И откуда эта традиция пришла на наши дороги? На эти вопросы есть несколько ответов.
Но, увы, сотрудники ДПС уже давно знакомы с этим трюком и имеют в своем арсенале средства, чтобы вывести таких автомобилистов на чистую воду.
К несчастью для ушлого водителя, машину, которую он оставил без номеров под запрещающими остановку и стоянку знаками, скорее всего, заберут на штрафстоянку.
Тут надо рассказать подробнее. Если машина оставлена без номеров или они частично закрыты, то сотрудник ГИБДД не будет снимать пленку, чистить грязь и даже убирать CD-диск с номера. Он, кстати, не имеет права этого делать. Все, что он сделает, это зафиксирует оставшиеся цифры номера и отправит машину на штрафстоянку. Если же на автомобиле будет отсутствовать номер, то это только усугубит участь самого автовладельца. Поскольку ему будет очень трудно найти свой автомобиль, ведь придется выяснять, на какую именно штрафстоянку его увезли.
Кто не в курсе, должен уяснить, что существуют законные методы наказывать тех автомобилистов, которые закрывают номера и ставят автомобиль на платную парковку. Сразу надо отметить, что служба охраны не имеет права забирать машину без номерных знаков или с частично закрытыми. Но они вполне могут сообщить об этом в ГКУ, и уже их сотрудники могут снять любой предмет, который закрывает автомобильный номер.
Что касается автомобиля без номеров, который стоит, не нарушая ПДД, то тут есть определенные нюансы. Конечно, если такой автомобиль стоит на стоанке или во дворе жилого дома, то, как правило, сотрудники полиции не станут трогать такую машину. Но если она будет припаркована над местом, где проходят городские коммуникации, то это может быть весомым аргументом в решении на эвакуацию. Объясняется это тем, что в случае аварии к коммуникациям должен быть быстрый и свободный доступ. Если брать в пример крупный город, то он просто пронизан подземными коммуникациями, а значит, есть масса поводов, чтобы автомобиль без номеров отправился на штрафстоянку.
Следует несколько слов сказать о том, что автомобилист поневоле может оказаться без номеров. Сегодня очень распространено такое явление, как кража автомобильных номеров с целью их последующего выкупа. Как правило, преступники снимают номера и прячут их неподалеку. Увы, иногда автомобилисты настолько невнимательны, что не сразу видят, что номера сняты.
Также они иногда не замечают бумажку с номером телефона преступника на лобовом стекле. И узнают о случившемся только тогда, когда их останавливают инспекторы. Увы, но иногда такой автомобиль без номеров может отказаться на штрафстоянке. Поэтому следует всегда внимательно осматривать автомобиль после того, как он постоял продолжительное время в отсутствии хозяина.
Что делать, если злоумышленники всё-таки украли номера?
Следует сказать, что номера, сделанные кустарным способом, могут доставить определенные проблемы. Например, инспектор может прицепиться и проверить номера на подлинность, а также могут возникнуть определенные проблемы с пересечением границы или при продаже автомобиля. Иногда автолюбители, которые ставят автомобили на ночь во дворах, снимают настоящие номера, а ставят комплект сделанных кустарно. Это позволяет автомобилисту не платить ворам и при этом сохранить настоящие номера.
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