Могут ли эвакуировать автомобиль без номеров

Машину могут эвакуировать на штрафстоянку по ряду причин. Чаще всего это происходит, когда автомобили неправильно припаркованы. То есть когда налицо нарушение правил парковки. Многие, кто уже сталкивался с тем, что их автомобиль оказывался на штрафстоянке, идут на разные ухищрения. Одним таким способом избежать ответственности является сокрытие номерного знака машины. И вот тут возникает резонный вопрос. А могут ли забрать автомобиль, если на нем отсутствуют номера? Давайте будем разбираться.

Почему автовладельцы прячут номера?

От кого же прячут знаки? И откуда эта традиция пришла на наши дороги? На эти вопросы есть несколько ответов.

Часто если стоянка платная, то там устанавливаются парконы. Эти устройства предназначены для фиксации номеров автомобиля. По результатам такой фиксации паркон выдает информацию, согласно которой автолюбитель должен оплачивать стоянку.

Подобные устройства нередко дополняют запрещающие стоянку знаки. И соответственно, зафиксировав номер стоящего автомобиля, можно быть уверенным, что скоро владелец автомобиля получит штраф.

Согласно существующим в законодательстве правилам, автомобиль без номерных знаков не может быть эвакуирован. Соответственно, такие водители надеются, что сотрудники ДПС не станут нарушать закон, а значит, не решатся на эвакуацию автомобиля.

Но, увы, сотрудники ДПС уже давно знакомы с этим трюком и имеют в своем арсенале средства, чтобы вывести таких автомобилистов на чистую воду.

Эвакуация из зоны запрещающего знака

К несчастью для ушлого водителя, машину, которую он оставил без номеров под запрещающими остановку и стоянку знаками, скорее всего, заберут на штрафстоянку.

Тут надо рассказать подробнее. Если машина оставлена без номеров или они частично закрыты, то сотрудник ГИБДД не будет снимать пленку, чистить грязь и даже убирать CD-диск с номера. Он, кстати, не имеет права этого делать. Все, что он сделает, это зафиксирует оставшиеся цифры номера и отправит машину на штрафстоянку. Если же на автомобиле будет отсутствовать номер, то это только усугубит участь самого автовладельца. Поскольку ему будет очень трудно найти свой автомобиль, ведь придется выяснять, на какую именно штрафстоянку его увезли.

Эвакуация машины с платной стоянки

Кто не в курсе, должен уяснить, что существуют законные методы наказывать тех автомобилистов, которые закрывают номера и ставят автомобиль на платную парковку. Сразу надо отметить, что служба охраны не имеет права забирать машину без номерных знаков или с частично закрытыми. Но они вполне могут сообщить об этом в ГКУ, и уже их сотрудники могут снять любой предмет, который закрывает автомобильный номер.

Эвакуация автомобилей, не нарушающих ПДД

Что касается автомобиля без номеров, который стоит, не нарушая ПДД, то тут есть определенные нюансы. Конечно, если такой автомобиль стоит на стоанке или во дворе жилого дома, то, как правило, сотрудники полиции не станут трогать такую машину. Но если она будет припаркована над местом, где проходят городские коммуникации, то это может быть весомым аргументом в решении на эвакуацию. Объясняется это тем, что в случае аварии к коммуникациям должен быть быстрый и свободный доступ. Если брать в пример крупный город, то он просто пронизан подземными коммуникациями, а значит, есть масса поводов, чтобы автомобиль без номеров отправился на штрафстоянку.

Кража номеров

Следует несколько слов сказать о том, что автомобилист поневоле может оказаться без номеров. Сегодня очень распространено такое явление, как кража автомобильных номеров с целью их последующего выкупа. Как правило, преступники снимают номера и прячут их неподалеку. Увы, иногда автомобилисты настолько невнимательны, что не сразу видят, что номера сняты.

Также они иногда не замечают бумажку с номером телефона преступника на лобовом стекле. И узнают о случившемся только тогда, когда их останавливают инспекторы. Увы, но иногда такой автомобиль без номеров может отказаться на штрафстоянке. Поэтому следует всегда внимательно осматривать автомобиль после того, как он постоял продолжительное время в отсутствии хозяина.

Если украли номера

Что делать, если злоумышленники всё-таки украли номера?

Можно позвонить на указанный вами номер и хорошенько поторговаться. Иногда получается снизить размер выкупа вдвое.

Можно позвонить в полицию и уже у них получить рекомендацию, что делать в вашем конкретном случае.

Можно обратиться к умельцам, которые очень быстро сделают комплект новых номеров. Как правило, цена такой услуги равна размеру выкупа.

Можно самостоятельно поехать в ГИБДД, написать заявление и получить новый комплект номеров. На это уйдет больше времени, да и цена будет немного дороже.

Следует сказать, что номера, сделанные кустарным способом, могут доставить определенные проблемы. Например, инспектор может прицепиться и проверить номера на подлинность, а также могут возникнуть определенные проблемы с пересечением границы или при продаже автомобиля. Иногда автолюбители, которые ставят автомобили на ночь во дворах, снимают настоящие номера, а ставят комплект сделанных кустарно. Это позволяет автомобилисту не платить ворам и при этом сохранить настоящие номера.

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