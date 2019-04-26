Нужно ли ставить защиту картера?

Когда счастливый новоявленный автомобилист оказывается в автосалоне для приобретения долгожданного автомобиля, то сотрудники первым делом наперебой уговаривают клиента установить на новую машину защиту картера.

По их мнению, подобная защита под двигателем будет спасать автомобиль в различных опасных ситуациях. При этом они забывают сказать и о том, что подобный наворот причиняет и массу проблем и неудобств. Давайте разберемся, а надо ли прислушиваться к подобным советам и так ли необходима такая деталь, как металлическая пластина под двигателем?

Плюсы защиты

Основным достоинством подобной защиты является то, что она защищает поддон с маслом от вероятных ударов снизу. И действительно, если наскочить на крупный камень, поддон можно повредить, и тогда через трещину масло вытечет на дорогу. А если масла в двигателе не окажется, то последующая поломка может стоить очень дорого.

Как мы выяснили, железная пластина под мотором автомобиля нужна. Она действительно оберегает мотор от воздействия извне, но это применимо к внедорожникам, которые постоянно ездят по бездорожью, а также там, где валяются камни, бревна и торчат корни деревьев. Но если брать обычные легковые машины, которые проживают свою жизнь в городе, такая защита имеет сомнительную пользу. Необходимость защиты картера в городской среде давно ставится под вопрос, но вот ее наличие может обернуться дополнительными хлопотами.

Минусы защиты

Взять, к примеру, обычное плановое ТО. Если установлена защита, то и цена такого ТО будет выше. В стоимость замены масла обязательно внесут съем и повторную установку защиты и обязательно включат это в итоговой чек. Даже при обычной замене масла на демонтаж и монтаж защиты будут потрачены время и деньги. Есть, конечно, защиты со специальным отверстием для слива масла, но стоимость такой защиты на порядок выше обычной.

Помимо вышесказанного, защита уменьшает дорожный просвет. Клиренс на современных легковых автомобилях и так далек от идеала, а с защитой он становится ещё меньше. И тут уже появляется другая проблема, когда защита картера попросту не дает возможности забраться на бордюр и нормально припарковаться. А как известно, стандартные бордюры имеют высоту шестнадцать сантиметров. Даже при езде по размокшей сельской грунтовке защита, как хороший бульдозер, черпает дорожную грязь и складирует ее в моторном отсеке. Поэтому рекомендуется не реже двух раз в год снимать защиту и чистить пространство под двигателем. Интересно, что во время такой чистки там можно обнаружить удивительные вещи. Иногда крысы тащат туда бытовой мусор и обустраивают свои гнезда, а бывает, что поддон подцепит погибшее животное, которое потом будет мучить автолюбителя нестерпимым запахом в салоне.

Не стоит забывать и о том, что подобная защита сильно снижает циркуляцию воздуха в моторном отсеке. Современные автомобили с автоматической трансмиссией оснащены сразу тремя радиаторами. Один охлаждает кондиционер, другой охлаждает коробку, ну а третий — двигатель. Естественно, что для этого требуется много свежего прохладного воздуха, а защита резко сокращает его подачу. Это приводит к тому, что агрегаты перегреваются и работают с усиленной нагрузкой. Опытные водители знают, что в сильный летний зной защиту картера лучше вообще снять.

Следует несколько слов сказать и о безопасности водителя и пассажира. Дело в том, что автопроизводитель сознательно не ставит защиту на свои автомобили. Во-первых, они прекрасно знают о том, что мы перечислили выше, а во-вторых, подобное вмешательство в конструкцию показывает неутешительные результаты на краш-тестах. Во время испытаний защита явно вредила сминаемым зонам. Другими словами, машина сконструирована так, чтобы различные ее агрегаты и узлы служили защитой водителя и пассажиров салона.

Любое вмешательство в конструкцию может критически изменить углы сминаемости частей машины при ударе. А если учесть, что на многих защитах существуют ребра жесткости, то это вмешательство может быть довольно существенным. В момент удара разрушающая сила должна правильно распространяться согласно задумке инженеров, но неправильно сваренная защита может полностью поменять векторы распространения этой силы, да и сама защита может стать опасным элементом при ударе.

Важно понимать, что на современном легковом автомобиле, эксплуатируемом в городской среде, наличие защиты лишь причинит неудобство или даже определенный вред. Ведь помимо бордюров, асфальт в городе летом превращается в раскаленную сковородку, и двигателю становится необходим свежий воздух. А защита превращает и так горячий мотор в доменную печь. К тому же любое вмешательство в изменение кузовной целостности машины и так является если не нарушением, то рискованным делом. А установка защиты — это именно вмешательство в целостность кузова.

Итог

В статье мы выяснили, что в большинстве случаев защита мотора не только нецелесообразна, а иногда даже может причинить вред. Но вот для охотников, рыбаков или автотуристов защита мотора является очень полезным техническим решением для защиты мотора от проблем бездорожья.

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