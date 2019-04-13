Звёздные пары и их авто: чета Бекхэм, Jay-Z и Бейонсе, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Многие знаменитые пары проявляют интерес к вождению и даже коллекционируют дорогие или классические автомобили. Зачастую звезды могут потратить целое состояние на какой-нибудь суперкар, выпущенный ограниченным тиражом, или на то, чтобы сделать тюнинг и без того шикарного автомобиля из своего гаража.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Бывшая "перчинка" Виктория Бекхэм и ее муж Дэвид, бывший футболист, выбрали голливудский образ жизни с тех пор, как переехали в Лос-Анджелес. Пара перебралась в Калифорнию в 2007 году, когда Дэвид Бекхэм подписал контракт с ФК высшей лиги LA Galaxy, и с тех пор звезд часто видели разъезжающими по дорогам Голливуда в стильных и дорогих автомобилях, включая Porsche Turbo, роскошный внедорожник Cadillac Escalade, Bentley Mulsanne, Rolls Royce Phantom Drophead Coupe и Chevy Camaro. Модница Виктория также водит тюнингованный внедорожник Rolls Royce Vogue, в дизайне которого присутствуют ее собственные стильные штрихи.

Канье Уэст и Ким Кардашян

Пара состоит в браке с 2014 года, у них есть трое детей: Норт, Сейнт и Чикаго. Пара не испытывает недостатка в деньгах, поэтому в их гараже есть такие роскошные автомобили, как Rolls Royce Phantom, стоящий 450 000 долларов, суперкар Mercedes SLR за 700 000 долларов, Maybach 57 и спортивный автомобиль Lamborghini Gallardo.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Эта пара, возможно, не мелькает так часто в заголовках изданий, как Кардашян-Уэст, но нет никаких сомнений в том, что они оба чрезвычайно успешны в своей работе. Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и активистка, которая когда-то встречалась с Леонардом Ди Каприо, сейчас Жизель является супругой квотербека New England Patriots Тома Брэди, который недавно выиграл свой шестой Супербоул. Паре, кажется, нравятся их роскошные внедорожники, их часто можно увидеть за рулем Jeep Grand Cherokee, BMW X5 и Cadillac Escalade, а также в их гараже есть более стильные автомобили, такие как Aston Martin DB11 и Bugatti Veyron Super Sport за 1,7 миллиона долларов.

Jay-Z и Бейонсе

Бывшая вокалистка Destiny's Child вышла замуж за рэпера Jay-Z в 2008 году, теперь их общий капитал составляет более 1,2 миллиарда долларов, этого вполне достаточно для пополнения их коллекции эксклюзивных автомобилей. Пара любит ездить по Лос-Анджелесу в их суперкаре C1 Corvette 1957 года, который был выпущен ограниченным тиражом, и в Pagani Zonda F. Jay-Z также подарил Бейонсе автомобиль Rolls Royce Silver Cloud за 1 миллион долларов на ее 25-й день рождения.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Певец и актер Джастин Тимберлейк ранее часто давал СМИ повод для сплетен благодаря его частым романам, но время изменилось, и бывший фронтмен 'N Sync сейчас счастливо живет с голливудской звездой Джессикой Бил, с которой они поженились в 2012 году в Италии. У пары есть дом в Лос-Анджелесе, и в их гараже есть несколько дорогих автомобилей, в том числе Hummer H3 и Audi A8, но основная гордость их коллекции — восстановленный и модифицированный кабриолет Pontiac GTO 1960-х годов, в нем черный кожаный салон и изготовленные на заказ колеса.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Еще в 1990-х годах Синди Кроуфорд была одной из знаковых супермоделей, она даже вышла замуж за голливудскую звезду Ричарда Гира, правда, пара развелась в 1995 году. Сейчас ее супругом является Рэнди Гербер, бывший манекенщик. Коллекция автомобилей пары включает Cadillac Escalade и Mercedes-Benz AMG S 63, а Кроуфорд часто ездит на Bentley Continental. Тем не менее любимым автомобилем пары является Chevy Corvette Stingray, который модель купила на день рождения мужа в 2012 году.

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