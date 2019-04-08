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Автор Ирина Гусакова

Водители первых машин часто глотали мух, так как у авто не было крыши

Авто

История авто началась в 1885 году, с тех пор, как Карл Бенц представил миру первый автомобиль. Некоторые функции, которые мы считаем само собой разумеющимися в современных машинах, изначально отсутствовали. Например, первые автомобили не имели руля и крыши над головой. Водители часто глотали мух, когда они ехали по пыльным улицам.

Водители первых машин часто глотали мух, так как у авто не было крыши

Транспортные нарушения

Даже транспортные нарушения того времени покажутся нам сейчас странными. Например, первый водитель, задержанный за превышение скорости, проехал всего 19 километров в час, после чего его арестовал полицейский, ехавший на велосипеде. Предлагаем ознакомиться с любопытными фактами из истории первых автомобилей.

20 мая 1899 года 26-летний Джейкоб был первым водителем, которого арестовали за превышение скорости. Арестовал молодого человека очень бдительный офицер, который не ленился даже задерживать тех, кто в конных экипажах мчался по улицам Манхэттена. Джейкоб работал в компании Electric Vehicle.

Он ехал в тот день со скоростью 19 километров в час, в то время по законам Нью-Йорка водителям нельзя было превышать 13 километров в час на дорогах и 6 километров в час при прохождении поворотов. Офицер догнал нарушителя на велосипеде и арестовал его. В The New York Times даже появилась заметка, в которой указывалось, что молодой человек ехал по дороге с "такой безрассудной скоростью". Джейкобу вместо штрафа пришлось некоторое время провести в тюрьме.

Впервые руль появился в 1894 году

И изобрел его Альфред Вашерон. До этого машина управлялась с помощью особой рукоятки, которая была аналогом штурвала, используемого для управления лодками. Правда, с появлением круглого руля мало что изменилось для водителей, поскольку у автомобилей не было гидроусилителя руля. Тем не менее в то время шины машин были меньшего размера, чем колеса у велосипеда. Таким образом, рулевое управление оказалось не таким сложным. Гидроусилитель руля был изобретен Френсисом Дэвисом в 1920-х годах. Однако гидроусилитель руля не применялся широко до Второй мировой войны, после чего американские военные стали использовать его в своих транспортных средствах.

 Первый электромобиль

Томас Дэвенпорт и его первый электромобиль
Томас Дэвенпорт и его первый электромобиль

Возможно, это звучит странно, но электромобили появились раньше обычных машин, первый электромобиль был изготовлен Томасом Дэвенпортом в 1834 году. Стоит отметить, что Карл Бенц, который позже предложит миру то, что мы считаем первым автомобилем, родился в 1844 году, через 10 лет после того, как Дэвенпорт построил свой электромобиль. Изобретатель планировал заменить электромобилями паровозы, которые считал устаревшими. При этом Дэвенпорту отказали в выдаче патента на двигатель, потому что не было понятно, как он работает. Хотя он позже получил свой патент, электромобиль так и не завоевал популярность, потому что аккумулятор был ненадежным. Есть также теория, что первый электромобиль создал инженер Роберт Андерсон из Шотландии, но официальным изобретателем он не является, поскольку неизвестно, в какие годы он сделал свою машину (где-то между 1832 и 1839 годами).

Вы можете себе представить машину без радио?

Сейчас нет, но раньше о таком даже и не помышляли. Компания Chevrolet установила первую автомагнитолу в 1922 году в качестве дополнительной опции, при этом антенны радиоприемника были огромными, покрывая всю крышу. Аккумулятор был тоже огромен, и инженерам было трудно установить его под сиденьями. У машины было только два динамика за сиденьями. При этом быстро поднялась волна против нововведения, стали говорить, что радио будет отвлекать водителя, может даже привести к тому, что он заснет за рулем. Массачусетс и Сент-Луис предложили законы, запрещающие использование радиоприемников в автомобилях.

Однако использование радиоприемников в автомобилях все же поддержали, объясняя это тем, что радио наоборот не даст уснуть за рулем, а также оно информирует водителя о состоянии на дорогах и о погоде. Страхи из-за радио были понятны в то время, потому что ранние машины были сложными в управлении. Водителю приходилось нажимать на множество кнопок и рычагов, следить за разными датчиками. И радио могло отвлекать водителя.

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