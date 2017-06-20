Вторичный авторынок: у каждой сделки есть две стороны, и каждая хочет извлечь выгоду

Вторичный авторынок — океан возможностей для мошенников. Тут они себя чувствуют как рыба в воде. Наверное, у каждого автовладельца есть история, как его знакомый или знакомый знакомого продавали машину, а в итоге лишились и транспортного средства, и денег. Еще больше таких историй у тех, кто пытался купить авто с рук.

Казалось бы, Интернет переполнен лайфхаками, как уберечь себя от мошенников. Но грустных постов о том, как автолюбитель лишился самого дорогого меньше не становиться. Pravda.Ru решила выяснить, есть ли безопасный способ продать или купить машину на вторичном авторынке.

Начнем с приобретения автомобиля

Первое, с чем можно столкнуться — это обман в плане реального состояния машины. Внешне автомобиль может выглядеть идеально, с поправкой на год выпуска и пробег. Но на деле машина может быть удачно отремонтированной после ДТП, а это значит, что "начинка" авто может вас подвести. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, стоит только зайти на любой автомобильный форум и почитать. Так, Алексей Joy в одной из специализированных групп во "Вконтакте" пишет:

"Салон — ни пятнышка, чистенький, внешне тоже неплохо, движка и ходовка — по первым осмотрам моим неопытным глазом вроде в норме. Поменял ГРМ, масло, фильтры, прокачал стойки, поездил месяц — жрет резину. Поехал на развал — сказали, что она битая в перед и крашенная…" "Хорошо хоть только битая, а не "топляк".

Увы, "с рук" можно купить не только автомобиль, который побывал в незначительном ДТП, но и авто, которые в народе называют "перевертышами". Это значит, что ущерб автомобилю нанесен по всему кузову, ибо он кувыркался в ДТП. Может ли обыватель определить истинное состояние машины, Pravda.Ru спросила у автоэкспертов:

"Где бы машину человек не покупал, прежде чем оплачивать, человек обязательно ее смотрит. На такую встречу необходимо взять с собой опытного человека, который купил и продал за свою жизнь хотя бы три-четыре машины. Даже не одну и не две, — говорит ведущий программы "Автоликбез" на Авторадио, журналист Юрий Гейко. — Есть специальные приборчики, которые определяют толщину лакокрасочного покрытия. Лакокрасочное покрытие на всех деталях автомобиля должно быть одинаковое. Если разница толщины есть, значит, машина красилась. Это раз. Но проще посмотреть дату выпуска стекол — на каждом стекле обязательно стоит год выпуска. Он указан незаметными циферками, в уголочке где-то. Но если машина попадает в ДТП, у нее в девяносто процентах случаев какие-то стекла бьются. И подобрать стекло того года выпуска, какого года выпуска сам автомобиль, практически невозможно".

Еще важно обратить внимание на цифры пробега подержанного автомобиля и учитывать, что в большинстве случаев эту цифру скручивают. По статистике, каждый второй подержанный автомобиль, который предлагается в продаже, имеет скрученный пробег.

Но все эти махинации легко вскрываются, если рядом с вами есть опытный человек и вы не постесняетесь проверить все данные через ГАИ. В конце концов, всегда можно поменять решение и не приобретать автомобиль "с рук".

Куда сложнее ситуации с автопродавцами

Они рискуют быть обманутыми куда чаще.

Во-первых, именно продавцы авто являются более лакомым куском для автомошенников. Их можно "кинуть" сразу "по-крупному": и на машину, и на деньги.

Во-вторых, их проще обвести вокруг пальца из-за пресловутого человеческого фактора.

Автопродавец, скорее всего, уже знает, на что пойдут вырученные средства. Естественно на покупку нового авто. И наверняка он его уже выбрал. Осталось быстренько продать своего старого, но верного "железного коня", пусть еще кому-нибудь послужит. У человека играют эмоции. Он становится неспособным распознать мошенника или афериста, и истинные намерения интересантов.

"Выставил авто на продажу на сайте. Почти сразу позвонил радостный "покупатель". Мол, говорит, если машина еще не продана, то ему несказанно повезло. Ищу, говорит, прям, такую уже почти год и всё мимо. Даже, говорит, торговаться не буду, вижу, что машина хорошая и цены на них знаю. Предложил сразу задаток. Я отправил номер карты. Через 15 минут пришло 15 000 р. И пропал на полторы недели. Неудобно, думал в полицию пойти, вдруг, что случилось с человеком. Да и деньги чужие мне не нужны. Но тут этот перец объявился, говорит, что банк требует дополнительные данные. Мол, слишком крупная сумма для перевода частному лицу. В общем, отправил я, все что он просил, а через 15 минут с моей карты исчезли и 15 000 задатка и 35 000 зарплаты, которую мне выдали в этот день. Ребят, не верьте никому. Машину продал через 1,5 месяца и понял, быстрых денег не бывает", — комментирует С. М. на портале автоюристов.

И эта не самая печальная история, которую можно встретить в Сети. Встречаются случаи, когда после "задатка" горе-автопродавец успевал переоформить машину, а покупатель исчезал, прихватив и деньги, и авто. Но самое страшное, когда автовладелец сталкивается с самым настоящим криминалом. Тут уже на кону стоит жизнь!

Есть подвохи и при продаже через автосалоны

Это уже крик души, взятый с открытого автофорума в сети:

"Ставил на комиссию, но знаю, что авто если не продадут, они все равно захотят поиметь. Поэтому настоял переделать договор изначально (так как они говорят, что у них есть покупатель именно на эту модель), на это я и надавил…… но не учел пункт, если внесен залог за авто, что забрать его нельзя или неустойка… Залог они кладут в конверт с документами сразу же как вы покидаете их офис… я с месяц забирал авто, ругался и тд, в итоге написав заявление у них что если авто не купят в течении 2х недель то залог считать не действительным и т. д. (так как именно за 2 недели надо предупредить о том что вы хотите забрать авто) а так же взял расписку что залоги они не принемают больше… и то когда пришел пытались удержать но с распиской и заявлением забрал авто… но и тут потерял… (флешка с картами от головной аудио системы была сворована…) на что мне сказали ничего не знаем…))) да и за вашим авто там ни кто не следит, при морозе у меня спустило колесо я 3 раза просил подкачать в итоге приехал на другой а/м и подкачал сам, а так же прикурил и прогрел))) ЛЮДИ НЕ СТАВТЕ НА КОМИССИЮ)))" (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Так существует ли безопасный и надежный способ продать автомобиль на вторичном рынке?

"Я бывал на автомобильных аукционах. Это основной принцип продажи в Штатах, Канаде, вообще в цивилизованном мире. Там с лобового стекла машины, въезжающей на территорию аукциона через ворота, считывается специальным приспособлением ВИН. ВИН пишется на лобовом стекле, и тут же в компьютерную сеть идут все данные на этот автомобиль: какие ТО, какой пробег — и им можно верить. Когда машина въезжает на подиум, уже продается, тут же очередь, куча народа, аукционист, который работает филигранно. Вот такая система продажи", — рассказывает Юрий Гейко.

Автоэксперты отмечают, что автоаукцион — это действительно работающий способ продажи машины. В случае, если автомобиль юридически и технически чист, то с помощью аукциона владелец может довольно быстро продать его. Механизм работы аукционов следующий: после бесплатно проведенной диагностики, б/у автомобиль выставляется на онлайн-площадку, где на него в течение определенного количества времени делают ставки дилеры. Если самая высокая цена из предложенных устраивает владельца лота, он может оперативно совершить сделку. Если нет, то авто остается при нем. Сам аукцион, в среднем, длится от 30 минут до полутора часов. Главным образом, это экономит время, которое обычно тратится на встречи с потенциальными покупателями. Кроме того, это является наиболее безопасным способом при продаже, так как фактически автомобиль выкупает площадка, которая организует торги, следовательно, все претензии после продажи уже к организатору торгов, а не к продавцу.

"Это хорошо для тех, кто желает быстро и без проблем избавиться от своего автомобиля, — подчеркнул руководитель региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО" Святослав Данилов.

Ситуация с аукционом может еще и оказаться выгодной продавцу, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто:

"Поскольку тут конкретный торг, и иногда вещь, которая стоит дешевле, можно продать подороже".

В любом случае, какой бы способ продажи или покупки автомобиля человек ни выбрал, важно быть предельно внимательным и расставить приоритеты. Помните, у каждой сделки есть две стороны, и каждый хочет извлечь выгоду — продавец желает выручить за свой товар побольше, покупатель мечтает сэкономить. Конечно, продавать авто выгоднее самостоятельно, но привлечение третьей стороны, будь то знающий помощник либо юридическое лицо, прежде всего сэкономит ваши нервы и обезопасят сделку!

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