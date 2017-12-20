Извините, профукали: Россия могла избежать запрета на Олимпиаду

Страсти вокруг отлучения сборной России от зимней Олимпиады-2018 немного поутихли, но страна продолжает обсуждать ситуацию, в которой оказались отечественные спортсмены. Призер Олимпийских игр и политик Дмитрий Носов в интервью "Правде.Ру" заявил, что ответственность здесь лежит в первую очередь на наших спортивных чиновниках.

— Есть мнение, что олимпийское движение сильно изменилось, испортилось и ведет грязную политическую игру. Считаете ли вы приемлемым участие российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом?

— Во-первых, если возьмем историю олимпийского движения, то увидим: она настолько богата разными неординарными ситуациями, что говорить о том, будто оно сейчас испортилось и стало грязным, я бы не стал.

Нужно понять одно: спорт сегодня — это мощный инструмент политики и внешнего влияния. Спорт — это показатель силы и мощи страны не только экономической, но и политической. Выступая на Олимпиаде, спортсмены демонстрируют, насколько сильна их страна. А национальный флаг и гимн — непременные атрибуты, способ идентификации спортсмена.

Жаль, что спортсменов втянули в эти политические игры. Сейчас, к сожалению, этот инструмент применили более беспринципно, но надо признать, что наша вина тоже есть. Говорить, что во всем виноваты проклятые американцы, было бы неправильно.

У меня были ситуации, когда я выходил на татами бороться с сыном судьи, а его отец в это время судил. И я победил, отец моего соперника ничего не смог сделать. Это я говорю к тому, что прежде чем бросать вызов, нужно самому соответствовать.

У нас должны быть мощнейшие юристы, они должны занимать ведущие должности в международных федерациях и союзах. А мы все это, извините, профукали… Ответственность за ситуацию с Олимпиадой лежит в первую очередь на чиновниках.

— Многие считают, что дух наших спортсменов подорван этой допинговой истерией, и поездка на Олимпиаду под нейтральным флагом — вынужденная мера. Вы согласны?

— В 2014 году, когда прошла Олимпиада в Сочи, я написал большой пост на своей странице в Facebook: "Мы победили благодаря допингу! Но допингу в виде наших зрителей и преданных болельщиков, которые давали мощный стимул!"

Я обратился к нашим чиновникам: как мы будем поступать дальше, как будем развивать отечественный спорт? К сожалению, у нас абсолютно нет своей спортивной фармакологии. Если в Лондоне три института занимаются разработками различных препаратов, то сегодня на всю Россию нет ни одного. Наши спортсмены до сих пор принимают милдронат (мельдоний), который был изобретен еще в Советском Союзе, а это устаревший, примитивный витамин для сердца. Просто смешно.

Зачем далеко ходить? У нас для развития отечественного спорта, например, напрочь отсутствует спортивная индустрия. Есть только стадион "Зенит", который оценивается в три хороших спортивных объекта. В народе его называют памятником воровству чиновников. Вы представляете, сколько денег там освоено?

А ведь эти средства вполне могли пойти на развитие российской спортивной индустрии. Можно было открыть завод по производству спортивного инвентаря и, наконец, начать выпускать свои сани, коньки, клюшки, мячи, шить качественную форму. Если мы хотим побеждать, то для начала мы должны быть готовы в своей стране и соответствовать общему мировому уровню.

— На Олимпиаде в Афинах вы выиграли бронзовую медаль по дзюдо со сломанной рукой. Сейчас вы выпустили книгу под названием "Моя борьба". Она об этом?

— Это книга о моем борцовском пути, о борьбе, которая велась на ковре, в моей жизни. Надеюсь, что издание будет прекрасным учебным пособием для спортсменов и всех, кто ставит для себя высокие цели и задачи. Как преодолевать себя, свой страх, свои слабости. Мне кажется, что сегодня это наиболее актуально для молодежи.

Все вырученные средства от тиража пойдут в фонд "АнтиДилер" на борьбу с наркоманией и алкоголизмом. На сегодня эта организация одна из самых мощных в России.

— Ваш "АнтиДилер" называют успешной организацией. Но почему именно борьба с наркотиками?

— Я задумался над созданием этой организации после того, как посетил реабилитационный центр, увидел, насколько доступны наркотики. До этого момента я даже не знал, что существует аптечная наркомания. А сегодня дурь может купить любой школьник.

За 2016 год мы проверили около 700 аптек и задержали полсотни уличных барыг и закладчиков. Изъяли 5,5 тонны наркотиков. Вдумайтесь в эту цифру! Задержали почти 50 нарколабораторий и закрыли огромное количество интернет-магазинов, которые продавали отраву. Совместно с ФСКН провели более 400 операций по выявлению притонов, а также провели профилактические беседы в учебных заведениях. И это неполный список.

"АнтиДилер" успешно функционирует на протяжении более чем трех лет в 51 регионе страны. В 2015 году он приобрел статус Общероссийского общественного антинаркотического движения.

Не хочу говорить о ком-то плохо, но, к сожалению, многие компании, заявившие о борьбе с наркоманией, создают только видимость, а главный критерий в работе — это результат. За нас говорят цифры и факты. Кстати, в отличие от прочих "грантоедов", "АнтиДилер" существует на мои деньги и добровольные пожертвования спонсоров. Ни копейки государственных денег.

— Какие еще проекты вам удалось осуществить помимо антинаркотического движения в качестве депутата Госдумы? В чем-то терпели поражения?

— Поражений не было, но, скажем так, есть некоторые вещи, которые поставлены на паузу…

Мне удалось пробить антитабачный закон, который до меня не могли принять десять лет. Миллиард рублей был потрачен на табачное лобби и на борьбу с депутатом Носовым. А сегодня в кафе, в ресторанах и общественных местах, особенно где есть дети, запрещено курить, люди больше не дышат ядовитым дымом. Также было внесено сорок поправок в закон по борьбе с алкоголем и наркотиками.

К сожалению, тенденция такая, что наш народ вымирает. Я много езжу по стране и встречаюсь с людьми. Вижу, что твориться в регионах. Мне больно смотреть, как тяжело живется людям, как стремительно сокращается наше коренное население, как развращается молодежь. Какие-то регионы тонут в алкоголизме. Не секрет, что сегодня людей специально подсаживают на наркотики.

Если у нас до развала Советского Союза было около 50 тысяч наркоманов, то сейчас официальная цифра — 7 миллионов. Что эти люди могут построить? Какую развитую экономику? Какое цивилизованное общество?

Я не борюсь с ветряными мельницами, борюсь с тем, с чем могу бороться. Но, к сожалению, у нас много равнодушных людей, которые говорят: "Это не мое дело, меня это не касается, и прошу меня не впутывать".

— Вы активно участвуете в политической и общественной жизни страны. Каковы дальнейшие планы?

— Продолжу бороться за здоровье нации, за нравственность. Буду ездить по регионам, встречаться с людьми и в 2024 году планирую баллотироваться в президенты РФ.

В планах есть формирование программы и подготовка к выборам, чтобы это не было клоунадой. У нас серьезная страна, у нас должны быть серьезные кандидаты в президенты, которые своевременно предложат свой вариант стратегии развития страны. Россия свободная демократическая страна, и любой достойный кандидат, сформировавший четкую обоснованную программу, имеет право участвовать в настоящей конкурентной борьбе. Считайте это официальным заявлением.

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