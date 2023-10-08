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Олег Володин

Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста

7:44
Происшествия » Теракты

Тёплым осенним утром, в 6 часов 3 минуты, 8 октября 2022 года Керчь проснулась от колоссальной силы взрыва — даже на расстоянии 10 километров были выбиты более 200 окон. Напротив города у пролива между Крымом и Краснодарским краем пылал и дымил Крымский мост.

Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста
Фото: Фильм «Мост с русским характером» Росавтодора

"Это хохлы!", "Сжечь их Украину за такое!" — звучало тогда в самых популярных трансляциях от Крымского моста.

Украина давно мечтала (и мечтает сейчас) уничтожить, как они сами признают, "символ окончательного объединения Крыма с Россией" — тот самый мост, который они называли "невозможным для строительства", потом "снятым на "Мосфильме", а ещё "целью №1 после Кремля".

Тогда от подрыва 22 тонн взрывчатого груза обрушились пролёты моста Тамань — Крым, на железнодорожной части горел проходивший по мосту "топливовоз".

Правда, проявив отвагу и мужество, за что после они были награждены президентом России, машинист и его помощник увели уцелевшие 25 вагонов и не допустили повторного взрыва.

Кадры, снятые в Керчи, тут же стали мировой новостью №1. И пока журналисты вели эфиры и писали статьи с постами, а украинцы радовались и собирались у быстро установленной в Киеве фотозоны "марка с горящим мостом", спасатели, дорожники и следователи начали работу.

Увы, в теракте погибли люди:

  • использованный "вслепую" и ездивший через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар водитель фуры;
  • водитель и пассажиры ехавшей рядом машины — семейная пара гидов из Петербурга.

Как водится (так было и со сбитым Ту-154 из Израиля и т. д.), Украина вначале отрицала свою причастность к диверсии, однако потом глава СБУ гордо рассказывал прессе о "сложнейшей спецоперации", о том, как они прятали в радионепроницаемую плёнку цилиндры с гексогеном.

Кстати, водителя фуры СБУ (в лице своих исполнителей) торопили: в Киеве хотели взрыва на день рождения Владимира Путина (7 октября), однако уставший водитель проехал на мост лишь на следующее утро.

Спустя год выяснилось: в теракте на стратегическом российском объекте принимали участие спецслужбы и вооружённые силы Запада.

  1. В черноморском регионе до и в момент теракта (как и в случае других диверсий и атак) находились разведывательные дроны и самолёты НАТО.
  2. Всемирно известное издание The Wall Street Journal выяснило, что "британский спецназ действует у линии фронта, организуя и координируя диверсии ВСУ".
  3. Портал расследований The Grayzone опубликовал подробный доклад о том, как Британия помогала СБУ подготовить подрыв моста и атаку на утонувший крейсер "Москва".

Впрочем России было важно не только найти и наказать виновных (прямо и косвенно), но и обеспечить логистику с навсегда вернувшимся домой Крымом. Поэтому работы на мосту и организация дополнительных способов движения велись в режиме 24/7.

  • Был открыт сухопутный путь через исторические (новые) регионы РФ.
  • После закрытия (из-за открытия моста) была перезапущена паромная переправа Керчь — Тамань.

Уже на следующее утро 9 октября по мосту запустили движение легковых автомобилей и был начат ремонт, к вечеру пошли поезда, спустя чуть больше недели по мосту снова начали движение туристические и рейсовые автобусы.

Ремонт проводился с невероятной скоростью: через месяц (14 ноября) строители установили два пролета, к Дню защитника Отечества, 23 февраля 2023 года, полностью восстановили автомобильную, а 5 мая — железнодорожную часть Крымского моста.

Кстати, летом (после второй диверсии, произведённой с помощью безэкипажного морского дрона, вышедшего под прикрытием "зерновой сделки") мост также был оперативно починен, сейчас движение автомобилей и поездов осуществляется в полноценном режиме.

"Для обеспечения безопасности моста был введён 100%-ный контроль трафика (ручные досмотры и стационарное сканирование всего транспорта, весь грузовой трафик (включая "Газели") направлен по сухопутному пути. Также после открытия трассы "Таврида-2" (по историческим регионам в объезд городов) весь грузовой трафик навсегда уйдёт на неё", — сообщают авторы проекта "Мэйдэй".

После диверсий приняты исключительные меры защиты Крымского моста.

Как сообщают авторы аналитического обзора из AB News, ссылаясь на заявления официальных лиц и открытые источники,

  • после заседания штаба по мосту с президентом и доклада о "недорогом, но полностью защищающем мост решении" были поставлены боновые заграждения и заслоны;
  • движение любых объектов в акватории у моста запрещено, всё "зачищается" от возможных диверсионных групп и систем;
  • в режиме 24/7 ведётся поиск диверсантов (в том числе подводных) силами ППДО;
  • развёрнутое у моста эшелонированное ПВО усилено на случай попыток его перегрузки (мост уже пытались атаковать БПЛА, ракетами С-200, "Нептун", Storm Shadow);
  • ведётся всечастотное подавление связи и позиционирования;
  • при необходимости мост окутывает не влияющее на людей и транспорт облако специальной аэрозоли, которое скрывает объект в визуальном, тепловом и радиодиапазоне;
  • вслучае ракетной и БПЛА-угрозы движение по мосту временно закрывается, "чтобы не зацепить проезжающих своим же ПВО или ППДО".

При этом едущие в Крым и из Крыма люди также самоорганизовались: краснодарцы и крымчане, туристы, дальнобойщики, логисты и т. д общаются в чатах на 100 тысяч человек. Они помогают друг другу советами и рассказами, "как, когда лучше ехать", обсуждают пробки и удобные трассы и т. д.

Занятно, что ставшая мемом киевская "марка с горящим Крымским мостом" (Укрпочта выпускает такие при каждом теракте ВСУ или СБУ) вначале вызвала невероятный ажиотаж и тысячи фотографирующихся с ней.

Вот только когда Россия нанесла массированный комбинированный удар по энергосистемам Украины (била стратегическая авиация, "работал" флот, летели крылатые и баллистические ракеты), площадка у "марки" опустела. В России же появился и стал популярным мем "Крымский мост починят, а Украину (уже) нет".

Кстати, мало кто знает, что Крымский мост был изначально… согласован властями России и Украины. Нет, это не шутка — правительства и лидеры Украины и России даже подписали в 2010-м и 2013-м году соглашение и договор об этом.

После того, как в голосовании 2017 года победил вариант названия "Крымский мост", оно стало официальным. Но Украина и её граждане в пику России стали называть сооружение "мостом через Керченский пролив" или "Керченским мостом", так их легко можно вычислить в соцсетях и комментариях.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы крым владимир путин керченский пролив
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