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Автор Ирина Шлионская

В "историю маньяков" вошли не только насильники и убийцы

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Под словом "маньяк", как правило, понимаются серийные убийцы или насильники. Но бывают и совершенно нетипичные маньяки. Например, те, кого не интересуют убийства и изнасилования, или совершающие преступления из корыстных соображений.

В "историю маньяков" вошли не только насильники и убийцы

Прокалыватель женских ягодиц

В конце XVIII столетия в Англии объявился таинственный преступник, который нападал на женщин и ножом или булавкой прокалывал им ягодицы. Около 50 дам написали заявления в полицию. Правда, по слухам, жертвами неизвестного становились только красавицы, и некоторые особы специально сами увечили себя, чтобы выделиться среди своего окружения.

Наконец полицейские арестовали мужчину по имени Ринвик Уильямс. Однако, по мнению современных историков, Уильямс совершенно не подходил под описание, данное потерпевшими. Вполне возможно, что настоящий маньяк так и остался гулять на свободе.

Хозяин отеля смерти

В конце XIX века состоялся процесс над Генри Говардом Холмсом (урождённым Генри Маджеттом). Он был хозяином чикагского отеля, в котором убил множество людей. Во время строительства Генри неоднократно менял подрядчиков, так что план здания остался известен только ему одному.

Холмс заставил всех сотрудников застраховать свои жизни, причём получателем страховки являлся он сам.

Но его жертвами становились и посетители. Одних травили ядами, других пытали на дыбе, третьи задыхались от подаваемого в комнаты удушающего газа, четвёртых просто оставляли в запертых звуконепроницаемых помещениях без еды и питья… Трупы по жёлобу сбрасывались в подвал, затем Генри их препарировал и продавал скелеты медицинским школам. Некоторые тела подвергались кремации или отправлялись в яму с известью.

Когда Холмса задержали, он признался, что убил 27 человек. Но жертв явно было больше.

Есть сведения о том, что Холмс убивал и других людей, в том числе своих любовниц. Как правило, в результате преступлений он получал какую-то материальную выгоду. Однако, судя по размаху, ему просто нравилось убивать.

7 мая 1896 года Генри Говарда Холмса повесили. Перед этим убийца завещал, чтобы его похоронили в бетоне, дабы никто не мог разрезать его тело, как он сам поступал со своими жертвами. Последняя просьба приговорённого была удовлетворена.

Гластонберийский Щекотатель

Так прозвали преступника, который в 90-х годах прошлого века проникал в дома, где жили одинокие женщины, и щекотал им пятки. Он проделывал это, пока жертвы спали. Когда женщина просыпалась и поднимала крик, маньяк убегал.

Хотя этот человек ни разу ничего не украл и не попытался применить насилие по отношению к дамам, дело на него, разумеется, было заведено: всё-таки это было незаконным проникновением в жилище. По делу задержали 11 человек, но так и не удалось доказать причастность к преступлениям хотя бы одного из них…

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Серийные маньяки - опыт сыщика
Редактор: Людмила Черткова
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