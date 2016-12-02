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Автор Любовь Степушова (Люлько)

Опасен ли американский "Бешеный пес"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Дональд Трамп назначил одну из ключевых фигур своего будущего правительства - главу Пентагона. Им стал генерал морской пехоты в отставке Джеймс Маттис, у которого три прозвища - "Бешеный пес", "Хаос" и "Воин-монах". Он славится солдафонской прямотой и неприязнью к Ирану. Но с эти человеком России можно работать, ведь он заточен на борьбу с терроризмом.

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Солдафон, который станет политиком

В свое время американские чиновники побледнели, когда Маттис, высадившись со своим контингентом в Афганистане, сказал на камеру: "Морпехи высадились, у нас теперь есть собственный кусок Афганистана". Это в контексте того, что Белый дом заявлял, что не претендует на чужую территорию.

Джейс Маттис, 66 лет, в 1991 году принимал участие в войне в Персидском заливе, позднее — в операции в Афганистане, возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке, в 2010-2013 годах возглавлял Центральное командование США.

Маттис, по словам американской прессы, это ястреб, считающий Тегеран, "единственной непреходящей угрозой стабильности и миру" на Ближнем Востоке. Маттис заявил, что от Ирана исходят следующие угрозы для США и их союзников: ядерная программа, разработка современных баллистических ракет, блокирование Ормузского пролива, кибератаки, поддержка "Хизбаллы" в Ливане и Сирии и хути в Йемене.

Что касается России, то Маттис пришел к выводу, что Путин пытается "разорвать НАТО на части". "Люди спрашивают, а не взбесился ли Путин, или он потерял разум? По моему же мнению проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше в РФ. Думаю, это мечты", — заявлял Маттис в ходе выступления в The Heritage Foundation.

Вашингтонское "болото" согласно на осушение

Эли Лейк из Bloomberg View пишет, что "Бешеный пес" задуман Трампом, как кандидат на объединение вашингтонского "болота", которое Трамп намерен "осушить", то есть привести к власти профессионалов, которые служат не за деньги, а идею "сделать Америку снова великой". "Демократы и республиканцы, активисты из NeverTrump и NeverHillary, альтернативные правые и хилые либерасты высшей номенклатуры республиканцев,  все согласны: Джеймс Маттис подходит на пост министра обороны", — пишет Эли Лейк. Но есть одно "но" — потребуется специальное разрешение Сената, так как закон запрещает бывшему военному возглавлять министерство обороны в качестве гражданского лица в течение семи лет после выхода в запас (у Маттиса только три года). Однако Эли Лейк уверена, что его не составит труда получить.

Действительно, председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн недавно заявил The Daily Beast, что он был "большим поклонником" генерала из-за его боевого опыта в Ираке и Афганистане. Если уж герой Америки одобрил назначение Маттиса, то можно считать, что дело в шляпе.

Тем, не менее, есть и критика назначения  "Бешеного пса", интеллигентная публика говорит, что одно дело быть хорошим солдатом, а совсем другое — хорошим чиновником. Работа главы Пентагона — это больше политическая работа. Вы не можете управлять Пентагоном как дивизией морской пехоты, пишет на ресурсе War on the Rocks Эрин Симпсон в статье под названием: "Я люблю Маттиса, но не как министра обороны". Действительно, "как не испугаться от такого заявления "воина-монаха" , сделанного для иракцев: "Я принес вам мир. Я не принес вам артиллерию. Но уверяю вас со слезами на глазах: я перебью вас всех, если вы попытаетесь меня на…ть."

Второй критикуемый момент — это то, что в США есть традиция назначать главой Пентагона гражданское лицо, чтобы обеспечить  контроль над армией. Но здесь, как говорится — не до контроля, сохранить бы прежний подход США к внешней политике. "Маттис мог бы избавить избранного президента и его команду  от поспешных действий в области национальной безопасности или от радикального разрыва с традиционной американской внешней политикой", — пишет Daily Beast, отражая точку зрения демократов.

А вот республиканское мнение представляет аналитик Fox News Ральф Петерс. "За последние 16 лет мы уже видели гражданских лиц, не имеющих военного опыта, при запуске необдуманных войн и импульсивных вмешательств,  без учета эффектов второго и третьего порядка. Генералы, наоборот, не хотят посылать свои войска на войну, они знают сложность и цену". Петерс пишет, что доверяет Джиму Маттису, потому что он человек с характером, а не вашингтонский прихвостень: "Он имеет благородный дух. И он истинный патриот, не крикун. Он будет делать то, что правильно, а не то, что целесообразно. И он никогда не будет идти вместе со всеми, если считает, что это может нанести вред нашей стране".

"Используйте мозг, прежде чем использовать оружие"

Дональд Трамп вчера подтвердил на встрече в Огайо, что новая администрация США не будет идти по стопам помощников Барака Обамы и свергать неугодные режимы. Сможет ли Маттис следовать этой линии? Или он сможет убедить Трампа изменить свое мнение о России и успокоить союзников в Европе и Азии? Согласится ли Трамп с мнением Маттиса об Иране? Об этом спрашивает Эрин Симпсон. "А может быть, это Трамп переубедит Маттиса?" — спросим в ответ мы.

Новый министр обороны США принимал участие в военных кампаниях и является человеком, заточенным на борьбу с терроризмом, поэтому есть оптимизм в плане совместной борьбы с этим злом, — сказал Pravda.Ru Михаил Александров, ведущий эксперт в Центр военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук. — Я считаю, что идеальным вариантом было бы заключение соглашения между Россией и США о совместной сухопутной операции в Сирии силами 2-3 дивизий с каждой стороны со встречей в районе сирийско-иракской границы. Потери будут небольшие, потому что это будет бесконтактная война с мощным напором. Раздавим террористическую гадину и встретимся на новой Эльбе в виде Евфрата. Конечно, об этом можно только мечтать, не знаю, как Трамп себя на практике поведет. Но, по крайней мере, мы такую идею должны озвучивать постоянно, чтобы у него было представление о том, как можно было бы совместно действовать".

Что же,  процитируем еще одно высказывание "Бешеного пса": "Вы являетесь частью мира очень страшной доверенной вам силы. Используйте ваш мозг, прежде чем использовать ваше оружие."


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