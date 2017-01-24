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Автор Любовь Степушова

Переобуваются все — от Рима до Варшавы

Мир » Европа » Евросоюз

У хозяина Европы в Вашингтоне поменялся вкус, ему не нужны те, чья национальная идея — ненависть к России. Его лозунг: "А чем ты пригодился США?" Европейцы переобуваются на ходу и хотят дружить с РФ. Что же, мы помним времена Антанты и не прочь дружить с сильными мира сего, но не с теми, кто оскорблял россиян и демонизировал нашего президента.

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Какие мирные у нас теперь соседи!

Еще звучат прогнозы о том, что Россия могла бы захватить Польшу за один день, а Прибалтику — за 60 часов, еще американские танки и солдаты гордо едут по земле Восточной Европы, но, похоже, ситуация меняется. Европейские политики переобуваются на ходу и, знаменательно, что это происходит даже в Варшаве — главной служанке Вашингтона в Восточной Европе.

Местное агентство PAP сообщает, что получило доступ к документу девятилетней давности, который положил "начало возврата" страны к пророссийской политике, цитирует агентство нынешнего главу МИД Витольда Ващиковского. Это тот самый Ващиковский, который еще совсем недавно призвал все страны Восточной Европы вступать в НАТО, исходя из "ревизионистских наклонностей" Москвы. И говорил, что Россия является "экзистенциальной угрозой" для Польши, "более смертельной, чем ИГИЛ". Теперь он пропагандирует другие вещи.

В рассекреченном документе "Тезисы о политике республики Польша по отношению к России и Украине" говорится о том, что отношения с Москвой предпочтительнее отношений с Украиной, поскольку Россия "вполне обоснованно стремится к восстановлению статуса великой державы". Москва может быть полезна в борьбе с "радикализацией Юга" и является "резервуаром сырья" для Запада, а на Украине надо проповедовать более прагматичный подход, а не "поддаваться ее элитам ".

Очевидно, что Варшава забеспокоилась о своей судьбе, благо дядя Сэм теперь не хочет вмешиваться в европейские дела. Тем более, что рядом бурлит фашиствующяя Украина. Куда же ей посмотреть? Не Меркель же будет останавливать УНА-УНСО.

Не меньшие перемены мы наблюдаем в Эстонии. Премьер-министр страны Юри Ратас на пресс-конференции в Таллине заявил, что слухи о возможной "российской агрессии" в Прибалтике отрицательно отражаются на экономическом климате Эстонии. По его словам, утверждения СМИ о том, что в последнее время Россия якобы представляет особую угрозу безопасности Прибалтики, ни на чем не основаны.

Ратас отметил, что в стране "спокойная и мирная" обстановка. "Никаких признаков того, что риск конфликта за последнее время вырос, нет", — подчеркнул он. Еще бы, если поздравление Путина в Новогоднюю ночь эстонцы смотрели лучше, чем своего президента.

Санкции хотят снимать все, Украина тоже

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что за три года антироссийские санкции нанесли его стране ущерб на 6,5 миллиарда долларов. По его словам, это чувствительная потеря, так как годовой экспорт Венгрии оценивается в 90 миллиардов долларов, цитирует "Коммерсант". Вопрос, почему же Венгрия еще ни разу не воспользовалась своим правом вето, чтобы воспрепятствовать продлению срока их действия и предотвратить потери?

Может быть теперь Будапешт осмелится это сделать — после заявлений президента парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта, которого в понедельник избрали на новый годовой срок. "Я считаю что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами", — сказал президент ПАСЕ украинской газете "Европейская правда". Аграмунт считает, что продолжающаяся "аннексия" Крыма не является основанием для сохранения санкционных ограничений, хотя он осуждает действия РФ. "Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", — пояснил Аграмунт.

Заметим, что это все говорят не экс-политики, как было недавно, а действующие руководители самого высокого ранга. Или будущие руководители.

Без пяти минут президент Франции — кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон заявил на этой неделе, что Евросоюзу необходимо восстановить отношения с Россией. Политик отметил, что ЕС в прошлом сделал много ошибок. А отношения с РФ — это вопрос стратегического будущего Европы.

В свою очередь глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил La Stampa, что Европе вместе с США необходимо принять решение по отмене антироссийских санкций, так как ситуация напоминает оплаченный Римом счет за услуги ЖКХ, которыми пользуется Вашингтон. Министр считает, что США, больше всех настаивающие на санкциях, идут на примирение, а те, кто оплатил за санкции значительный счет — ЕС, в том числе Италия — "остаются у них в заложниках". Так в чем же дело, господин Альфано, вы тоже обладаете правом вето.

На Украине представители властных структур пока не созрели до понимания ситуации. Там все еще занимаются самоубийством. Но есть дельные предложения от олигархов, которые, как известно, имеют представительство в Раде. Имеется в виду письмо Виктора Пинчука в WSJ о том, что Украине следует уступить России в крымском вопросе, признать результаты местных выборов в Донбассе и отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради достижения мира на востоке Украины. Пинчук призывал "сначала построить европейскую страну и быть привилегированным партнером для ЕС, и только потом говорить о присоединении". Вот вам, читатель, будущий тренд украинской политики, не сейчас, так через пару лет.

Дружить с Путиным? В очередь!

Все эти тектонические сдвиги — результат политики Дональда Трампа, который вчера легко разорвал Транстихоокеанское соглашение, заявив, что отныне ставка будет делаться на двусторонние отношения. Теперь надо быть полезным Америке, а не вредным России. Чем Польша, Эстония, Украина, Франция, Германия могут быть полезны Америке? Ничем. Наоборот, Трамп хочет защитить свой рынок от немецких автомобилей и французской косметики.

А вот быть полезными России они могут, все же у нас общее территориальное пространство, общие угрозы исламизма и фашизма и надежное партнерство по газу.

Только вопрос, а когда все выстроятся в очередь к Путину налаживать отношения, кого выбрать в партнеры? По аналогии с предпочтениями Российской империи надо выбирать сильных — Францию, Великобританию, Германию, США. Это будут новые международные отношения, когда свою волю будут диктовать сильные, а Польша будет знать свое место — быть главной в Вышеградской группе. Впрочем, и она скоро развалится.

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Санкции против России - "жертва Европы"
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