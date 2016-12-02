Новые ориентиры: Что из послания президента нужно знать каждому

Нынешнее послание президента России Федеральному собранию было "обращено вовнутрь" и касалось в основном проблем нашей страны. Такие оценки превалируют в комментариях политиков и экспертного сообщества.

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Стоит заметить, что послание стало в том числе и своего рода обобщением тем, о которых Владимир Путин говорил на различного рода форумах и мероприятиях в последнее время.

Напомним, свою речь глава государства начал с того, что подчеркнул невозможность запрета свободного мышления и обмена мнениями по вопросам политики и экономики. Президент отметил, что объединение граждан России вокруг патриотических ценностей произошло из-за понимания причин нынешних проблем и уверенности, что преодолеть их можно вместе.

"Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней — вот что лежит в основе этого объединения", — подчеркнул президент.

Об этом же Владимир Путин говорил 4 ноября, во время церемонии вручения государственных наград в Кремле: "Наша сила — в верности традициям народного единства, верности той высшей свободе, которую обретает человек, присягая родине, в верности той любви к ней, которая не приходит по приказу. Она в наших сердцах".

В послании президент особо подчеркнул, что наши соотечественники рассчитывают на "широкие и равные возможности для самореализации", воплощение в жизнь "предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду".

"Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твёрдо отстаиваем их — и, как видим, не без результата — на международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни исходило, и всё больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение", — отметил Владимир Путин.

И когда глава государства перешел к конкрентным пунктам послания — вопросам здравоохранения, образования, поддержки предпринимателей, налоговой политике, волонтерского движения, НКО и т. д. — стало очевидно, почему в начале акцент был сделан именно на справедливости, уважении и доверии.

Опять же, стоит напомнить, что президент постоянно напоминает о необходимости внимания к вопросам, которые в первую очередь интересуют наших соотечественников.

Об этом, например, Владимир Путин говорил с активистами Общероссийского народного фронта на "Форуме действий" в Ялте в октябре.

Тогда президент подчеркивал важность сосредоточения на чувствительных для граждан вопросах — модернизации социальной инфраструктуры, обновлении транспортной сферы, создании новых рабочих мест. И при этом грамотно распределять финансы на реализацию всех проектов.

"Крайне важно слышать мнение людей, понимать, какие вопросы их больше всего волнуют. Без этого меры по развитию региона не будут в полной мере эффективны", — подчеркивал глава государства в общении с активистами.

К слову сказать, на этом же форуме был поднят вопрос о том, что некоторые сотрудники медучреждений попросту не умеют пользоваться высокотехнологичным оборудованием в больницах. Проблема оказалась достаточно серьезной, коль скоро президент отметил ее и в послании Федеральному собранию…

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что в послании был сделан "особый упор на проблему содержания образования, воспитательный компонент и на то, чтобы в большей степени использовать гуманитарные и исторические знания для воспитания полноценного гражданина".

"Он (президент) говорил, что это невозможно сделать только на школьной скамье, и это справедливо. Должна быть целенаправленная деятельность, которая включала бы в себя и усилия телесообщества, кинематографа, театра, музеев, это комплексная задача", — подчеркнул Никонов.

"Это действительно очень важная постановка вопроса, потому что на протяжении многих лет содержанию образования не уделялось внимания", — цитирует главу думского комитета ТАСС.

По словам депутата, в Госдуме есть законодательные инициативы, связанные с необходимостью наполнить федеральные государственные стандарты (ФГОСы) единым содержанием. "И я уверен, что это будет происходить", — подчеркнул Никонов.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что тема снятия всевозможных барьеров для развития предпринимательской, общественной активности "проходит по всему посланию" президента, "как и тезис о доверии".

"И в применении к деятельности НКО это, что называется, в десятку", — подчеркнула сенатор.

Президент, обращаясь к собравшимся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, призвал не бояться диалога с людьми — "идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни".

"К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и, когда так происходит, действительно хочется спросить: "Вы уверены, что-то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?", — отметил Владимир Путин.

Напомним, летом этого года президент подписал закон об НКО — исполнителях общественно-полезных услуг. Такой статус может получить социально ориентированная некоммерческая организация, которая, как было сказано в документе, "на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества".

По словам Галины Кареловой, по-прежнему развитию подобных некоммерческих организации по-прежнему мешают разного рода барьеры, по большей части искусственные. По ее словам, сегодня в России "НКО значатся в реестрах поставщиков только в 63 регионах", при этом их доля очень мала — общее число около 300, хотя статистика говорит, что их зарегистрировано на начало года около 140 тысяч.

"Войти в реестр поставщиков очень трудно из-за чрезмерных требований, которые включены в региональное законодательство, хотя отсутствуют в федеральном", — отметила сенатор. И выразила надежду, что "региональные власти больше внимания будут уделять информации об НКО, чтобы граждане знали, кто, как и где работает, какие услуги оказывает".

"Примечательно то, что мы очень мало говорили про внешнюю политику, а больше обращали внимание на внутренние задачи. В том числе речь зашла и о том, что наши люди устали терпеть откровенные спесь и хамство со стороны чиновников, однако граждане России готовы к конструктивному диалогу с представителями власти любого уровня", — сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Антон Гетта.

Особое внимание он обратил на слова президента по поводу борьбы с коррупцией. Он солидарен с мнением, что "не стоит поднимать волну в СМИ, если мы слышим о задержании очередного высокопоставленного сановника".

"Когда мы очень много обсуждаем задержание того или иного чиновника, у людей может сложиться впечатление, мол, ситуация в стране беспросветна. Вдобавок, хочу подчеркнуть, виновность привлеченного к ответственности представителя государственной власти определяет лишь суд. Сначала нужно дождаться решения суда и только тогда делать какие-то выводы, а до этого с оценками лучше повременит", — сказал депутат.

Нынешнее послание президента "это призыв к позитиву, объединению, корректному поведению, уважению разных культур, традиций и мыслей", считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Кроме того, можно сделать следующий вывод: у нас, у России, огромный потенциал, которому надо дать возможность реализоваться, раскрыться", — подчеркнул парламентарий.

Ориентир в послании, судя по комментариям, задан абсолютно четкий — основное внимание к проблемам простых людей. И решать их предлагается совместно, а не по принципу "я лучше знаю, что вам надо".

Вещь с одной стороны вроде и простая. Но, как показывает практика, порой трудновыполнимая. Хотя это слово вообще должно исчезнуть. ссылки на "объективные и субъективные причины" явно будут не в чести.