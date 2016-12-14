США случайно обвинили Китай в кибератаках на демократию

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест по ошибке сказал, что разведывательные службы США за месяц до выборов президента сообщили о кибератаках Китая на американскую политическую систему.

"Что я пытаюсь делать, так это представлять объективные факты. И я считаю объективным фактом, который имеет значение сейчас, то, что разведывательные службы за месяц до выборов пришли и представили единогласную точку зрения с высокой степени точности о том, что Китай был связан с злонамеренной киберактивностью с целью дестабилизировать нашу политическую систему", — сказал Эрнест во время пресс-брифинга 12 декабря.

Как сообщается на сайте администрации президента США, слова Эрнеста удивили журналистов. "Вы сказали Китай. Вы имели в виду…", — уточнил один из участников брифинга. На что представитель Белого дома тут же извинился, сказав, что имеет в виду Россию. Перед этим представитель администрации президента США отвечал на вопрос про Китай и Тайвань и политике "одного Китая".

Напомним, ранее Pravda.Ru сообщала, что американские сенаторы приступили к работе над законопроектом, который, по их замыслам, должен дать ответ на действия России на Украине и в Сирии, а также на якобы предпринимавшиеся Москвой попытки повлиять на американские выборы.

Директор ФБР Джеймс Коми заявил что, более чем в десяти штатах США были совершены попытки хакерских атак на систему регистрации избирателей. "Были зафиксированы действия, которые являются подготовкой к возможному взлому, а также новые попытки вторжения в базы данных избирателей — помимо тех, о которых было известно в июле и августе", — заявил Джеймс Коми.

Как сообщает CNN, директор ФБР поручил штатам обеспечить безопасность избирательных систем и призвал обратиться к Министерству внутренней безопасности за дополнительной информацией. По данным двух источников в правоохранительных органах CNN, следствие считает, что за атаками может стоять Россия.

Обвинения в адрес Москвы впервые прозвучали после взлома переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон также говорила о "российской угрозе".

"Просто смешно видеть, что после всех этих заявлений о том, что Россия изолирована, приструнена, разорвана в клочья — оказывается, она способна влиять на итоги президентских выборов Соединенных Штатов. Понимаете, это выглядит странно, шокирующее, неправдоподобно", — рассказал ранее Pravda.Ru политолог Борис Межуев. Эксперт считает, что это такая предвыборная технология, рассчитанная на то, чтобы представить Дональда Трампа в качестве агента Кремля и не допустить его победы на выборах.

Ранее эксперты крупнейшей социологической службы Gallup сообщили, что граждане США стремительно теряют доверие к политическим лидерам страны. 56% населения вовсе считают, что народ потерял способность хоть сколько-нибудь ориентироваться в политике.

Недавно популярное издание The Daily Caller опубликовало сенсационный доклад — подробно рассказав, как умершие американцы "продолжают голосовать из могилы на каждые выборы".

"Большинство мошеннических голосов принимали участие в округе Лос-Анджелес. Хотя местные власти утверждают, что удаляют всех умерших людей из базы данных избирателей, KCBS-TV обнаружило сотни скончавшихся жителей Южной Калифорнии, которые до сих пор являются зарегистрированными избирателями, предоставляя тем самым возможности для дальнейших фальсификаций итогов голосования", - цитирует расследование портал FLB. Журналисты показали, как скончавшиеся в 2006 году избирательницы… вовсю голосовали в 2014, 2012, 2010 и 2008 годах.

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