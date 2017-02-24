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Источник Правда.Ру

В Белоруссии приняли решение по российскому газу

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Белоруссии уже приняли решение по российскому газу, оно будет согласовано на политическом уровне. Об этом заявили в министерстве энергетики страны.

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Фото: AP

Как рассказал "БенлТА" министр энергетики Владимир Потупчик, Белоруссия в 2017 году платит за газ по формуле ЯНАО. "В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы", — сказал министр.

Напомним, в феврале российская и белорусская стороны подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.

Потупчик отметил, что все дальнейшие решения по нефтегазовым вопросам между РФ и Белоруссией зависят от политической воли сторон.

По словам Потупчика, Минск последовательно работает с Москвой по сближению цен на газ для потребителей двух государств. "Мы хотим к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 2025 году — общий энергорынок. Нам надо максимально сблизить цены на газ, мы этим плотно занимаемся", — цитирует министра ТАСС.

Не забыл белорусский министр упомянуть и то, что белорусские промышленные потребители платят за газ в два раза больше по сравнению с российскими.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", у Минска есть более $400 млн долга за газ, который копится с начала прошлого года. Тогда страна, потребовав снижения стоимости сырья, стала платить меньше в одностороннем порядке, и к концу ноября долг составлял около $425 млн. В свою очередь, Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 млн тонн в квартал сначала до 3,5 млн тонн, а в октябре-декабре до 3 млн тонн. Российская сторона настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться согласно контракту — 132,77 доллара за тысячу кубометров.

Переговоры о цене на газ для потребителей из Белоруссии длятся с начала 2016 года. Глава Минэнерго России Александр Новак 1 октября сообщал, что долг Белоруссии за российский газ составляет 270-300 миллионов долларов. Минск ранее заявлял о несправедливости контрактной цены в 132,77 доллара за тысячу кубометров и долг не признавал. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться по контрактной цене.

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