США намерены создать "безопасные зоны" в Сирии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен создать в Сирии "безопасные зоны" для решения проблемы беженцев.

Фото: АР

"Европа совершила ужасную ошибку, когда разрешила миллионам сирийцев приехать в Германию и другие страны. Все, что нам остается, это видеть ту катастрофу, которая там сейчас. Не хочу, чтобы это повторилось в США", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен отдать команду госдепартаменту и Пентагону подготовить план, предусматривающий создание на территории Сирии зон безопасности для населения.

"Мы создадим зоны безопасности в Сирии. Есть страны Персидского залива, у которых нет ничего, кроме денег. Я заставлю страны Персидского залива предоставить нам много денег, и мы построим или поможем построить зоны безопасности в Сирии, чтобы у народа был шанс", — заявлял ранее Дональд Трамп.

Как пишет журнал Newsweek, проект распоряжения еще не подписан. Пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны, но они должны обеспечить сирийцам, которые из-за боевых действий покинули дома, возможность в спокойной обстановке дождаться урегулирования конфликта.

По мнению экспертов, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, а это чревато разногласиями с Россией. План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны достигнуты, участники готовы начать мирные переговоры. Он также согласен с предложением сократить группировку российских войск в Сирии. О возможности вывода из Сирии части российских войск заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, для этого созданы все условия, передает РИА "Новости".

Ранее представитель госдепартамента Джон Кирби в рамках регулярного пресс-брифинга в Вашингтоне заявил, что США не согласны с тем, что они теряют лидерство в сирийском урегулировании в связи с совместными шагами Москвы, Тегерана и Анкары в этом направлении.

"Мы по-прежнему активны на дипломатическом поле. Это не значит, что США больше не лидер, если Россия, Турция и Иран собираются в Москве. Это не означает, что американская дипломатия теперь пустая, недействительная, не является частью более широких усилий", — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, США поддерживают любые попытки мирного урегулирования, однако необходимо, чтобы стороны не только закрепили результат переговоров на бумаге, но и реализовали его на практике.

"Нас не исключали, не отставляли в сторону", — сказал Кирби. Представитель госдепа напомнил, что Вашингтон участвует в ряде многосторонних форматов по Сирии, например, в рамках недавней поездки госсекретаря Джона Керри в Саудовскую Аравию.

"Сейчас не время показывать друг на друга пальцем за дипломатическим столом переговоров, чтобы определить, кто не соблюдал свои обязательства. Пришло время попытаться взять то, что Россия пообещала, и попытаться реализовать, — заявил дипломат. — Не думаю, что будет полезно или конструктивно заниматься перечислением, кто здесь не соблюдал свои обязательства, поскольку очевидно, что это Россия раз за разом не соблюдала свои обязательства".

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