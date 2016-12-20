Facebook, Twitter и Google заставят ответить в суде за поддержку экстремизма

Иск в суд против компаний Google, Facebook и Twitter подали родственники жертв "орландского стрелка", совершившего налет на ночной клуб Florida Pulse во Флориде.

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Родные погибших полагают, что принадлежащие указанным корпорациям социальные сети оказывали "материальную поддержку" террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также способствовали "радикализации" Омара Матина - стрелка, открывшего огонь по посетителям клуба. Об этом сообщает телекомпания Fox.

Родственники трех погибших - Тэвина Кросби, Хавьера Хорхе-Рейэса и Хуана Рамона Гуерреро, настаивают на том, что социальные сервисы "предоставляли террористической группировке ИГ* учетные записи, которые она использовала для распространения экстремистской пропаганды, сбора финансовых средств и привлечения новых рекрутов".

По их убеждению, столь быстрое превращение ИГ за последние несколько лет в одну из наиболее устрашающих террористических группировок в мире было бы невозможным без помощи Facebook, Twitter и Google. Истцы хотели бы, чтобы социальные сети установили в своей работе дополнительные ограничения, которые поставили бы заслон на пути распространения информации экстремистского содержания.

Пропагандистские ролики ИГбез каких-либо ограничений загружаются на на принадлежащий компании Google сервис YouTube, отмечает Fox, а экстремисты активно используют Facebook и Twitter.

Комментариев от представителей социальных сетей в связи с поданным иском пока не поступало.

В Соединенных штатах существует закон о соблюдении приличий в СМИ от 1996 года, в соответствии с которым "ни один провайдер или пользователь интерактивной вычислительной системы не может рассматриваться в качестве издателя или распространителя любой информации, предоставленной другим провайдером информационного ресурса". По мнению ряда экспертов, такая формулировка фактически означает, что подобные веб-сервисы не несут ответственности за то, что публикуют пользователи.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, нападение на клуб в Орландо произошло в ночь на 12 июня этого года. Стрелок, американец афганского происхождения по имени Омар Матин, присягнувший на верность ИГ и ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, вошел в клуб Florida Pulse, который посещали лица нетрадиционной сексуальной ориентации, и открыл огонь из винтовки и пистолета по посетителям. Жертвами стрелка стали 49 человек, еще 53 были ранены. Сам Матин был ликвидирован полицией.

В ФБР рассказали, что он в момент стрельбы объявил о поддержке "Исламского государства", "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и братьев Царнаевых.

Бойня в Орландо побила трагический рекорд по массовому убийству в США. Такого числа убитых в результате массового расстрела не фиксировали за всю новейшую историю Соединенных Штатов.

Позиция Барака Обамы по вопросу контроля над оружием хорошо известна. Более того, произнося речь, посвященную необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в стране, президент США даже заплакал на камеру. Но, несмотря на жесткие выступления и слезы, именно в годы его президентства в США произошло больше всего массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Как утверждают источники, в вопросе оборота огнестрельного оружия в конгрессе США президенту противостоит слишком сильное лобби, обойти которое за все годы Обаме так и не удалось.

*ИГ - Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России