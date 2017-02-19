США пугают Россию новыми санкциями

В США заявили, что могут ввести в отношении России новые санкции. Об этом сообщил сенатор Крис Мерфи. Ограничительные меры могут быть приняты в связи с итогами расследования в конгрессе утверждений о "вмешательстве в выборы" в США.

"Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще Обамой", — заявил Мерфи, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА "Новости".

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

В черный список, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ. Среди физических лиц также фигурировали российские программисты Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже стало известно, что США высылают из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в рамках санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками.

Никаких доказательств вины России привести не смогли, а над докладами спецслужб США посмеялись и наши, и зарубежные эксперты.

В СМИ уже не раз появлялась информация о том, что в администрации Трампа готовится указ о снятии санкций против России. Миллиардер и сам говорил, что готов отменить их при определенных условиях. Однако в конгрессе США сделать этого Трампу не дадут, уверены эксперты.

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