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Источник Правда.Ру

Трамп перезагрузит европейскую демократию?

Мир

Восточная Европа пребывает в шоке после заявлений Дональда Трампа, что ЕС используется Германией в своих интересах, а НАТО устарел. Добавила  нервозности и прозвучавшая критика по поводу миграционной политики канцлера Ангелы Меркель. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что это "объявление войны Европе". Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что в советах не нуждается, Меркель заявила, что в ФРГ "сами отвечают за свою судьбу". Чешские власти отказались комментировать заявления, сказав, что ждут инаугурации и действий Трампа.

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Фото: REX

Будет ли Трамп воплощать обозначенную политику в жизнь, Правда.Ру поинтересовалась у первого проректора Финансового университета при правительстве РФ Константина Симонова.

— Заставят ли Трампа отказаться от заявленной политики некие " инертные силы"?

— Я считаю, что самостоятельность президента США достаточно серьезно ограничена, и в этом плане вряд ли Трамп реализует все свои заявления. Тем не менее, очевидно, что игнорировать позицию Трампа будет достаточно сложно. И то, что он намерен меньше внимания уделять Европе, — достаточно очевидный факт. Он для нас крайне позитивный, потому что мы давно уже предлагаем ЕС жить своим умом.

Я не вижу ничего шокирующего в заявлениях Трампа. Просто современная европейская элита привыкла ждать команды от начальника в Вашингтоне. А настала эпоха, когда нужно жить своим умом. Парадокс в том, что, казалось бы, об этом нужно мечтать, но современные европейские политики не готовы быть самостоятельными. Надеюсь, что следующее поколение европейских политиков, которые придут к управлению Европой в ближайшие годы, к этой самостоятельности будут готовы.

— Как будет строиться новая Европа — без руководящей роли США и снижения роли НАТО?

— Тут могут быть разные сценарии. Скажем, Марин Ле Пен, один из кандидатов в президенты, поставит вопрос о Фрексите. В Италии поднимется вопрос о выходе если не из Европы, то, по крайней мере, из зоны евро. Ситуация с Грецией не понятна. Не исключено, что полыхнут Балканы. Судя по всему, идет дело к очень большой заварушке.

Европа представляет собой регион политической нестабильности, и один из сценариев заключается в том, что придется разойтись по национальным квартирам, будет рост национализма. Это не обязательно развал ЕС, но снижение роли европейских институтов, ограничение действий интеграционных механизмов. Это касается единой валюты, это касается шенгенского пространства. Европа должна доказать, что это действительно демократический континент с сильным экономическим потенциалом. И огромный плюс, я считаю, для Европы — это отказ Трампа от подписания Трансатлантического соглашения. Я удивлен, что Трамп намерен выйти из него, потому что это соглашение было крайне выгодно США и крайне невыгодно европейцам. Они открывали свой рынок американским товарам, а попасть на американский рынок шансов было мало, потому что себестоимость европейских товаров выше, чем американских. В Европе более высокие налоги и более высокие цены на энергоносители.

Политика Трампа экономически выгодна европейцам, поэтому им надо просто убрать элиту, избрать новых прогрессивных политиков, которые сделают ставку на развитие собственных стран и ЕС. Не будут заниматься ерундой, бегать с Украиной, снизят роль Польши, стран Прибалтики, вернутся к развитию кооперации с Россией. Им надо просто проговорить: "Ребята, что мы делаем? У нас крупнейший поставщик энергоносителя, а мы с ним ссоримся".

Я уверен, что если убрать элемент телепропаганды, ситуация перезагрузится, и в этом плане у Европы колоссальный потенциал. Я не сторонник точки зрения, что сейчас ЕС развалится, и Трамп его добьет. Наоборот, я считаю, что это колоссальный шанс для Европы.

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