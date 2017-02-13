В конгрессе США призвали наказать Россию за Айболита в Лимпопо

Члена палаты представитель США от Калифорнии Максин Уотерс, которая на прошлой неделе заявила о "наступлении" России на Корею, разыграли пранкеры Вован и Лексус. В этот раз они представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Фото: AP

Основной темой разговора, опубликованного пранкерами в соцсетях, стала необходимость усиления антироссийских санкций со стороны США. Чтобы убедить Уотерс в важности твёрдой позиции в отношении Москвы, пранкеры сообщили, что войска России "уже вошли во Львов", а её хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить "марионетку Кремля" Айболита.

Кроме того, "Гройсман" рассказал конгрессмену, что Россия "атакует" Габон, а также обыграл обвинения Западом телеканала RT в пропаганде.

Рассуждая о перевороте в Лимпопо, Уотерс на полном серьезе заявила: "Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей, из наших разведывательных ведомств, но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление".

"Вы знаете, что случилось с нашим президентом? Он был у себя в офисе и смотрел телевизор. И его канал сам по себе изменился на RT. И там давал интервью Путин. Так что я не знаю как, но как-то они получили доступ к телевизионным каналам", — пожаловались пранкеры.

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