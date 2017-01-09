"Морской бой": Трамп попытается стать "владыкой океанов"

Воплотить в жизнь самую масштабную кораблестроительную программу ВМС США со времен администрации Рональда Рейгана обещает Дональд Трамп. Новый американский президент в отличие от Барака Обамы, урезавшего расходы ВМС, намерен загрузить судостроительные предприятия строительством более 70 новых кораблей. Среди них атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и авианосцы, штат которых в итоге увеличится на 50 тыс. человек.

Фото: AP

Новый американский лидер видит в этом возможность реализации программы по увеличению рабочих мест. Кроме того, как уверяет команда Трампа, увеличив число боевых кораблей, Белый дом получит существенно больше вариантов поведения в кризисных ситуациях и предотвращения вооруженных конфликтов.

Прокомментировать инициативу избранного президента США Дональда Трампа Pravda.Ru попросила кандидата политических наук, директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Александра Бедрицкого.

— Дональд Трамп пообещал увеличить боевой состав военно-морских сил США с 272 до 350 кораблей. Против кого создаются новые корабли? Против Китая?

- Нет. Этот флот разбросан по нескольким океанам и обеспечивает постоянное боевое присутствие США на всех океанах. Поэтому увеличение флота — это просто мера усиления и мера увеличения американского военного присутствия во всем мире. Что касается именно флотской составляющей, то это такой постоянный конек республиканцев. Это демонстрация силы, демонстрация возможностей США, что они сохраняют за собой статус глобальной державы.

— В США вспоминают исторический прецедент сговора Никсона с Мао Цзедуном, который разрушил "коммунистический блок". Возможен ли такой сценарий?

- Я думаю, что такой сценарий невозможен хотя бы потому, что нет коммунистического блока, который можно разрушить. Отношения Китая и США, скорее, экономического характера, и здесь, согласно предварительной антикитайской риторике Трампа, рассчитывать на то, что произойдет политическое сближение Китая и США, не приходится. Уже потому, что слишком разные интересы. Допустим, в Азиатско-Тихоокеанском регионе экспансивная политика Китая идет вразрез с интересами США и если США пойдут на поводу у Китая, тогда пострадают отношения с союзниками в регионе — Японией, Южной Кореей.

— А возможен союз России и США против Китая?

— Практически тоже исключено. У России и США не имеется общих интересов. Сейчас они практически сводятся только к борьбе с международным терроризмом, и то, после сирийских событий можно говорить о том, что наши страны видят эту проблему по-разному. Есть еще контроль над вооружениями и сокращение ядерных арсеналов. Вот, по сути, три основных направления, по которым сейчас возможен российско-американский диалог.

А говорить о том, что возможен какой-то военный союз с США против Китая, отношения с которым определяет нашу безопасность, безопасность нашего Дальнего Востока, это, по-моему, было бы просто будет верхом абсурда.

— "Если Трамп откажется от политики "одного Китая" (признание Тайваня частью КНР) после вступления в должность, китайский народ будет требовать от правительства взять реванш, " пишет Global Times. Признает ли Трамп и каков будет реванш?

— Сложно говорить, потому что пока идут газетные спекуляции, нежели обсуждаются реальные политические шаги. Пока это некий вброс информации, и попытка посмотреть, какая реакция последует на него в различных политических кругах, в СМИ, среди аналитиков в разных странах, не более того.

— Введет ли Трамп пошлину в 45% на ввоз товаров китайского производства? Чем ответит Китай?

— Вполне возможно, что введет. Это даже не запретительная мера будет, а попытка стимулирования внутреннего производства, то, о чем Трамп говорил неоднократно. И это один из основных пунктов его программы по восстановлению экономического потенциала США.

Как ответит Китай? В общем-то, Китай один из основных держателей ценных бумаг США, и ответы там могут довольно тоже жесткие. Но, в любом случае, этому будет предшествовать достаточно длительный период переговоров. Потому что, переход уже непосредственно к торговой войне будет достаточно болезненный для двух стран. Не только для США, но и для Китая — в первую очередь для Китая.

— Как России сыграть на новом глобальном конфликте?

— Захочет ли Россия вообще вмешиваться в такой конфликт? И, тем более, ведь никто не говорит о том, что он возникнет между Китаем и США. А, возможно, Россия сможет каким-то образом выиграть, потому что, тогда открывают рынки сбыта в России для китайских товаров, но, в любом случае, надо понимать, что емкость российского рынка несопоставима с емкостью американского, как по количеству потребителей, так и по покупательной способности.

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