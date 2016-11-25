В Кузбассе осудят героинового кондуктора маршрутки

Как установило следствие, для преступного бизнеса 33-летняя женщина-кондуктор специально арендовала в городе квартиру, где назначала встречи наркозависимым, сообщает РИА Новости.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По данным ведомства, полицейские задержали наркосбытчицу в сентябре этого года после проверочной закупки, в ходе которой торговка сбыла две дозы наркотика. При обыске у нее изъяли еще около 40 свертков с приготовленным к продаже наркотиком.

"Злоумышленница расфасовала его по так называемым "чекам" и посредством SMS-сообщений оповестила о его наличии своих клиентов", — отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Как уточнили в полиции, женщина обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств и в приготовлении к сбыту в крупном размере. Согласно санкциям соответствующих статьей УК РФ, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писала Правда. Ру, эксперты называют два пути борьбы с наркоманией и употребляющими наркотики. Путь диктатуры государства — любого наркозависимого гражданина лишить всех прав и свобод, поместить в какой-нибудь такой медицинский изолятор, в котором психиатры были бы полицейскими в погонах. Другой путь — некая забота, отеческая любовь, что, наверное, ближе к царствованию Николая. Кроме того, можно пойти по китайскому пути и "сдавать" властям наркоманов. Так, кстати, было и в СССР. Если бы за это давали определенное вознаграждение давали, считают эксперты, тогда наркотиков в стране не было бы вообще. Читайте подробнее в материале: Нарколог: Бояться наркоманов — ошибка.

Оградить себя от общения с наркоманами в обществе в принципе несложно, но что делать, если употреблять запрещенные препараты начал ваш ребенок? Ведь среди детей-наркоманов попадаются как воспитанники неблагополучных семей, так и благополучных. Родители часто об этом не знают. Кроме того, многие родители сейчас стараются не показывать, что их ребенок употребляет наркотики, боятся, что ребенка поставят на учет и дальше его карьера будет загублена. Поэтому родители пытаются решить проблему анонимными лечениями, а некоторые просто глаза закрывают.

При этом пиковым возрастом специалисты называют 15-16 лет, когда школьники начинают считать себя более взрослыми, красоваться друг перед другом: "А давайте попробуем". Читайте больше в статье: Детская наркомания: Почему родители молчат.

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