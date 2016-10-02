Совпадение или террор: Два взрыва в Средиземноморье

Два взрыва потрясли минувшей ночью Южную Европу. Сначала в испанской Малаге в ресторане на одной из центральных улиц города сработало взрывное устройство, а позднее в Милане (Италия) взрыв прогремел в местном баре.

Малага. Фото: AP

В Велес-Малаге (Испания) взрыв раздался накануне вечером на одной из центральных улиц города. В это время в ресторане и рядом с ним было много людей из-за местного праздника.Большая часть пострадавших получили легкие ранения, порезы и ушибы. В больницу попали более 70 человек, из них около 20 были отпущены затем домой. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Власти города уже заявили, что будет начато расследование. По предварительным данным, произошла утечка газа.

Десять человек пострадали в результате взрыва, погремевшего в ночь на воскресенью в одном из баров Милана, несколько из них попали в больницу, но состояние пострадавших опасений не вызывает, передает агентство ANSA.

Взрыв произошел в 1:30 по местному времени. Причина взрыва до сих пор не ясна.

При этом агентство уточняет, что в момент взрыва заведение было уже закрыто. Все пострадавшие - жители дома, на первом этаже которого находился бар. Взрыв стал причиной пожара, из-за которого жители были эвакуированы. Некоторые пострадавшие отравились угарным газом, пожар удалось быстро ликвидировать, люди вернулись в свои квартиры.

Полиция не исключает, что взрыв мог быть подстроен.

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