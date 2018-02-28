Коты: история, география, загадки

"Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет", — поется в знаменитой песне. Но это нам не повезет. Англичане же считают, что черная кошка приносит удачу, а хвост черного кота вылечивает ячмень на глазу, если приложить его к веку. Для лечения же бородавок нужен хвост трехцветной кошки.

Снупи: самый милый кот в мире

Интересно, а какие приметы, связанные с "усатыми-полосатыми", существуют в других странах?

Египтяне верили, что душа умершей домохозяйки после смерти прячется в теле кошки. При пожаре египтяне сначала выносили кошку, а затем уже и вещи.

Древние викинги также считали кошку священной. Норвежская лесная кошка упоминается среди домашних животных, которых викинги держали на борту кораблей. Похожи они на рысь: густое жабо, "кисточки" на ушах и длинные задние лапы. Первые сведения датируются 1599 годом.

Специалисты Лионского университета (Франция) решили подсчитать, сколько на свете домашних кошек. Оказалось, что всего их на нашей планете 400 миллионов, причем самое большое число их содержится в США. Тем не менее, пальму первенства отдают Австралии, где на каждые десять жителей приходится девять кошек.

На азиатском континенте первое место за Индонезией, здесь более 30 миллионов пушистых мурлык, а в Европе — за Францией, жители которой имеют на своем попечении восемь миллионов кошек. Вместе с тем есть страны, например, Перу, Габон и некоторые другие, где домашняя кошка почти не встречается.

Человек действительно повсеместно уважает этих замечательных животных. В Японии, например, у ворот домов стоят фигурки кошки — символ домашнего очага и уюта. В России, по традиции, порог нового дома переступает кошка.

Как известно, природа отвела человеку и животным самые разные сроки жизни. Между тем молодость, зрелость и старость свойственны всем живым существам. Естественно, что время вступления в тот или иной возраст варьируется в зависимости от вида. Так, месячный котенок находится в той же стадии развития, что и человеческое дитя пяти-шести месяцев от роду. Шестимесячный кот "ровесник" семиклассника (14 лет), а 14-летний — 72-летнего старика.

У кошек есть одна общая черта с жирафами и верблюдами — они "иноходцы": сначала поднимают одновременно правые переднюю и задние лапки, затем также одновременно — левые. Кроме того, кошки — единственные животные, которые при ходьбе опираются не на подушечки лап, а на коготки.

Как известно, кошки не ушибаются при падении даже с большой высоты. Почему? Этим вопросом заинтересовался профессор Вашингтонского университета Уайн Уитни. Изучив обстоятельства 132 удачных падений животных, он установил, что кошкам помогает так называемый "эффект парашюта": их лапы удлиняются, а тело расширяется, снижая скорость падения. При минимальной же высоте кошки используют прежде всего эластичность своих лап.

Все кошки и коты — чудесные и нужные людям животные. Не зря ведь медики установили, что присутствие в доме кошки или собаки выводит человека даже из зоны инфаркта. Погладьте кошечку, и снизится артериальное давление, утихнет негодование…

Есть много людей, которые не только влюблены в этих очаровательных обитателей домов, но и связывают с ними многие годы жизни. Знакомая нам по книге Александра Дюма "Три мушкетера" коварная личность кардинал Ришелье имел во дворце 12 кошек, которые жили в его комнатах. К ним он проявлял гораздо больше добрых чувств, чем к окружавшим его людям.

Эрнест Хэмингуэй, знаменитый писатель, держал в доме 150 кошек! А чемпион мира по шахматам, Александр Алехин обладал живым талисманом. Любимая сиамская кошка Чесс (Шахматы) сидела в зале на коленях его жены во время проведения матча Алехин — Ласкер на турнире 1934 года в Цюрихе. Алехин часто спускался со сцены в зрительный зал, чтобы погладить свою любимую кошку.

Есть владельцы кошек, оставляющие огромные наследства своим четвероногим питомцам. Так однажды произошел курьезный случай, описанный в книге дрессировщика кошек Юрия Куклачева "Любимые мои кошки", в которой он написал: "В Швейцарии есть кошки, которые имеют свой собственный счет в банке. Богатая хозяйка положила на счет этих животных часть своего состояния.

Рассказывают, что в изобретении йода содействие оказала кошка, которая случайно опрокинула колбы с разными жидкостями, разлив их. Соединившись между собой, жидкости образовали такое замечательное средство, как йод, которым сейчас пользуются во всем мире для смазывания ран.

Кошка была у английского короля Карла I — и он считал, что без нее ему счастья не видать. Он так ее любил, что приставил к ней отдельную стражу… Но стража недоглядела, кошка умерла. Через несколько дней королю Карлу отрубили голову.

В Японии, в городе Кагосима, есть Храм кошек. Но сооружен он не в честь священной кошки, а в память о семи совершенно конкретных котах, которых некий военачальник в 1600 году взял с собой на войну. Коты служили воинам часами: по расширявшимся или сужавшимся кошачьим зрачкам японцы умели определять время. Сейчас этот храм больше всего посещаем часовщиками…

В древнем Сиаме, то есть в Таиланде, все принцессы держали кошек. А когда сиамские принцессы шли купаться, то свои кольца они надевали этим кошкам на хвост. С тех пор у всех сиамских кошек плохой характер и загнутый кончик хвоста. Это легенда.

А еще про сиамских кошек говорят, что они охраняли сокровища буддийских храмов в джунглях, что они были единственными товарищами сидящих в заточении лишних сиамских принцев. Впрочем сейчас ничего такого уже не проверишь. Тем более, что есть и еще одна легенда: будто бы сиамские кошки в Сиаме отродясь не жили, а назвали их так просто потому, что именно король Сиама подарил таких кошек своему любимому британскому консулу. Как бы то ни было, французский журнал "Жизнь животных" раскопал, что впервые в Европе сиамские кошки появились в Лондоне в 1884 году.

Когда в Египте укоренился ислам, кошек все-таки продолжали уважать — по крайней мере, больше, чем собак, объявленных Кораном "нечистыми животными". А все потому, что лично пророк Магомет очень любил кошек. Вот одна уснула у него на халате, а ему надо было идти распространять ислам. И тогда он отрезал полу, на которой уснула кошка, чтобы не тревожить спящее животное. Впоследствии Магомет помимо прочих своих титулов назывался еще и отцом котов.

Еще в 30-х пионер в изучении высокочастотных волн доктор Джозеф Вэнк Райн основал в Университете Дьюк (Калифорния) первую в мире лабораторию парапсихологии. В результате длительных исследований ученый признал, что кошки обладают паранормальными способностями, такими как предвидение и телепатия. Проще говоря, они способны заранее чувствовать приближение опасности и на больших расстояниях узнавать о неприятностях или смерти хозяина.

Позже другие исследователи, обладатель Нобелевской премии голландец Нико Тинберген и его коллега Роберт Моррис, откроют у кошек способности использовать еще и психокинез (перемещение предметов нефизическими способами), и ясновидение (получение информации по некоему неодушевленному предмету). Более полувека все эти кошачьи "пси" широко исследовались в Европе, Америке и в бывшем СССР.

Следы "мистичности" кошек запечатлены в сказках. Вспомните величественную фигуру кота Баюна, "сидящего на столбе, побивающий весь люд, напускающего неодолимый сон и сказывающего сказки"; Котофеича, который победил Змея и научил людей добывать огонь.

Пушкинский "кот ученый" вовсе не так-то прост: образ дуба — символ мирового древа, или дерева жизни, златая цепь — символ путей (кстати, путать — от слова "путь"), по которым днем и ночью сей ученый муж ходит. Прослеживается связь с царственной богиней тайного знания Изидой. Дети же еще знают кота Воркота с бархатным животом, других значительных представителей кошачьего племени. История битвы кота со змеем превратилась в игру кошки-мышки, где кот всегда выходит победителем.

Отдельно о кошачьем глазе. Это весьма полезный "инструмент" — по форме и размеру зрачка в древности умели с достаточной для тех времен точностью определять время суток. Позже изобрели фотографию и стали использовать кошачий глаз в качестве экспонометра. Всякий уважающий себя фотограф, помимо громоздкого аппарата на треноге, таскал на плече столь же громоздкого, упитанного, преисполненного достоинства кота (желательно черного). А прежде кот имел честь возвышаться на плече колдунов и магов...