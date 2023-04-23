Дрожь у собак может быть вызвана болью, травмой, инфекцией и другими причинами

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы заметили, что ваша собака дрожит или трясется, вы можете задаться вопросом, что может быть причиной этого. Хотя некоторые виды дрожания совершенно нормальны, например, когда собака пытается обсохнуть, другие виды дрожания могут быть признаком скрытой проблемы.

Физические состояния, вызывающие дрожь у собак

Дрожь — это нормальная физическая реакция, которую собаки используют, чтобы согреться, когда им холодно. Однако если вы заметили, что ваша собака дрожит, когда ей не холодно, это может быть признаком заболевания. Например, боль, вызванная воспалением, травмой или инфекцией, может заставлять собак дрожать или трястись.

Заболевания, вызывающие дрожь у собак

Некоторые медицинские заболевания могут вызывать дрожь или тремор у собак. Например, болезнь Аддисона, эндокринное заболевание, может вызывать вялость, рвоту и дрожь. У собак с гипокальциемией, то есть низкой концентрацией кальция, может наблюдаться мышечная дрожь и судороги. У собак с гипогликемией, или низким уровнем сахара в крови, могут наблюдаться мышечные подергивания и судороги. У собак с дистемпером, инфекционным вирусным заболеванием, также может наблюдаться мышечная дрожь.

Например, при гликемии понижение уровня сахара в крови ниже нормы характеризуется мышечной дрожью, потерей сознания и впадением в кому.

Патологические симптомы развиваются по нижеперечисленным причинам:

передозировка инсулина при лечении собак, больных сахарным диабетом;

физические перегрузки на охоте;

злокачественное новообразование в поджелудочной железе;

ювенальная гипогликемия у подростков карликовых пород.

Итак, болезненную дрожь вызывают нижеперечисленные факторы:

Травмы.

Поствакцинальные осложнения.

Выход из наркоза.

Восстановление после операции.

Инфекции.

Инвазии.

Гипогликемия.

Аллергия.

Внутренние незаразные болезни.

Отравления.

Тепловой удар.

Болевой синдром.

Поведенческие причины дрожи у собак

Страх, беспокойство и стресс могут вызывать у собак дрожь. Например, если ваша собака боится фейерверков или грозы, она может дрожать в ответ на громкие звуки. Аналогично, если ваша собака боится идти к ветеринару или оставаться одна, она может трястись или дрожать. В некоторых случаях дрожь может быть признаком агрессии или возбуждения.

Что делать, если ваша собака дрожит

Если вы заметили, что ваша собака дрожит, первое, что нужно сделать, — это определить, испытывает ли она боль или дискомфорт. Поищите другие признаки болезни, такие как рвота или понос. Если вы подозреваете, что вашей собаке больно или у нее другие признаки болезни, необходимо отвезти ее к ветеринару для осмотра.

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