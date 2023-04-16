Цуккини, огурцы, яблоки и другие полезные и вкусные лакомства для вашей собаки

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы ищете полезные и вкусные лакомства для своего пушистого друга, подумайте о том, чтобы давать ему фрукты и овощи. Они не только низкокалорийны, но и богаты необходимыми витаминами и минералами.

Каждый владелец собаки хочет, чтобы его питомец рос здоровым и сильным. Меню должно состоять из питательных и полезных веществ, включая витамины и микроэлементы, которые в большом количестве содержатся в овощах и фруктах. Но не все они полезны для собак, поэтому попробуем разобраться, какие растительные продукты можно давать животному, а какие категорически нельзя.

Огурцы освежают и увлажняют

Огурцы — отличный перекус для собак, особенно в жаркие летние месяцы. Они освежают и увлажняют, что делает их идеальным лакомством для собак, которым нельзя перегреваться. Прежде чем давать их собаке, тщательно вымойте их и удалите кожицу, кожуру, семена и косточки.

Брокколи — еда, богатая питательными веществами

Брокколи — это продукт, богатый питательными веществами, который в умеренных количествах безопасен для собак. Это отличный источник витаминов С и К, клетчатки и калия. Однако слишком большое количество брокколи может вызвать у собак расстройство желудка. Поэтому подавайте ее в ограниченном количестве и не давайте собакам стебли или крупные кусочки, которые могут стать причиной удушья.

Картофель — питательный перекус

Картофель не только вкусен, но и является отличным источником пищевых волокон, витаминов В6 и С, а также бета-каротина. Когда вы кормите собаку картофелем, обязательно сначала сварите его. Кроме того, подавайте его небольшими кусочками, чтобы избежать опасности подавиться.

Цуккини — здоровая закуска

Цуккини — полезный продукт, которыми может полакомиться ваша собака. Он богаты витаминами А и С, калием и клетчаткой. Однако прежде чем добавлять его в рацион вашей собаки, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, особенно если у вашей собаки есть определенные заболевания или предписанные диеты.

Бананы — сладкое лакомство

Бананы — отличный источник энергии и сладкое лакомство для собак. Однако в них много сахара, поэтому важно кормить ими собаку умеренно. Одно из простых решений, которое поможет вам избежать беспорядка на полу, — заморозить кусочки банана, прежде чем давать их собаке.

Яблоки — сочное и богатое витаминами лакомство

Яблоки — это сочное и богатое витаминами лакомство, которое нравится большинству собак. В них много клетчатки, витаминов А и С, а также антиоксидантов. Однако не забудьте удалить семена и сердцевину, так как они могут быть вредны для вашей собаки.

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