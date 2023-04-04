Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Регулярное кормление собаки кошачьим кормом приводит к серьёзным проблемам с её здоровьем

2:58
Зоосфера » Собаки

Если вы являетесь владельцем домашнего животного, вы наверняка знаете, что у собак и кошек разные пищевые потребности. В то время как собаки всеядны, кошки — облигатные хищники, требующие мяса в своем рационе. Поэтому кошачьи корма содержат большое количество жиров и белков, что привлекает собак. Однако кормление собаки кошачьим кормом может быть опасным, а в некоторых случаях даже угрожать жизни.

Регулярное кормление собаки кошачьим кормом приводит к серьёзным проблемам с её здоровьем

Привлекательность кошачьего корма для собак

Кошки и собаки могут быть пушистыми четвероногими компаньонами, но их пищевые потребности значительно отличаются. Как уже упоминалось, кошкам для выживания необходимо мясо, и их корма отличаются высоким содержанием жира и белка. Эти ингредиенты делают кошачий корм невероятно привлекательным для собак, которые с удовольствием поглощают его, если им предоставляется такая возможность.

Опасности, связанные с кормлением собаки кошачьим кормом

Хотя небольшое количество кошачьего корма может и не навредить вашей собаке, регулярное кормление им может иметь серьезные последствия для ее здоровья. Высокое содержание жира и белка в кошачьем корме может создать нагрузку на печень и почки собаки, что приведет к долгосрочным проблемам со здоровьем. Некоторые из опасностей, связанных с кормлением собаки кошачьим кормом, включают в себя:

  • Расстройство пищеварения. Собаки, потребляющие кошачий корм, могут испытывать расстройство пищеварения, включая диарею, рвоту и боли в животе. Это может быть особенно опасно для щенков, пожилых собак или собак с уже имеющимися проблемами с пищеварением
  • Панкреатит. Кошачий корм часто содержит больше жира, чем корм для собак, что может привести к панкреатиту у собак. Это состояние возникает при воспалении поджелудочной железы и может быть опасным для жизни, если его не лечить.
  • Ожирение. Со временем употребление кошачьего корма может привести к ожирению у собак из-за высокого содержания в нем жиров. Ожирение может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая диабет, сердечные заболевания и проблемы с суставами.

Обеспечение безопасности и здоровья ваших питомцев

Чтобы сохранить здоровье и безопасность ваших питомцев, необходимо кормить их рационом, специально разработанным для удовлетворения их пищевых потребностей. Хотя может возникнуть соблазн угостить собаку кошачьим кормом, очень важно не поддаваться этому желанию и придерживаться обычного рациона.

Если в вашем доме есть и кошки, и собаки, важно хранить их еду отдельно и в разных местах. Это поможет предотвратить случайное проглатывание пищи и сохранить здоровье и счастье ваших питомцев.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Можно ли собакам давать кошачий корм? Что будет если собака съест корм для кошек?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости
Черногория отказалась передавать деньги россиян Украине
РИА Новости: Финляндия получит гарантии от членства в НАТО, а блок увеличит границы с РФ
Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка
Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно
Экс-министр обороны Польши: Варшаве не дают "технику мечты" взамен поставленной Киеву
Fox News: армию США к упадку ведут трангендеры и идеология Байдена
Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"
Популярное
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе

Продвигаться армии России в Донбассе мешает артиллерия ВСУ.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Названа главная опасность вакцинации от коронавируса
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Последние материалы
РИА Новости: Финляндия получит гарантии от членства в НАТО, а блок увеличит границы с РФ
Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка
Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно
Экс-министр обороны Польши: Варшаве не дают "технику мечты" взамен поставленной Киеву
Fox News: армию США к упадку ведут трангендеры и идеология Байдена
Как настроиться на работу после отпуска: лайфхаки от эксперта
Эксперт: "Избавиться от расширенных пор на лице поможет ниацинамид"
Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников