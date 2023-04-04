Регулярное кормление собаки кошачьим кормом приводит к серьёзным проблемам с её здоровьем

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы являетесь владельцем домашнего животного, вы наверняка знаете, что у собак и кошек разные пищевые потребности. В то время как собаки всеядны, кошки — облигатные хищники, требующие мяса в своем рационе. Поэтому кошачьи корма содержат большое количество жиров и белков, что привлекает собак. Однако кормление собаки кошачьим кормом может быть опасным, а в некоторых случаях даже угрожать жизни.

Привлекательность кошачьего корма для собак

Кошки и собаки могут быть пушистыми четвероногими компаньонами, но их пищевые потребности значительно отличаются. Как уже упоминалось, кошкам для выживания необходимо мясо, и их корма отличаются высоким содержанием жира и белка. Эти ингредиенты делают кошачий корм невероятно привлекательным для собак, которые с удовольствием поглощают его, если им предоставляется такая возможность.

Опасности, связанные с кормлением собаки кошачьим кормом

Хотя небольшое количество кошачьего корма может и не навредить вашей собаке, регулярное кормление им может иметь серьезные последствия для ее здоровья. Высокое содержание жира и белка в кошачьем корме может создать нагрузку на печень и почки собаки, что приведет к долгосрочным проблемам со здоровьем. Некоторые из опасностей, связанных с кормлением собаки кошачьим кормом, включают в себя:

Расстройство пищеварения. Собаки, потребляющие кошачий корм, могут испытывать расстройство пищеварения, включая диарею, рвоту и боли в животе. Это может быть особенно опасно для щенков, пожилых собак или собак с уже имеющимися проблемами с пищеварением

Панкреатит. Кошачий корм часто содержит больше жира, чем корм для собак, что может привести к панкреатиту у собак. Это состояние возникает при воспалении поджелудочной железы и может быть опасным для жизни, если его не лечить.

Ожирение. Со временем употребление кошачьего корма может привести к ожирению у собак из-за высокого содержания в нем жиров. Ожирение может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая диабет, сердечные заболевания и проблемы с суставами.

Обеспечение безопасности и здоровья ваших питомцев

Чтобы сохранить здоровье и безопасность ваших питомцев, необходимо кормить их рационом, специально разработанным для удовлетворения их пищевых потребностей. Хотя может возникнуть соблазн угостить собаку кошачьим кормом, очень важно не поддаваться этому желанию и придерживаться обычного рациона.

Если в вашем доме есть и кошки, и собаки, важно хранить их еду отдельно и в разных местах. Это поможет предотвратить случайное проглатывание пищи и сохранить здоровье и счастье ваших питомцев.

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