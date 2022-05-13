Про "кашляющую" змею и котов-хулиганов: пять смешных историй про питомцев

Сложно найти человека, который бы не любил домашних животных. Они ведь такие милые, очаровательные, дарят нам свою безграничную любовь и преданность. А самое главное — животные — лучшие комики в мире. Если вам не хватает поводов для улыбки или вы грустите, мы расскажем вам забавные истории — от "кашляющей" змеи до кошки, которая случайно застряла в липкой ленте от мух.

Смешные истории про домашних питомцев

Собака, которая полюбила туалетную бумагу

Пользователь соцсетей рассказал, как он со своей девушкой пытался дрессировать собаку, главной целью их было отучить питомца от стремления разматывать туалетную бумагу.

"Мы не были уверены, что добились каких-либо успехов, пока однажды, вернувшись домой, не увидели следующую картину: туалетная бумага была небрежно свернута в рулон, очевидно, что собака размотала его примерно на полметра, а затем свернула обратно. Я могу представить, как она радостно играла с ним, потом услышала, как мы подходим к двери, и подумала: "Какой кошмар!", затем тут же стала наводить порядок. Это было очень смешно".

Кошачий розыгрыш

Котята и щенки любят разыгрывать своих братьев и сестер. Интернет-пользователь loner_in_az рассказал следующую историю.

"Одна из моих кошек любит сидеть на краю ванны, наполненной водой, спрятавшись внутри занавески. Однажды котенок пробегает через весь дом в ванную, с размаху толкает кошку в воду, а затем стремительно уносится обратно. Мы так и не поняли, что на нее нашло".

"Кашляющая" змея

Когда у вас есть домашнее животное, то любой странный шум вы списываете на него. Однако интернет-пользователь Sunshinenorcas не учел это. И вот какую страшно-забавную историю он рассказал.

"В тот день мы с другом посмотрели "Молчание ягнят", затем он ушел, а я лег спать. Лежу я в постели один, в полной темноте… как вдруг слышу кашель. Я стал гадать, что это за шум и был ли серийный убийца в моей комнате. Я чуть было не подумал, что схожу с ума. А потом я снова услышал кашель. И тогда я сел и включил свет. И это определенно не был серийный убийца. Это был мой шаровидный питон, который сбросил кожу, а затем попытался вновь в нее залезть".

Лента от мух — лучшая игрушка

Вы покупаете своему питомцу дорогую игрушку, а он все равно предпочитает играть с бумажным пакетом? Если это так, то вам будет интересно узнать, что же произошло с котом в нашей следующей истории.

"Однажды мой кот обнаружил липкую ленту от мух в кухонном шкафчике. Не знаю, как ему это удалось, но когда нас не было, он фактически приклеил себя к середине пола с ее помощью. Большой толстый кот, пушистый, с серым мехом, лежал беспомощный, запутавшись в ленте. Мы даже рассмеялись, когда его увидели, настолько это была нелепая сцена".

Кот, который любил падать с крыши дома

А это история одного интернет-пользователя про кота, который никак не учился на своих ошибках. "Когда я был подростком, у меня был кот. Мы жили на ферме тогда, котик любил залезать на крышу и сидеть там подолгу. Однако проблема заключалась в том, что у него была привычка переворачиваться на спину при виде человека, чтобы ему почесали живот. И если кто-то подходил к дому, то он тут же переворачивался, а затем неизбежно скатывался с крыши. Он прожил при этом долгую жизнь, вопреки своей привычке".

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