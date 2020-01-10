Кошки привязываются к владельцам не меньше, чем собаки и младенцы

Про независимость кошек говорится уже издревле. Какой из хозяинов не говорил, что хотя бы один раз их пушистый питомец становился чистым воплощением "кошки, которая гуляет сама по себе"? Однако недавнее эмпирическое исследование о связи между кошками и их владельцами опровет холодный образ кошачьих.

Представители кошачьих являются одними из самых популярных домашних питомцев в мире. Конкуренцию им составляет собаки. И хотя последние имеют ряд "преимуществ" перед кошками, как, например выдрессированность и дружелюбность, люди всё равно берут больше всего именно кошек домой. Тут можно задаться вопросом "а почему?" Ведь большинство людей берут себе питомцев по причинам Печкина: приходишь домой, а тебе здесь радуются. Но вот оказия, не всех кошек можно назвать столь любвеобильными, чтобы они как собаки просто изливали жизнерадостность и радушие по твоему возвращению.

Но оставим этот вредный вопрос "почему" — американские учёные выяснили, что привязанность кошек глубже, чем думали их хозяева.

Судя по всему, в лаборатории взаимодействия человека и животного (Орегонский Университет) работают преимущественно кошатники, которые решительно взялись за опровержение холодного образа кошек. И им удалось: по результатам экспериментов выяснилось, что кошки связаны со своими владельцами в той же степени, что и младенцы и, да, собаки.

Сам эксперимент имел название Secure Base Test (Базовый тест безопасности), который использовался для оценки безопасности привязанности у приматов. Суть теста такова: в начале эксперимента питомец и его хозяин проводят вместе 2 минуты в незнакомой обстановке. Человек уходит, и кот остаётся один в комнате еще на 2 минуты. На последнем этапе хозяин возвращается на двухминутный период воссоединения.

Всего в тесте участвовало 108 кошек: 70 котят в возрасте 3-8 месяцев и 38 кошек в возрасте старше 1 года.

Исследователи определяют связь между кошкой и человеком, наблюдая за поведением животного после возвращения человека. Такое поведение обычно попадает в одну из двух категорий:

1. Безопасная привязанность: эти кошки продолжали спокойно исследовать странную среду после возвращения своих владельцев. Эти питомцы показали наименьшее количество стресса, так как исследование окружающего мира — естественное поведение кошки.

2. Небезопасная привязанность: эти кошки показали свою тревогу несколькими способами. Некоторые подергивали хвосты и часто облизывались. Другие сообщали о стрессе, демонстрируя избегание своего владельца или наоборот "привязанность", прыгая на колени своего опекуна и оставаясь абсолютно неподвижными.

Под безопасными/небезопасными категориями имеется в виду степень доверия кошек к людям, насколько они чувствуют себя в безопасности. То есть те, кто чувствовал себя защищённым, спокойно и дальше обследовал внешнюю среду (человек меня спасёт), а тек то не чувствовал, наоборот, показывали своё стрессовое состояние.

В целом, 64% котят оказались надёжно привязаны к своим опекунам, в то время как 36% имели небезопасную связь с ними. Среди более взрослых кошек 66% продемонстрировали безопасную привязанность, в то время как 34% были в небезопасной категории.

Но на этом эксперимент не закончился.

Часть из "небезопасных" в дальнейшем прошла шестинедельное обучение по социализации со своим хозяином.

Однако результат был удивителен: количество в категориях не сильно изменилось. Например, количество "безопасных" возросло лишь на 5%.

И тем не менее, остальная статистика показывает, что степень привязанности кошек не уступает степени у младенцев (65% "безопасных") и собак (58%). Даже так: кошки привязываются к человеку также сильно, как и младенцы к своим матерям, "обгоняя" любвеобильных собак на 7 пунктов.

Но почему тогда кошки столь независимы?

В этом просто их природа: отмечается, что кошачьи используют людей в качестве источника комфорта. Не стоит, правда, забываться, что и собаки используют нас в этом случае. Просто кошки, получается, мыслят больше как люди, "облизывая" источник повышенного комфорта и безопасности.

Фото: cachorrogato.com.br