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Автор Анна Смирнова

Зоологи: кошки делятся на правшей и левшей

Зоосфера » Кошки print

Удивительное открытие сделали ирландские ученые, выяснив, что хвостато-полосатые являются правшами и левшами.

При этом, как отмечают исследователи, праволапость больше распространена у самок, в то время как "мужское" хвостатое сообщество предпочитает действовать левой лапой.

Для своих наблюдений они задействовали более 40 животных разного пола и выяснили, что чаще всего (в 73% случаев) мурлыки используют одну и ту же лапку, чтобы "наколоть" кусочек пищи.

Еще в 70% случаев они пользовались задними лапами, чтобы шагнуть вниз, а в 66% — перешагивали через препятствие.

Также отмечено, что коты и кошки спят с одинаковой частотой как на левом, так и на правом боку.

Как подчеркнули эксперты, в отличие от людей, подавляющая часть которых состоит из правшей, коты пользуются обеими лапами, но предпочтение правой отдают самки.

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Что касается котов-левшей, то они чаще задействуют правое полушарие мозга для обработки полученной информации, при этом являются более пугливыми и даже агрессивными, а в случае стресса переживают его сильнее.

Также ранее ученые из немецкого научного университета (г. Бремен) выяснили, что собаки, вопреки распространенному мнению о том, что они являются самыми умными домашними животными, на самом деле, уступают пальму первенства по уму котам.

По словам немецких нейрофизиологов-зоологов, просто кошки не любят демонстрировать свой высокоразвитый интеллект в силу скрытности характера.

Так, выяснилось, что мозг котов, в сравнении с мозгом собак, располагает гораздо большей плотностью нейронов и поэтому нет надобности сравнивать размер их мозга с мозгом собак, которые больше размерами и, соответственно, черепной коробкой.

Никакого преимущества лучшим друзьям человека это не дает — они все равно пасуют перед независимыми кошками.

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Также установлено, что коты обладают лучшей краткосрочной памятью и логическим мышлением.

Во время эксперимента ученые выяснили, что кошки могут помнить о спрятанном лакомстве более 20 часов (!), в то время как собака забудет о нем спустя уже 5 минут.

Еще одно интересное открытие было сделано в рамках изучения мозговой активности этих домашних любимцев: именно коты отдавали предпочтение игре с человеком вместо угощения, в то время как собаки предпочитали съесть предложенное лакомство.

Как говорят эксперты, кошки, известные своей скрытностью, просто делают вид, что они "недалекие", чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, которое они не слишком любят.

Да и жить им с такой "репутацией" гораздо проще — никто не пристает с дрессурой и другими глупостями, с точки зрения кошки.

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Фото: fotostrana.ru

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Темы наука кошка собака домашние животные
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