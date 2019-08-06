Особенности содержания дома ахатин

Улитка ахатина — самый популярный вид улиток, которую заводят в качестве домашнего любимца. Улитка довольно тихое существо, не доставляет никаких проблем, ухаживать за ней просто. Приобрести улитку возможно в зоомагазине. Живущие на улице улитки — виноградные. Стоимость ахатины в магазине варьируется от 100 до 6000 рублей. Продаются ахатины разных подвидов, окрасов, даже альбиносы.

Обычны ахатины живут дома намного лучше, чем в природе. Российский климат не позволяет ахатинам выжить. В Америке идеальные условия для жизни, однако их истребляют, как сельскохозяйственных вредителей. Ахатины поедают сахарный тростник. Естественного врага улитки можно назвать человека.

В неволе средняя продолжительность жизни — 5 лет, некоторые особи способны прожить 10 лет, вырастая до 20 сантиметров.

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Ахатина должна жить в просторном террариуме, для одной улитки нужен дом не менее 10 литров, следовательно, для двух — не менее 20. Террариум обязательно должен иметь в наличии крышку, иначе улитка выползет нарушу, что чревато гибелью.

На дно домика следует положить необходимую толщину грунта, чтобы улитка смогла в нем зарываться, то есть, если ваша улитка 2-4 см, то грунта в 10 см будет достаточно. Землю в цветочном магазине покупать запрещено, так как она содержит полезные вещества для цветов, но не для домашних любимцев. Но в этом же магазине вы можете приобрести в брикетах кокосовый субстрат, идеально подходящий улиткам. Перед отправлением в террариум, положите субстрат в кипяток на несколько секунд, а затем остудите. Хорошо промойте холодной водой через марлю. Основа для грунта готова, положите в домик. Верхним слоем грунта может послужить торф. Запрещается выкладывать гальки, опилки, так как нежная кожа моллюска способна повредиться из-за них.

Чтобы ваша ахатина была довольна, поддерживайте умеренно увлажнение грунта. Когда грунт идеально увлажнен, улитка с большим удовольствие ползает и зарывается в землю. Когда влага в избытке, ахатина сидит на стенке террариума и ждем оптимальной влажности. При сухости, улитка уходит в ракушку, сохраняя свою естественную влагу.

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Особенно важно поддерживать комфортную температуру — 25-28 градусов. Из-за слишком низкой или наоборот высокой температуры улитка впадает в анабиоз, то есть своего рода — спячка, у нее тормозятся все жизненные процессы.

Каждую неделю необходимо наводить порядок в доме улитки. Чистить террариум от еды и продуктов жизнедеятельности. Стенки важно протирать влажной тряпочкой или губкой без использования химических средств. Грунт менять каждый год.

Для хорошей жизни улитки должны питаться правильно, обязательно в питание нужно включить вареные яйца, кукурузу, свежие фрукты и овощи, горох, грибы. Также улиткам стоит давать витамины и минералы.

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