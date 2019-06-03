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Сергей Бухранский

Кошка принесла в дом добычу: знайте, она вам доверяет и помогает в пропитании семьи

Зоосфера » Кошки

Кошки — спутники человека на протяжении тысяч лет. Более того, именно кошки, а не собаки, являются самой большой группой животных, проживающих с человеком. Иногда животное ведет себя странно. Кошка начинает приносить в дом убитых или сильно израненных грызунов и птиц. Это, конечно, очень не нравится хозяевам, но такое поведение вполне нормально. Кошка четко знает свою территорию, и это может кого-то удивить, но кошка — животное не одиночное. На самом деле они живут в составе группы, в которой есть четкая иерархия.

Кошка принесла в дом добычу: знайте, она вам доверяет и помогает в пропитании семьи

Домашняя кошка — это далёкий потомок диких кошек, живших на территории всей Евразии и Африки. Эти животные создавали прайды, где у каждого члена была своя функция. Одни охотились, а другие охраняли и воспитывали молодняк.

Кошка делает свой вклад в обеспечение пропитанием

Кошка приносит пойманных животных, так как считает дом или приусадебный участок территорией своего прайда. А людей в нем — его членами. С одной стороны, кошка делает свой вклад в обеспечение пропитанием группы, с другой, раскладывая мертвых животных, она как бы показывает, что она очень сильная и опасная. Это должно отпугнуть незваного гостя.

Когда кошка вошла в человеческую жизнь, она изменилась, но не утратила охотничьих навыков. Кошки стали ласковыми и ручными, но при этом безжалостными к своим жертвам. Принося добычу людям, кошка старается показать свою пользу и заслужить поощрение. Имейте ввиду, если кошка принесла в дом трофей — это говорит о том, что животное вам безмерно доверяет. В этом случае и человек не должен наказывать животное. Кошка не сможет осознать своей вины, ведь для нее это вполне естественное поведение. Единственное, что можно предпринять, это указать кошке место куда можно складывать "дары".

Кошки пристально изучают людей

Обычный рыбак будет в глазах кошки более успешным, нежели бизнесмен. Рыбака кошка воспримет как подобного себе охотника, а бизнесмена — неумелым и никчемным членом прайда. Когда кошка приносит ещё живую добычу, это знак, что вам пора начать учится добывать еду.

Интересное поведение иногда могут наблюдать люди, у которых нет кошек. Иногда на своем участке они могут находить убитых мелких животных. Это значит, что кошка ищет свою стаю. Она некоторое время наблюдала за этим домом и ее обитателями и пришла к выводу, что они подходят для совместного проживания. И теперь животное пытается войти в семью и показывает, на сколько оно может быть полезно. Считается, что именно такие кошки, которые выбрали себе семью, и будут самыми преданными.

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Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы дом животные
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