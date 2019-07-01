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Автор Ирина Гусакова

Питбули: мифы и правда

Зоосфера » Собаки print

В разные времена всегда находилась порода собак, которую было принято опасаться. Когда-то это были доберманы, которых считали чрезмерно агрессивными. Было время, когда боялись шпицев, так как считалось, что именно это порода разносит опасные болезни. В наши дни особый страх вызывает порода американский питбультерьер. Славу злобного чудовища эта собака приобрела только в 1980-е годы. В начале двадцатого века питбулей считали символом американской нации, истинно американской породой собак. Их отвага, сила, ловкость и смелость превозносились, равно как и умение ладить с детьми. В те времена питбули считались идеальными собаками-няньками. Распространенные мифы о питбулях не имеют под собой никаких оснований, кроме домыслов и нелепых страхов.


Питбуль напал на собаку | Не для слабонервных!!! Питбультерьер против маламута и хаски

1. Миф: Питбуль вцепляется в жертву мертвой хваткой, и его челюсти невозможно разжать.

Факт: Мышцы и кости у питбулей формируются так же, как и у всех остальных пород. Кинологи заявляют, что нет никаких доказательств наличия у питбулей мертвой хватки.

2. Миф: Питбультерьер не ощущает боли.

Факт: У нервной системы этих собак нет никаких особенностей, которые делали бы их нечувствительными к боли. Выведенные как бойцовая порода, питбули намного легче переживают боль. Одной из причин этого считается немного смещенный гормональный баланс, приводящий собаку в состояние, когда для нее главным является выполнение команды или желаемого ею действия. При этом питбуль действительно может не реагировать на болезненные раздражители.

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3. Миф: Челюсти питбуля сжимаются с большим давлением, чем у других пород.

Факт: Научных исследований такого рода произведено не было. Но канал National Geographic в одном из своих фильмов сравнил силу укуса ротвейлера, немецкой овчарки и питбуля. Питбуль занял третье место, а на первом оказался ротвейлер.

4. Миф: Питбули атакуют человека чаще, чем другие породы.

Факт: Чаще всего, по статистике, кусают человека овчарки. Вдобавок ко всему, мало кто разбирается в породах и может определить чистокровного питбультерьера. Нередко записанная в полицейских документах как американский питбультерер собака в действительности только похожа на него, но принадлежит к другой породе. Случалось, что за питбулей принимали бульдогов или боксеров. Но ввиду того, что любая новость о том, что ужасный питбуль напал на человека, привлекает внимание, СМИ, не разбираясь, пользуются любым подобным случаем, чтобы обвинить породу.

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5. Миф: Питбули не отличаются умом.

Факт: Эта порода не такая сообразительная, как лабрадоры, и не такая исполнительная, как овчарки. Питбуль — собака своевольная и самоуверенная и требует немного больше настойчивости и терпения при дрессировке. Обучаются питбули не хуже других пород. Все зависит от индивидуальных особенностей собаки. Питбули очень любят собачьи игрушки-головоломки. А еще питбулям нравится, когда перед ними ставят сложные задачи, как, например, найти что-нибудь тщательно спрятанное хозяином.

6. Миф: Мозг питбуля все время растет, его сдавливает череп, из-за чего собаки сходят с ума и бросаются на людей.

Факт: Другая версия этого мифа утверждает, что челюсти и их мышцы давят на мозг питбуля, отчего он становится неуправляемым. До утверждения питбулей в качестве исчадий зла такие же слухи ходили о доберманах. Черепная коробка, мозг, челюсти и мышцы челюстей питбуля не имеют никаких существенных отличий от других пород собак. В противном случае питбуль не принадлежал бы к подвиду домашней собаки.

7. Миф: Питбули атакуют собственных хозяев.

Факт: Собака любой породы может вонзить клыки в руку хозяина. Но подобное действие всегда имеет причину. Ничего, что делает собака, не бывает беспричинным. Существует также не лишенная разумной основы максима: "во всем, что происходит с собакой, виноват человек". Если собака напала на хозяина, это означает, что им были совершены недопустимые ошибки во время воспитания и дрессировки питомца. Перед тем, как укусить, собака сначала предупреждает позой или звуком, потом делает предупреждающие движения и только после этого бросается в атаку. Не распознать этого может только очень неопытный или безответственный владелец. Причиной агрессии собаки к хозяину чаще всего являются побои и плохое отношение с его стороны.

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Фото превью: Kot-Pes

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