Курцхаар: превосходный охотник, компаньон и участник детских игр

Курцхаар принадлежит к так называемой большой тройке немецких охотничьих собак. Несмотря на то что и по сей день порода сохраняет свои превосходные охотничьи качества, она чаще всего выступает в роли компаньона и участника детских игр.

Курцхаар представляет собой стройную и даже поджарую собаку. Эта порода считается крупной, максимальный рост в холке — 66 сантиметров. Окрас собаки варьируется от почти чёрного до цвета кофе с молоком. У щенков шерсть довольно светлая, с возрастом она темнеет.

Курцхаар — собака пятнистая, причём расположение пятен может быть самое разное. Самые частые вариации окраса:

несколько крупных неровных пятен, разбросанных по спине, лапы и живот словно в рассыпанных кофейных зёрнах;

полностью коричневая собака, лишь голова в маленьких пятнышках;

вся собака в мутных, почти слившихся, небольших пятнах.

История породы курцхаар

Слово "курцхаар" образовано сочетанием немецких слов "курц" — "короткая" и "хаар" — "шерсть". В России порода известна также как немецкая короткошерстная легавая. Считается, что курцхаар ведет свою родословную от древних легавых собак, с которыми охотники Средиземноморского региона выходили на охоту тысячи лет назад.

Постепенно собаки распространились по Испании, Италии и далее, показав свою эффективность в качестве помощников при охоте с сетями и с использованием специально обученных соколов. Особо почиталась способность собак подбираться к дичи незаметно и делать стойку, оказавшись рядом с ней.

Это сделало их незаменимыми, когда у охотников появились огнестрельные ружья.

Постепенно в различных странах стали возникать собственные породы собак, приспособленные под типичный для тех мест тип охоты. В результате появились:

островные легавые

и континентальные.

Последние признаны как более универсальные породы, и среди них высочайшую оценку от охотников всегда получал курцхаар. Согласно официальному представлению, предки курцхаара ведут происхождение из Фландрии.

Скрещивание с ганноверской гончей и испанскими Пердигеро Де Бургос привело к появлению вюртембергской легавой, которая после смешения с пойнтером и стала предком курцхаара. Получившаяся порода была быстро признана как одна из самых эффективных охотничьих собак.

Характер немецкой короткошерстной легавой

Курцхаар всегда внимательно следит за настроением хозяина и старается выполнять все его просьбы и требования. Эта порода великолепно ладит с детьми. Может быть охранником и защитником.

Курцхаару требуется много внимания. Он любит быть рядом с человеком и участвовать во всех его делах. Также собаке этой породы нужны продолжительные прогулки с физической активностью. Если собака не потратит всю накопившуюся у нее энергию, это может привести к

ее плохому настроению,

изменениям в поведении вплоть до увеличенной агрессивности.

Курц — собака самоуверенная, и ей требуется хозяин, который будет обладать сильной волей и установит собственный авторитет. В ином случае курцхаар возомнит себя главой семьи и будет плохо поддаваться контролю.

Курц — умная порода, которой нужно все время чем-нибудь заниматься. Дрессировка, будучи интеллектуальным занятием для собаки, доставляет такой собаке не меньше удовольствия, чем игры и прогулки.

Если в доме со взрослым курцем появятся кошки или грызуны, хозяину придется приложить немало усилий, чтобы убедить собаку в том, что новые животные не были принесены для тренировки перед охотой. Курцхаар очень любит лаять. Для того чтобы он не лаял постоянно, пресекать это следует с раннего щенячьего возраста.

Уход за собаками породы Курцхаар

Курцхаар — собака короткошерстная, но при этом сильно линяющая. Чтобы шерсти на мебели было поменьше, рекомендуется вычесывать курца каждый день. При этом рекомендуется применять щетку, вычесывающую подшерсток. Мыть собаку полностью нужно только в случае особой необходимости.

Курц — охотничья порода, ему требуется много движения, необходимы долгие прогулки. Он великолепно плавает и бегает и практически неутомим. Все это следует учитывать тем, кто хочет завести собаку, но любит понежиться на любимом диване. Непродолжительные прогулки к ближайшим деревьям сделают курцхаара раздраженным, недовольным жизнью и ищущим, на что бы потратить накопившуюся энергию.

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