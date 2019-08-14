Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Курцхаар: превосходный охотник, компаньон и участник детских игр

Зоосфера » Собаки

Курцхаар принадлежит к так называемой большой тройке немецких охотничьих собак. Несмотря на то что и по сей день порода сохраняет свои превосходные охотничьи качества, она чаще всего выступает в роли компаньона и участника детских игр.

Курцхаар: превосходный охотник, компаньон и участник детских игр

Курцхаар представляет собой стройную и даже поджарую собаку. Эта порода считается крупной, максимальный рост в холке — 66 сантиметров. Окрас собаки варьируется от почти чёрного до цвета кофе с молоком. У щенков шерсть довольно светлая, с возрастом она темнеет.

Курцхаар — собака пятнистая, причём расположение пятен может быть самое разное. Самые частые вариации окраса:

  • несколько крупных неровных пятен, разбросанных по спине, лапы и живот словно в рассыпанных кофейных зёрнах;
  • полностью коричневая собака, лишь голова в маленьких пятнышках;
  • вся собака в мутных, почти слившихся, небольших пятнах.

История породы курцхаар

Слово "курцхаар" образовано сочетанием немецких слов "курц" — "короткая" и "хаар" — "шерсть". В России порода известна также как немецкая короткошерстная легавая. Считается, что курцхаар ведет свою родословную от древних легавых собак, с которыми охотники Средиземноморского региона выходили на охоту тысячи лет назад.

Постепенно собаки распространились по Испании, Италии и далее, показав свою эффективность в качестве помощников при охоте с сетями и с использованием специально обученных соколов. Особо почиталась способность собак подбираться к дичи незаметно и делать стойку, оказавшись рядом с ней.

Это сделало их незаменимыми, когда у охотников появились огнестрельные ружья.

Постепенно в различных странах стали возникать собственные породы собак, приспособленные под типичный для тех мест тип охоты. В результате появились:

  • островные легавые
  • и континентальные.

Последние признаны как более универсальные породы, и среди них высочайшую оценку от охотников всегда получал курцхаар. Согласно официальному представлению, предки курцхаара ведут происхождение из Фландрии.

Скрещивание с ганноверской гончей и испанскими Пердигеро Де Бургос привело к появлению вюртембергской легавой, которая после смешения с пойнтером и стала предком курцхаара. Получившаяся порода была быстро признана как одна из самых эффективных охотничьих собак.

Характер немецкой короткошерстной легавой

Курцхаар всегда внимательно следит за настроением хозяина и старается выполнять все его просьбы и требования. Эта порода великолепно ладит с детьми. Может быть охранником и защитником.

Курцхаару требуется много внимания. Он любит быть рядом с человеком и участвовать во всех его делах. Также собаке этой породы нужны продолжительные прогулки с физической активностью. Если собака не потратит всю накопившуюся у нее энергию, это может привести к

  • ее плохому настроению,
  • изменениям в поведении вплоть до увеличенной агрессивности.

Курц — собака самоуверенная, и ей требуется хозяин, который будет обладать сильной волей и установит собственный авторитет. В ином случае курцхаар возомнит себя главой семьи и будет плохо поддаваться контролю.

Курц — умная порода, которой нужно все время чем-нибудь заниматься. Дрессировка, будучи интеллектуальным занятием для собаки, доставляет такой собаке не меньше удовольствия, чем игры и прогулки.

Если в доме со взрослым курцем появятся кошки или грызуны, хозяину придется приложить немало усилий, чтобы убедить собаку в том, что новые животные не были принесены для тренировки перед охотой. Курцхаар очень любит лаять. Для того чтобы он не лаял постоянно, пресекать это следует с раннего щенячьего возраста.

Уход за собаками породы Курцхаар

Курцхаар — собака короткошерстная, но при этом сильно линяющая. Чтобы шерсти на мебели было поменьше, рекомендуется вычесывать курца каждый день. При этом рекомендуется применять щетку, вычесывающую подшерсток. Мыть собаку полностью нужно только в случае особой необходимости.

Курц — охотничья порода, ему требуется много движения, необходимы долгие прогулки. Он великолепно плавает и бегает и практически неутомим. Все это следует учитывать тем, кто хочет завести собаку, но любит понежиться на любимом диване. Непродолжительные прогулки к ближайшим деревьям сделают курцхаара раздраженным, недовольным жизнью и ищущим, на что бы потратить накопившуюся энергию.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Суд обязал "Уралвагонзавод" выплатить 45 млн рублей долга
Япония наращивает военную мощь и укрепляет союз с США из-за ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Сергей Собянин: выявление рака в Москве на ранних стадиях улучшилось на 65%
E1.RU: среди граждан РФ растёт заболеваемость сифилисом
Минобороны расширило зону ответственности ЮВО на четыре новых региона
В Госдуме хотят создать новые виды войск для призыва в рамках мобилизации
ВС РФ уничтожили украинскую САУ "Акация" вместе с экипажем под Херсоном
ФОМ: 53% россиян испытывают тревогу
Руденко: военную технику ВСУ поражают уже на улицах Артёмовска
Умер звезда советского фильма "Не горюй!" Джемал Гаганидзе
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
ФОМ: 53% россиян испытывают тревогу
Руденко: военную технику ВСУ поражают уже на улицах Артёмовска
Умер звезда советского фильма "Не горюй!" Джемал Гаганидзе
Армия РФ ударила по расположению ВСУ в Очакове, уничтожив 25 боевиков
Гастроэнтеролог дала советы, как обнаружить рак желудка на ранней стадии
Курцхаар: превосходный охотник, компаньон и участник детских игр
Захарова: Западная Европа идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной
Налоговая закрыла бизнес Анны Asti в России из-за украинского паспорта
Российские военные ликвидировали в зоне СВО главного ядерного инспектора Украины Есипенко
Гела Месхи посвятил Екатерине Климовой странное послание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников