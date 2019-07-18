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Автор Сергей Королев

Без кота и жизнь не та

Зоосфера » Кошки print

Почему мы так любим котов? Может потому, что эти животные не доставляют нам неудобств, мирно существуя рядом с нами. А может еще и потому, что коты умеют дружить, лечить людей, чувствовать их настроение и подстраиваться под него. Почему же у вас до сих пор нет в квартире прекрасного мурлыкающего существа, который будет скрашивать ваши вечера? Не зря ведь говорят, что без кота и жизнь не та. Вот несколько причин, чтобы завести это милое создание у себя дома.

Кошки многое говорят о вас самих. Часто, выбирая себе в дом домашнего питомца, мы руководствуемся не только здравым смыслом, но и психологическими своими особенностями. Например, собак выбирают любители активного образа жизни, которые посещают дискотеки, тусовки, вечеринки. А вот котов берут те, кто спокойный и не любит больших перемен в собственной жизни.

Выбор домашнего животного обусловлен особенностями нашей психики. Владельцы собак — они чаще всего экстраверты, любят общение, тусовки и вечеринки. Кошатники обычно спокойнее, они все же интроверты. Они реже склонны к тому, чтобы манипулировать людьми, ведут себя скромнее, и очень ценят доверие — они благодарны за то, что вы им доверяете, но сами людям доверяют с трудом.

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Кошки могут спасти вашу жизнь. Не удивляйтесь, но это так. Статистика утверждает, что именно кошки, а не собаки, чаще спасали своим хозяевам жизнь. Хотя за ними и закрепилась слава эгоистических животных, которые живут только для себя. Нередко кошки спасали жизнь людям во время пожаров или утечки газа, своевременно будив их.

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Коты считаются идеальными домашними животными. Причем, во всех планах, ведь, даже, содержать кота дома намного дешевле, чем собаку. Они не причинят неудобств вам по утрам, требуя вывести их на прогулку, не разбудят вас и ваших соседей громким лаем ночью, не станет кот выть, когда хозяева долго отсутствуют дома. Эти животные вообще неприхотливые, приспосабливаются к любому ритму жизни своих хозяев. Так что поводов завести котенка у себя дома существует очень много.

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Фото превью: mirzhenshiny.ru

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Темы кошка домашние питомцы причины завести кота
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