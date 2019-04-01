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Автор Ирина Гусакова

Грейхаунд: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки

Порода грейхаунд относится к борзым. Эта собака может бежать со скоростью 90 километров в час и считается как одной из самых быстрых представительниц собачьего племени, так и самой популярной борзой. Будучи охотничьей собакой, благодаря своей скорости она вскоре стала использоваться больше для собачьих бегов, чем для преследования дичи.

Грейхаунд: история породы, характер, уход

Грейхаунд: История породы

Есть несколько версий о происхождении этой породы.

Грейхаунд - потомок борзых Древнего Египта?

По одной, собаки появились в Англии; по другой, они являются потомками борзых из Древнего Египта. В древнеегипетских источниках действительно имеется описание изящных и быстрых собак, использовавшихся на охоте. Найденные в египетских гробницах изображения также показывают собак, имеющих сходство с грейхаундами. Если грейхаунды ведут родословную от них, то это одна из древнейших пород собак.

Арабская слюга - родитель грейхаунда?

Если же следовать английской версии, то грейхаунд произошел от арабской слюги, которая появилась в Британии в X веке нашей эры. Сведения о борзых появляются в Средние века, когда они стали постоянно использоваться на охоте. В XI веке в Англии простолюдины не имели права обладать борзыми. В XVIII веке кровь этих собак смешалась с испанскими гальго.

Образованный лордом Оксфордом клуб стал разводить грейхаундов. Тогда же посредством скрещивания свою долю внес в грейхаунда староанглийский бульдог. Это было сделано для того, чтобы сделать собаку более крепкой и выносливой.

Само название породы "грейхаунд" (серая гончая) вызывает много вопросов. Изначально собаки этой породы действительно были по большей части серыми. По другой версии, собак за скорость и ловкость прозвали крикхаунд (собака-кузнечик), а постепенно словосочетание превратилось в грейхаунд. В России первые "английские борзые" появились в XIX веке. После Октябрьской революции борзые в Советском Союзе практически исчезли.

Характер грейхаунда

Грейхаунд —

  • послушная,
  • уравновешенная,
  • нетребовательная

собака. Он легко уживается с детьми, очень любит хозяина.

Все, что быстро движется, принимает за дичь, за которой нужно погнаться. Несмотря на это дома эти собаки ведут себя спокойно. Хорошо относятся к другим собакам, но кошки и прочие домашние животные могут быть приняты за объект охоты. Для того, чтобы избежать неприятных моментов, в раннем щенячьем возрасте грейхаунду следует втолковать, что хозяину вовсе не требуются в качестве трофеев его собственные

  • кошка
  • и морская свинка.

Грейхаунды очень любопытны. Все, что остается без присмотра, потребует тщательного изучения зубами. Собаки очень чувствительны и требуют уважения к себе. Это может привести к некоторым проблемам в общении с детьми, которые мало склонны уважать нежелание собаки быть потянутой за ухо. Впрочем, укусить грейхаунд не укусит, скорее предупредит рычанием или поспешит скрыться, благо скорость у него большая.

Уход за грейхаундом

Грейхаунд вполне может жить и в квартире при наличии у него каждодневных продолжительных прогулок, на которых он сможет набегаться. У этих собак короткая шерсть, но они хорошо переносят холода.

Грейхаунд может быть подвержен различным аллергиям, вплоть до реакции на лекарственные средства. Также к заболеваниям, которым подвержена порода, относится гипотиреоз. Собакам этой породы нужно регулярно протирать глаза влажными салфетками.

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Представляем породу - ГРЕЙХАУНД
Темы борзые собака история характер породы собак правила ухода породы борзых история породы
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