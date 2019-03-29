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Ирина Гусакова

Бобтейлы — породы кошек, у которых нет хвоста

3:39
Зоосфера » Кошки

Все мы знаем, что кошка — это существо усатое, хвостатое и полосатое. Если о последнем еще можно забыть в силу разнообразия кошачьих окрасов, то усы и хвост у кошки должны присутствовать обязательно. И все же есть достаточно много пород кошек, у которых хвост почти что отсутствует. И это нисколько не мешает им как быть успешными охотниками, так и в полной мере выражать свои эмоции, для чего обычно хвост оказывается кошкам более чем необходим.

Бобтейлы — породы кошек, у которых нет хвоста

Чаще всего кошки с короткими хвостами или не имеющие их вовсе называются бобтейлами, что в переводе с английского и означает "короткохвостый".

Особняком стоит только мэнская кошка. Эта порода, как считается, появилась на английском острове Мэн. Местные кошки обладали доминантным геном, определявшим наличие короткого хвоста. При этом потомство этих кошек может появиться на свет с длинным хвостом, с коротким или же вовсе без хвоста. Все эти три типа могут присутствовать в одном приплоде.

Хвост каждого бобтейла уникален и встретить два одинаковых хвоста практически невозможно. Предлагаем ознакомиться с некоторыми породами бобтейлов.

Японский бобтейл

Эти кошки в течение многих веков радуют жителей Страны восходящего солнца, но были официально выделены в отдельную породу только 1968 году. У этих бобтейлов хвост не бывает длиннее семи сантиметров. При этом они даже могут сгибать его.

Породы кошек, у которых нет хвоста. американ

Американский бобтейл

Представители этой породы больше похожи на рысь, чем на домашнюю кошку. Американский бобтейл — это сильная и большая кошка с хвостом длиной от пяти до десяти сантиметров.

Утверждается, что в США американский бобтейл стал особенно популярным среди психотерапевтов и дальнобойщиков. Причиной того для первых стало то, что кошка очень хорошо чувствует людей, пребывающих в стрессе, а для вторых — то, что она очень хорошо переносит путешествия. Дальнобойщики говорят, что американский бобтейл с большим удовольствием путешествует вместе с ними в огромных машинах. Если, конечно, брать его в поездку еще котенком.

Породы кошек, у которых нет хвоста. карел

Карельский бобтейл

Эта редкая кошка получила свое название благодаря тому, что впервые представители ее появились около Ладожского озера. Короткий хвост этих кошек возник как естественная мутация. Ученые полагают, что причиной появления карельских бобтейлов стало удачное смешение обычной домашней кошки и норвежской лесной.

Породы кошек, у которых нет хвоста. курил

Курильский бобтейл

Еще один российский бобтейл, но на сей раз возникший как смесь японских бобтейлов и сибирских кошек. Попавшие на Курильские острова японские короткохвостые кошки принесли с собой доминантный ген, не позволяющий появляться у них потомству с длинными хвостами. Курильские бобтейлы отличаются повышенной любознательностью, игривостью и привязанностью к хозяину.

Породы кошек, у которых нет хвоста. меконг

Меконгский бобтейл

Эта порода также известна как тайский или королевский бобтейл. Они представляют собой короткохвостую вариацию сиамских кошек. Европейские заводчики отбраковывали появлявшееся у самок потомство с короткими хвостами, а в России их, наоборот, стали отбирать и разводить. Кошки считаются очень умными, любопытными и говорливыми, как и сиамские.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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