Машинка для стрижки собак: нужна ли она и какую выбрать

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Извечный вопрос владельцев собак, которые нуждаются в стрижке (груминге), — приобретать машинку или нет.

Как владелец цверкшнауцера могу ответить, что это отличное приобретение. Дело в том, что на самом деле стрижка питомца — это не такое уж сложное дело. Опыт приходит уже со второй стрижкой. Конечно, если вы стрижете питомца для выставки, то тут нужен специалист. Если же выставки не являются смыслом жизни, подстричь животное несложно дома на кухне.

Во-первых, это сумасшедшая экономия денег. Как правило, машинка окупится уже после второй или третьей стрижки. Сегодня стоимость услуг по стрижке животных просто неоправданно высока. И не всегда хозяин останется доволен результатом.

Во-вторых, для питомца стрижка у чужого человека — это сильный стресс. Животное доверяет вам, а значит, легче и спокойнее перенесет неприятную для него процедуру.

Если вы решили приобрести машинку и стричь питомца дома, давайте разберемся, как выбрать подходящее устройство.

Если у собаки очень густая, свалявшаяся шерсть, с большим количеством колтунов, нужна машинка, способная работать на высоких оборотах. Дело в том, что на низких оборотах шерсть будет вытягиваться и доставлять животному неприятные болевые ощущения.

Мощность машинки также очень важна. Наиболее популярны машинки с мощностью 20-45 Вт. Такие подойдут для всех пород четвероногих. Но если у вас маленькая собачка с мягкой шерстью, вполне можно обойтись машинкой мощностью 15-20 Вт. Например, ею вполне удобно подстричь йорка.

Важным показателем для стрижки различных пород, является переключение скоростных режимов. Если предполагается стричь разных собак, нужна машинка как минимум с тремя скоростными режимами. Собак с густой длинной шерстью стригут на высоких оборотах, а мальтийскую болонку — на малых.

Покупая машинку, обязательно поинтересуйтесь насколько легко найти сменные лезвия. Иногда это бывает очень проблематично. Лезвия бывают керамические и металлические. Тут сложно сказать, что лучше, главное — это качество. На лезвиях экономить не стоит. Покупая машинку, не пожалейте денег и купите хотя бы одно сменное лезвие.

Если речь идет о стрижке только своего питомца, можно обойтись машинкой на аккумуляторе. Как правило, производители завышают показатели автономности. В среднем машинка проработает около часа. Для домашнего использования этого вполне хватит, но для стрижки нескольких животных лучше брать проводные машинки с поворотным шнуром.

Желательно обратить внимание на шумность машинки. Собак иногда это сильно беспокоит. Если речь идет только о вашем питомце, то со временем он привыкнет. Но если вы будете стричь разных собак, могут быть проблемы. Потому отдавайте предпочтение более тихому устройству.

Ну и добавлю немного из личного опыта. Сейчас хорошую машинку можно заказать в Китае. Важно только обратить внимание на рейтинг магазина и почитать отзывы.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...