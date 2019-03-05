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20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее

Зоосфера » Кошки

Обычно когда говорят о быстрых домашних животных, подразумевают собак, особенно относящихся к охотничьим породам. Еще бы, ведь они могут догнать оленя или зайца. Кошки находят такое мнение стереотипным и несправедливым.

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее. египетский мау

В конце концов самое быстрое животное на планете — это относящийся к кошачьим гепард, который может развивать скорость до 110 километров в час. Но и обычная кошка способна разогнаться до потрясающей скорости. Некоторые породы мчат на скорости в 50 километров в час.

Предлагаем вам узнать, какие же кошки считаются самыми быстрыми.

На спидометре египетского мау предел скорости указан в 48 километров в час. Это самая быстрая домашняя кошка. У нее очень сильные лапы, которые позволяют ей не только быстро бегать, но и совершать с места невероятные прыжки. Эта порода также известна тем, что, подобно собаке, выбирает себе одного хозяина, которого предпочитает всем остальным членам семьи.

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее. британская

Британская короткошерстная кошка

Эти милые обитатели диванов только притворяются таковыми. Дайте им шанс, вывезите их на природу — и вы увидите, с какой скоростью этот обладатель шелковистой шерстки бросится за птичкой, мышкой или белкой.

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее. американская

Американская короткошерстная кошка

Скорость и ловкость для кошек обычно оказываются взаимосвязанными. Чтобы ловить мышей, кошка должна быть очень быстрой. Американская короткошерстная достигает успеха в каждой третьей охоте, что считается высоким показателем. Это достаточно большая, плотно сбитая, мускулистая кошка с короткими острыми ушами. Она считается одной из самых сильных среди современных пород домашних кошек.

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее. абиссинская

Абиссинская кошка

Абиссинские кошки, в отличие от многих других пород, любят проводить время в активном движении. Они полны энергии, отличаются умом и любознательностью, и сочетание всего этого нередко приводит ко множеству испорченных вещей и мебели. Абиссинцу нужно много прыгать и бегать, чтобы он мог чувствовать себя счастливым.

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее. сомали

Сомали

Сомалийская кошка выглядит как абиссинская, только она с длинной шерстью. У нее невероятно развитые мышцы, она представляет собой настоящего атлета среди кошачьего племени. Сомалийские кошки быстро бегают и не преминут продемонстрировать это, как только в поле их зрения появится нечто, хотя бы отдаленно напоминающее добычу. Благодаря их силе сомалийские кошки прославились множеством невероятных трюков.

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее. бенгальская

Бенгальская кошка

Эти пушистые создания очень любят подвижные игры, а также они требуют повышенного к себе внимания, поэтому сделают все возможное, чтобы привлечь его. Бенгальская кошка с легкостью запрыгнет на самый высокий шкаф и свысока будет наблюдать за вашими тщетными попытками ее найти.

Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее. саванна

Саванна

Эта порода — гибрид домашней кошки и сервала. У нее длинные лапы, которые позволяют ей достигать больших скоростей. Порода отличается умом, эти кошки чрезвычайно любопытные.

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оп 10 самые быстрые кошки в мире. Необычные дикие и домашние кошки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы домашние животные
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