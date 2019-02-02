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Екатерина Журавлева

Учёные-психологи всё же выяснили, кто умнее — "кошатники" или "собачники"

Зоосфера » Интересное

Логично, что хозяева кошек и собак — это часто разные по складу люди, их предпочтения указывают на личностные особенности. Если раньше мы полагали так лишь благодаря собственной логике, то теперь можно ссылаться на научные данные.

Учёные-психологи всё же выяснили, кто умнее — "кошатники" или "собачники"

Психологи из американского Университета Кэрролла (Денис Гастелло и ее коллеги) озаботились описанным вопросом и провели исследование: они опросили примерно 600 студентов, чтобы выяснить, кого предпочитают опрашиваемые — собак или кошек. Помимо этой простейшей информации, студенты должны были обосновать свой выбор и сказать, какие качества привлекают их в том или ином животном. Студенты заполняли большие бланки, вопросы в которых были направлены на выявление особенностей личности каждого.

Если говорить о количестве, то собак предпочло больше людей, отрыв получился значительный. Любителей собак оказалось целых 60 процентов против 11 процентов предпочитающих кошек. Остальные 29 процентов — это те люди, которые либо любят и кошек, и собак в равной степени, либо вовсе не выбирают никого.

Качества, которые выделили в животных любители собак, — это способность к настоящей дружбе и товарищеским отношениям. Качества, выделенные в кошках — привязанность и любовь.

Когда человек говорит о качествах животных, используя человеческие значения, он проецирует на них собственную психологию. Поэтому в каждом высказывании относительно эмоций животных присутствует антропоморфизм.

В ходе исследования выяснилось, что люди, которые предпочитают собак, отличаются:

  • общительностью,
  • живым характером
  • и высокой энергичностью.

Любители кошек, наоборот, оказались скорее интровертами. Однако глубинно:

  • более чувствительными,
  • восприимчивыми
  • и тонкими,

чем выбравшие собак. Также те, кто предпочел кошек, оказались конформистами в меньшей степени, эти люди готовы были пренебречь общепринятыми правилами ради собственного мнения и цели.

Что наиболее важно, уровень интеллекта тех людей, которые выбрали кошек, оказался выше, нежели уровень тех, кто выбрал собак.

Конечно, это исследование проводилось среди студентов, и можно поинтересоваться, распространяется ли данный результат на людей старшего возраста. Авторы ссылаются на подобное исследование, которое проводилось раньше и затронуло 4,5 тысячи человек, которые не были только студентами. Результаты были аналогичны.

Основой данного исследования является не животное, а характер самого человека.

Если человек является экстравертом, он будет тянуться к тому животному, которое приемлет подобную модель общения. Интроверт по той же самой причине выберет иное животное.

Само собой, можно представить, что животное тоже влияет на характер человека. Однако самые глубокие, важные, корневые моменты в характере изменить очень непросто, даже если человек пытается сделать это осознанно.

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СОБАЧНИК VS КОШАТНИК | СОБАКИ ИЛИ КОШКИ?
Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака психология домашние животные
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