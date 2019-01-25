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Полина Крамер

Дрессировка собак: как отучить щенка прыгать на людей

3:26
Зоосфера » Собаки

Прыжки собаки на людей могут быть надоедливыми, смущающими, а иногда и опасными. Как и многие другие типы неподобающего поведения, тяга к постоянным прыжкам должна быть сведена к минимуму. И чем скорее, тем лучше.

Дрессировка собак: как отучить щенка прыгать на людей

Почему щенки прыгают на людей

Щенки прыгают на людей, чтобы  привлечь к себе внимание  и чувствовать себя гораздо сильнее. Однако их вполне можно научить тому, что завладеть вниманием хозяина можно и иными способами.

Как заставить щенка перестать прыгать на людей

Как и в случае большинства поведенческих проблем, предотвращение нежелательного поведения и поощрение поведения правильного является самым эффективным планом.

Изучение команды "сидеть"

Пусть ваш щенок привыкнет к тому, что команда "сидеть" в его жизни предваряет действия, которые ему нравятся больше всего: начиная от еды и ласк любимого хозяина и заканчивая играми с домочадцами и любимыми игрушками.

При постоянных тренировках ваш щенок научится ассоциировать "сидение" с положительными моментами бытия, и это даст ему возможность показывать свою радость иными способами, нежели прыжки.

Не вознаграждайте прыжки и не радуйтесь им

Если вы начинаете смеяться, смущаясь приговаривать "молодец" и всячески позитивно реагировать, когда ваш щенок вскакивает при виде других людей, он подумает, что вам это нравится.

Когда ваш щенок снова подпрыгнет, увидев соседа, сделайте шаг вперед и произнесите "сидеть" низким голосом. Однако с такой интонацией питомца следует познакомить заранее.

Не так важно, что именно вы говорите, гораздо важнее, КАК. Если и это не сработает, подумайте о профессиональных занятиях с вашим щенком.

Всегда помните, что от подобной привычки надо избавлять малыша еще в детском возрасте, иначе потом это сделать будет просто невозможно.

Каждый раз, когда он прыгает на вас или движется так, как будто собирается вскочить, повернитесь и уходите в противоположном направлении. Что бы вы ни делали, не хвалите его сразу после того, как он вскакивает. Подождите, пока он не сядет по вашей команде.

Хвалите, когда щенок слушается и делает всё правильно

Если щенок положит все четыре лапы на пол, немедленно дайте ему лакомство и спокойно похвалите. Затем прикажите ему встать, чтобы снова дать команду "сидеть". Если щенок выполнит команду, снова наградите его лакомством или спокойной похвалой.

Если щенок не отвечает на ваши требования, игнорируйте его, пока он не сделает то, что нужно, а затем сразу вознаградите.

Возможно, вам придется практиковать это несколько раз, чтобы ваш питомец четко усвоил, что прыжки недопустимы.

Вы можете привлечь к тренировкам ваших друзей, которые готовы помочь и понимают, что обучение требует времени. Приобретите специальный поводок для вашего щенка, чтобы при встрече гостей он хорошо себя вел.

Если пока вы не добились идеальных результатов, остается возможность запереть щенка в комнате, когда приедут гости. Вы всегда сможете вывести его позже, когда обстановка станет более спокойной после волнительного момента встречи.

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Автор Полина Крамер
Полина Крамер — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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