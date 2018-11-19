Содержание енота в домашних условиях

Енот как домашнее животное встречается достаточно редко, даже реже, чем хорек, еж или рептилия. Однако явление такое существует, и хозяева этих красивых и забавных животных наверняка получают большое количество положительных эмоций. Каковы же особенности содержания дома енота-полоскуна?

Где купить енота

На данный момент енотов продают многие, даже несмотря на то, что это, как кажется, не слишком востребовано. Но в непопулярности енота в качестве домашнего животного есть и плюсы: хотя качественных питомников, откуда можно взять енота без риска, очень мало, они, скорее всего, не подведут.

Не стоит прельщаться низкой ценой. Енот, которого вы возьмете из хорошего питомника, будет ручным детенышем одомашненных родителей. Покупая взрослого енота, вы рискуете. Он может оказаться диким.

Особенности содержания енота

Вы должны положить на "еночий алтарь" всё свободное время

Енот требует много внимания, по крайней мере, в первые месяцы нахождения у вас дома.

Маленький енот будет просыпаться каждые три часа, вам придется кормить его из бутылочки, массировать живот теплой ватой, быть с енотом почти постоянно:

развивать его,

играть с ним,

заниматься воспитанием.

Это труд, и нужно быть к нему готовым. Если вы не рассчитывали на это, то лучше откажитесь от своей затеи.

Енот полоскун

Дрессировать енотов бесполезно, а воспитывать их можно только путем хитрости и ласки.

Для проживания еноту нужно много пространства. Это активное животное. В обустроенном жилище нужно организовать как минимум две норы, доступ к воде, лоток, место для игр, место для еды, ящик с игрушками.

Безопасность

Имейте в виду правило: все, что может навредить еноту, нужно хранить в недоступных для животного местах, а именно под замком или в плотно закрытых контейнерах.

Открывать окна и оставлять их открытыми в свое отсутствие нельзя, а также — забудьте о комнатных растениях раз и навсегда.

Еда

Что касается пищи, то, как и в случае с собаками и кошками, стоит твердо решить: чем вы будете кормить енота — сухим кормом, или натуральной пищей. Для этого нужно будет взвесить все плюсы и минусы, ознакомиться с информацией и принять решение.

Запрещается кормить енота со стола.

Енот с арбузом

Не стесняйтесь задавать вопросы

Перед тем, как завести енота, нужно найти хорошего ветеринара, который специализируется на лечении экзотических животных.

Не пренебрегайте общением с другими владельцами енотов. В случае, когда вы являетесь хозяином редкого домашнего животного, такое общение может быть действительно полезно.

Однако не принимайте все их советы на веру, поскольку каждый енот индивидуален.

Прогулки с енотом

Для этого животного крайне полезными будут прогулки, поэтому приучите его с детства носить шлейку. Прогулки улучшат сон енота, что даст вам больше спокойствия и свободного времени. Также иногда еноту полезнее побыть и поиграть на свежем воздухе, вместо того чтобы постоянно находиться дома.

Енот

Путешествия с енотом

Вместе с этим нужно с детства приучать енота к поездкам в машине, если такая необходимость есть.

Еноты испытывают стресс при столкновении с переноской, у зверька может даже подняться температура, поэтому гораздо лучше приучить енота спокойно ездить в машине без этого приспособления.

Если животное привыкнет к этому с детства, вы сможете брать его с собой в поездки, понимая, что он не испытает в дороге никакого дискомфорта.

Но самое, пожалуй, главное: для проживания в городской квартире еноты не приспособлены! Ваша квартира (а также ваше тело) постоянно в зоне риска! Тратиться на полосатого можно до бесконечности! Пушистик будет занимать все ваше время!

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