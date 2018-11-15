Аптечка для домашнего питомца: здоровье и жизнь вашего "хвостика" зависят от вас

Наши домашние питомцы, как дети. Их подвижность и любопытство порой приводят к неприятным последствиям: от подбирания на улице разной гадости, до травм, полученных в квартире.

А поскольку говорить они не могут, то наблюдение за состоянием питомца целиком ложится на хозяина. У любого любящего свое животное человека должна иметься дома аптечка. Она пригодится в случаях, когда по объективным причинам нельзя попасть в ветеринарную клинику.

Что же необходимо иметь в такой аптечке

Для оказания первой помощи вам потребуются салфетки, вата и стерильные бинты, средство для дезинфекции, не содержащее спирта, мази для заживления ран.

При отравлении потребуются различные сорбенты, такие как смекта. Все подобные препараты подходят как людям, так и животным.

Если у вас нервная, подверженная стрессам собака или кошка, то хорошо иметь успокаивающие препараты на натуральной основе. Но такие лучше приобретать после консультации с ветеринаром.

Обязательно имейте дома термометр и препараты от аллергии, даже если у вашего питомца таких проблем, как аллергия, не наблюдалось.

Желательно иметь противоглистные препараты и средства от блох. Порой мы начинаем замечать, что у животного блохи, когда их количество становится катастрофическим. И чтобы не носиться в поисках препарата, можно приготовить его заранее.

Если на улице температура не ниже +5 градусов, то в любой сезон ваше животное может подвергнуться атаке клещей. Укус клеща очень опасен и часто приводит к смерти. Не надейтесь, что осенью или весной клещи бездействуют, лучше иметь препарат против этих паразитов при себе.

Однако может так случиться, что вы недосмотрели, и клещ все-таки присосался. Тогда вам очень пригодится клещевой выкручиватель.

Предмет не является обязательным, но он очень удобен. Надо понимать, что вытаскивая клеща руками или пинцетом, мы давим на его тело, тем самым выдавливая зараженную кровь обратно в организм животного. А клещевой выкручиватель позволяет захватить его очень близко к голове, при этом не надавливая на брюшко.

Обязательно узнаете адреса ближайших ветеринарных клиник, режим работы и запишите их контактные данные.

Желательно договориться с ветеринаром о телефонных консультациях.

Если вы часто путешествуете или просто ездите на дачу, было бы неплохо иметь несколько таких аптечек, которые можно возить в машине и держать на даче.

После каждой прогулки внимательно осматривайте своего маленького друга.

И помните, что от вашего внимания и заботы зависит здоровье и жизнь вашего питомца.