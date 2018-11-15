Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Бухранский

Аптечка для домашнего питомца: здоровье и жизнь вашего "хвостика" зависят от вас

Зоосфера » Ветеринария

Наши домашние питомцы, как дети. Их подвижность и любопытство порой приводят к неприятным последствиям: от подбирания на улице разной гадости, до травм, полученных в квартире.

Аптечка для домашнего питомца: здоровье и жизнь вашего "хвостика" зависят от вас

А поскольку говорить они не могут, то наблюдение за состоянием питомца целиком ложится на хозяина. У любого любящего свое животное человека должна иметься дома аптечка. Она пригодится в случаях, когда по объективным причинам нельзя попасть в ветеринарную клинику.

Что же необходимо иметь в такой аптечке

Для оказания первой помощи вам потребуются салфетки, вата и стерильные бинты, средство для дезинфекции, не содержащее спирта, мази для заживления ран.

При отравлении потребуются различные сорбенты, такие как смекта. Все подобные препараты подходят как людям, так и животным.

Если у вас нервная, подверженная стрессам собака или кошка, то хорошо иметь успокаивающие препараты на натуральной основе. Но такие лучше приобретать после консультации с ветеринаром.

Обязательно имейте дома термометр и препараты от аллергии, даже если у вашего питомца таких проблем, как аллергия, не наблюдалось.

Желательно иметь противоглистные препараты и средства от блох. Порой мы начинаем замечать, что у животного блохи, когда их количество становится катастрофическим. И чтобы не носиться в поисках препарата, можно приготовить его заранее.

Если на улице температура не ниже +5 градусов, то в любой сезон ваше животное может подвергнуться атаке клещей. Укус клеща очень опасен и часто приводит к смерти. Не надейтесь, что осенью или весной клещи бездействуют, лучше иметь препарат против этих паразитов при себе.

Однако может так случиться, что вы недосмотрели, и клещ все-таки присосался. Тогда вам очень пригодится клещевой выкручиватель.

Предмет не является обязательным, но он очень удобен. Надо понимать, что вытаскивая клеща руками или пинцетом, мы давим на его тело, тем самым выдавливая зараженную кровь обратно в организм животного. А клещевой выкручиватель позволяет захватить его очень близко к голове, при этом не надавливая на брюшко.

Обязательно узнаете адреса ближайших ветеринарных клиник, режим работы и запишите их контактные данные.

Желательно договориться с ветеринаром о телефонных консультациях.

Если вы часто путешествуете или просто ездите на дачу, было бы неплохо иметь несколько таких аптечек, которые можно возить в машине и держать на даче.

После каждой прогулки внимательно осматривайте своего маленького друга.

И помните, что от вашего внимания и заботы зависит здоровье и жизнь вашего питомца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы домашние животные
Новости
Марочко: наёмники из более чем 30 стран воюют на стороне Киева в Донбассе
Иммунолог Жемчугов: вода с горчицей и медицинские банки полезны при лечении гриппа
Военкоры РФ опровергают публикации Киева о якобы взятии ВСУ Кременной и Сватово
GT: Запад несправедливо обошёлся с РФ и готовит "следующую Украину" на Тайване
Дочь Ивана Урганта Эрика опубликовала пикантные снимки
Обозреватель Forbes Иддон: слабое место американских ЗРК Patriot — малая мобильность
Командир расчёта ПВО: ракеты HIMARS уничтожают трижды в неделю на Запорожском направлении
Военспец Болтенков: новые ракеты для "Торнадо-С" превосходят пресловутые HIMARS
Подпольщик Лебедев: жителям Николаева вручают повестки из ликвидированного военкомата
Глава Саратовской области: силовики проверяют данные о ЧП на военном объекте в Энгельсе
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ
Войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ
Последние материалы
Марочко: наёмники из более чем 30 стран воюют на стороне Киева в Донбассе
Иммунолог Жемчугов: вода с горчицей и медицинские банки полезны при лечении гриппа
"Сухой туман" избавляет от неприятного запаха в салоне авто
Военкоры РФ опровергают публикации Киева о якобы взятии ВСУ Кременной и Сватово
GT: Запад несправедливо обошёлся с РФ и готовит "следующую Украину" на Тайване
Права автомобилиста: борьба со шлагбаумами, проблема с гаражами и ОСАГО
Старые, редкие и недорогие машины из клипов Эминема: всё, как он любит
Дочь Ивана Урганта Эрика опубликовала пикантные снимки
Выращивание клубники на балконе, подоконнике и вертикальным способом на даче
Обозреватель Forbes Иддон: слабое место американских ЗРК Patriot — малая мобильность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников