Держать дома хорька и не сойти с ума. Можно, только осторожно

Чёрные глазки, очаровательные ушки и носик — эта пушистая "колбаска" мало кого оставит равнодушным. Однако милый вид зверька не должен позволить вам быть обманутыми. Нельзя забывать о том, что это хищник, образ жизни которого — постоянная активность (за исключением, разумеется, моментов, когда он спит зубами к стенке). Поэтому приготовьтесь к тому, что в моменты бодрствования ваш питомец потребует от вас много внимания, хлеба и зрелищ!

Хорька нельзя кормить той же едой, которой питаетесь вы сами

Кстати, о хлебе. Питание хорька — отдельный вопрос, к решению которого нужно подойти очень серьезно. Хорька нельзя кормить той же едой, которой питаетесь вы сами, корм для грызунов — тоже не лучшая идея. Если вы не готовы каждый день организовывать зверьку фуршет из сырого мяса, субпродуктов, костей и хрящей, лучше сразу запастись специализированными кормами для хорьков.

Собственное жильё

Разумеется, было бы неплохо приобрести вашему подопечному собственное жильё, где он сможет чувствовать себя в безопасности и спокойно вздремнуть час-другой… или все восемнадцать (именно столько в среднем норма сна этих животных). Предпочтительно, чтобы доступ в клетку и выход из неё был открыт всегда, поскольку во время бодрости хорьку необходимо много двигаться, и ограничение его свободы не пойдёт ему на пользу.

Смотрите под ноги!

Завели хорька? Можете забыть о своем собственном спокойном передвижении по дому. Теперь каждый ваш шаг сопровождается вероятностью наступить на неугомонную мохнатую трубу, поэтому отныне вы смотрите под ноги и больше никуда!

Своих тайников хорьки не выдают

Есть и положительные моменты: теперь, потеряв ключи, кошелёк, расчёску или что-то ещё, вы знаете, у кого спрашивать! Сомнительно, что вы получите ответ, конечно: своих тайников хорьки не выдают и под страхом пыток, но вы можете поискать вручную. Скорее всего, найдёте там даже то, что и не искали.

Подводные камни

Приобретая самку хорька, лучше сразу позаботиться о стерилизации, т. к. из течки самка редко выходит сама.

Хорьки обладают особым запахом, который нравится далеко не всем. Обычно избавиться от этой проблемы помогает регулярное мытье раз в две недели, а также в зоомагазинах можно приобрести специальный спрей от запаха хорьков.

Хорьки — из тех животных, которые любят делать "кусь". Так же, как приходится отучать котят царапаться, хорька придется отучать грызть ваши конечности. Однако делать это стоит либеральными способами, например, не стоит щёлкать его за это по носу — это хрупкий и очень чувствительный орган.

Подумайте заранее о поиске ветеринара поблизости от дома, который обладает соответствующим опытом работы с этими зверьками.

В целом содержание хорька требует ответственности и внимательности, поэтому не стоит заводить его в доме, где есть маленькие дети. Обращение с питомцем требует определённого уровня сознательности.

Если трудности Вас не пугают — вперёд, за новым другом и морем положительных впечатлений!

Фото: beaphar. ru

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