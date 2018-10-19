Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Наталья Зеленкова

Держать дома хорька и не сойти с ума. Можно, только осторожно

Зоосфера

Чёрные глазки, очаровательные ушки и носик — эта пушистая "колбаска" мало кого оставит равнодушным. Однако милый вид зверька не должен позволить вам быть обманутыми. Нельзя забывать о том, что это хищник, образ жизни которого — постоянная активность (за исключением, разумеется, моментов, когда он спит зубами к стенке). Поэтому приготовьтесь к тому, что в моменты бодрствования ваш питомец потребует от вас много внимания, хлеба и зрелищ!

Держать дома хорька и не сойти с ума. Можно, только осторожно

Хорька нельзя кормить той же едой, которой питаетесь вы сами

Кстати, о хлебе. Питание хорька — отдельный вопрос, к решению которого нужно подойти очень серьезно. Хорька нельзя кормить той же едой, которой питаетесь вы сами, корм для грызунов — тоже не лучшая идея. Если вы не готовы каждый день организовывать зверьку фуршет из сырого мяса, субпродуктов, костей и хрящей, лучше сразу запастись специализированными кормами для хорьков.

Собственное жильё

Разумеется, было бы неплохо приобрести вашему подопечному собственное жильё, где он сможет чувствовать себя в безопасности и спокойно вздремнуть час-другой… или все восемнадцать (именно столько в среднем норма сна этих животных). Предпочтительно, чтобы доступ в клетку и выход из неё был открыт всегда, поскольку во время бодрости хорьку необходимо много двигаться, и ограничение его свободы не пойдёт ему на пользу.

Смотрите под ноги!

Завели хорька? Можете забыть о своем собственном спокойном передвижении по дому. Теперь каждый ваш шаг сопровождается вероятностью наступить на неугомонную мохнатую трубу, поэтому отныне вы смотрите под ноги и больше никуда!

Своих тайников хорьки не выдают

Есть и положительные моменты: теперь, потеряв ключи, кошелёк, расчёску или что-то ещё, вы знаете, у кого спрашивать! Сомнительно, что вы получите ответ, конечно: своих тайников хорьки не выдают и под страхом пыток, но вы можете поискать вручную. Скорее всего, найдёте там даже то, что и не искали.

Подводные камни

Приобретая самку хорька, лучше сразу позаботиться о стерилизации, т. к. из течки самка редко выходит сама.

Хорьки обладают особым запахом, который нравится далеко не всем. Обычно избавиться от этой проблемы помогает регулярное мытье раз в две недели, а также в зоомагазинах можно приобрести специальный спрей от запаха хорьков.

Хорьки — из тех животных, которые любят делать "кусь". Так же, как приходится отучать котят царапаться, хорька придется отучать грызть ваши конечности. Однако делать это стоит либеральными способами, например, не стоит щёлкать его за это по носу — это хрупкий и очень чувствительный орган.

Подумайте заранее о поиске ветеринара поблизости от дома, который обладает соответствующим опытом работы с этими зверьками.

В целом содержание хорька требует ответственности и внимательности, поэтому не стоит заводить его в доме, где есть маленькие дети. Обращение с питомцем требует определённого уровня сознательности.

Если трудности Вас не пугают — вперёд, за новым другом и морем положительных впечатлений!

Фото: beaphar. ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЧТО КУПИТЬ ХОРЬКУ: полный список необходимого
Темы дом домашние животные
Новости
Ночью ВС РФ нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в Николаеве
Пленный солдат ВСУ: Киев не интересуют потери Украины на Харьковском направлении
Медведев: против России воюет "кучка безумных нацистов-наркоманов"
В ЛНР ликвидировали австралийского снайпера Тревора Кьелдала по кличке "Ниндзя"
Алкснис: американцы посмотрят, что спецоперация заглохла — и дадут Украине F-16
ЦАХАЛ: Израиль нанёс авиаудары по сектору Газа
Член Конгресса США Грин: при республиканцах Украине не достанется ни цента
Залужный намерен убить всех русских за взлом своих соцсетей: "Циничные звери"
Ходаковский о тотальном вранье: тяжёлая стадия — не хотеть правду слышать
Лосев: Киев мог использовать тактический ядерный заряд США для "грязной бомбы"
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении

На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".

Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Мир. Новости мира
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Военные новости
"Жест доброй воли" или ловушка? Херсон готовит сюрприз
Силовые структуры
Онуфриенко заявил, что войска ВС РФ вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Силовые структуры
Полковник Алёхин: генерал Суровикин сменил тактику войск РФ в зоне спецоперации
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Силовые структуры
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Последние материалы
Залужный намерен убить всех русских за взлом своих соцсетей: "Циничные звери"
Ходаковский о тотальном вранье: тяжёлая стадия — не хотеть правду слышать
Лосев: Киев мог использовать тактический ядерный заряд США для "грязной бомбы"
Bloomberg: Путин на G20 нанесёт сокрушительный удар по США и расколет Европу
Депутат ГД Шеремет: Зеленский боится личной встречи с президентом РФ Путиным
Домашние питомцы лечат и калечат своих хозяев
Анпилогов: ВСУ могут взять Херсон ценой больших потерь, но удержать не способны
19FortyFive: США могут повторить судьбу ЕС из-за энергетической политики Байдена
США профинансируют партнёров для борьбы со "злонамеренным влиянием" РФ
Захар Прилепин создаёт свой батальон и отправляется на СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников